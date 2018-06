“Diferencias con su disquera impiden a Paquita”: grabar Manuel Toscano

Archivo. Puebla, 11 May 2018 (Notimex-Carlos Pacheco).- La cantante Paquita la del Barrio se presentó anoche en el palenque de la Feria de Puebla para celebrar el Día de las Madres.

El compositor Manuel Eduardo Toscano lamentó que su amiga y comadre Paquita la del Barrio por el momento no pueda grabar más canciones por las diferencias que existen entre ella y la discográfica a la que pertenece.

En entrevista con Notimex, el autor de temas como “Rata de dos patas” y “Me saludas a la tuya” afirmó: “Tiene temas nuevos de mi autoría, pero está pasando por este conflicto, porque la disquera vendió como catálogo su propuesta. En mi caso ya no cobro en México, sino en Estados Unidos mis regalías”.

Puntualizó que Paquita no sufre por falta de canciones nuevas, sino por falta de entendimiento con su disquera. Sin embargo, dijo: “Así esté pasando por el peor de sus momentos, no dejaré de darle composiciones, porque hoy por hoy no hay otra intérprete tan fuerte como ella”.

Abundó que no hay necesidad de darle canciones a otra intérprete, “porque Paquita tiene mucha madera para seguir dando trancazos musicales, de hecho le mandé hace 15 días un disco compacto con 10 temas nuevos”.

Subrayó que una señora “que no es la jovencita, que no es la de cinturita de avispa, que haya pegado tan fuerte, eso es una obra divina y por eso hay que aprovechar que en su género es la única, y que después de Jenni Rivera la competencia queda vacía”.

El compositor veracruzano radicado en Estados Unidos afirmó que tema que escribe para la afamada intérprete es único y sólo para ella.

“Si ese tema que escribí para ella, no me lo graba mi comadre, no me lo graba nadie, porque son directos y hechos a su medida. Además de que no hay intérpretes femeninas que tengan la fuerza que Paquita, que radica en su forma de ser y esencia, porque hay mujeres bellas, pero no les creo cuando cantan algo como lo de mi comadre”.

Toscano abundó que el éxito de la cantante se ve en sus espectáculos, “que son abarrotados por las mujeres solteras, casadas, viudas y divorciadas, además de hombres que gozan ver a su pareja corear los temas de mi Paquita”.

Indicó que le ha dado cortes muy románticos y suaves a la intérprete, pero el público le exige esas canciones fuertes e incluso su propia disquera sólo le permitía grabar cortes polémicos, porque es lo que le vende. “Pero ella tiene temas hermosos de mi inspiración, pero sólo los canta en vivo”.

Por otra parte, el compositor expresó su deseo de darle un par de cortes a la hija de la fallecida Jenni Rivera.

“Chiquis, dame la oportunidad de hacerte un par de canciones, que son igual de fuertes que el que interpretó tu mamá ‘Querida socia’, que será superado por éstos que le quiero entregar”, finalizó.