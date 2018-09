Dolores O’Riordan murió ahogada bajo los efectos del alcohol

La vocalista de la banda irlandesa The Cranberries, Dolores O’Riordan, pudo haber muerto de manera accidental al ahogarse en estado de ebriedad en la bañera del Hotel Hilton en Park Lane, de Londres, de acuerdo con la autopsia de ley dada a conocer.

septiembre 13, 2018 - 10:15 am

FOTO: TRACEY NEARMY/EPA-EFE/REX/Shutterstock.

La cantante, quien el 6 de septiembre cumpliría 47 años de edad, falleció el pasado 15 de enero “tras haber bebido grandes cantidades de alcohol”. “Se ahogó como resultado de la intoxicación con alcohol”, concluyó la investigación.

De acuerdo con la autopsia, O’Riordan tenía 330 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre, cuatro veces más el límite legal permitido para manejar en Inglaterra, que es de 80 miligramos.

La médica forense, Shirley Radcliffe, aseguró que “no hay evidencia de que esto haya sido otra cosa más que un accidente. No hubo intención, fue meramente un trágico accidente”.

En su habitación del hotel fueron encontrados un paquete de cigarros vacío, medicamentos como el ansiolítico lorazepam, una botella de champaña y cinco botellas vacías del minibar. La cantante se encontraba en Londres en una breve sesión de grabación.

The Cranberries se lanzó a la fama en la década de los años 90 con éxitos como “Zombie”, “Dreams”, “Linger” y “Ode to my family”, además de que vendió más de 40 millones de discos a nivel mundial.

Ícono de la música en los 90, O’Riordan grabó dos álbumes entre 2003 y 2009, cuando la banda irlandesa se encontraba en un receso.

La cantante estuvo casada durante 20 años con el ex-manager de Duran Duran, Don Burton, de quien se divorció en 2014. Le sobreviven sus tres hijos Taylor Baxter, Molly Leigh y Dakota Rain, así como su pareja al momento de su muerte el DJ de Nueva York, Ole Koretsky.