Dónde ver los fuegos artificiales del 4 de julio

julio 2, 2020 - 11:46 am

Espectáculos de fuegos artificiales y otros eventos están planeados para el 4 de julio en Las Vegas y Henderson. (Foto de archivo del Las Vegas Review-Journal)

Sidonia Hambleton, de seis años, izquierda, y Zella Hambleton, de dos, derecha, esperan ver carrozas durante el 25º Desfile Patriótico Anual del Concejo Summerlin el 4 de julio de 2019, en Las Vegas. (Michael Blackshire/Las Vegas Review-Journal)

Kathy Koch se toma una foto con un hombre vestido de Tío Sam durante el 25º Desfile Patriótico Anual del Concejo Summerlin, el 4 de julio de 2019, en Las Vegas. (Michael Blackshire/Las Vegas Review-Journal)

El 26º Desfile Patriótico Anual del Concejo Summerlin se presentará en línea a partir de las 9 a.m. del 4 de julio. (Concejo de Summerlin)

Sara Back agita su bastón durante el 25º Desfile Patriótico Anual del Concejo Summerlin el 4 de julio de 2019, en Las Vegas. (Michael Blackshire/Las Vegas Review-Journal)

Se lanzarán fuegos artificiales desde varios lugares del Valle de Las Vegas para celebrar el 4 de julio. Aunque algunos eventos anuales han sido cancelados, algunos hoteles-casinos y resorts han planeado espectáculos de cohetes en Las Vegas y Henderson.

Cohetes en Station Casinos

Station Casinos lanzarán fuegos artificiales aproximadamente a las 9 p.m. del sábado desde Red Rock Resort y el Green Valley Ranch Resort. Los espectáculos de 10 minutos incluirán tributos a los primeros auxilios y serán transmitidos en vivo para ser vistos en dispositivos en redrockresort.com, greenvalleyranch.com y a través de las cuentas individuales de medios sociales de los complejos turísticos, incluyendo Twitch. El público puede ver el espectáculo de Red Rock desde el estacionamiento sur del complejo, situado en Summerlin Centre Drive. Se aplicarán directrices de distancia física. Los socorristas del Hospital Summerlin y del Hospital Henderson también han sido invitados a ver en privado el espectáculo de fuegos artificiales. redrockresort.com; greenvalleyranch.com

Cohetes en Henderson

Henderson presentará el “2020 Star-Spangled Sky” con fuegos artificiales lanzados desde cuatro sitios a partir de las 9 p.m. del sábado. Además de Green Valley Ranch Resort de Station Casinos, los fuegos artificiales se lanzarán desde Lake Las Vegas, M Resort y Legacy Golf Club. La música patriótica se transmitirá en cuatro estaciones de iHeartRadio durante los shows. El público podrá escuchar en Sunny 106.5, The Bull 95.5, 93.1 The Mountain y Real 103.9. Se desaconseja al público viajar a los lugares de lanzamiento de los cohetes ya que no habrá espacio para verlos. cityofhenderson.com

Cohetes en Plaza

Plaza presentará un espectáculo de fuegos artificiales a las 10 p.m. del sábado. plazahotelcasino.com

Desfile del 4 de julio

El 26º Desfile Patriótico Anual del Concejo Summerlin se transmitirá en línea a partir de las 9 a.m. del sábado. Los Golden Knights de Las Vegas, Nate Schmidt y Alec Martínez (con su perro, Hank) y A’ja Wilson de las Aces de Las Vegas, estarán entre las celebridades y líderes de la comunidad compartiendo mensajes de aliento y fuerza para lanzar el evento virtual. El desfile en línea contará con presentaciones musicales de grupos e individuos locales, lo más destacado de las entradas populares del desfile de años anteriores, videos generados por los usuarios y fotos de familias locales, un segmento especial de “Community Cheers Parade” en honor a los héroes de la comunidad local y mucho más. El Concejo de Summerlin, el brazo sin fines de lucro de la Asociación Comunitaria de Summerlin, publicará actualizaciones en summerlinpatrioticparade.com.

Red, White and Wild

Wet ‘n’ Wild, ubicado en 7055 S. Fort Apache Road, presentará un espectáculo de fuegos artificiales a las 8:15 p.m. del sábado. El espectáculo será seguido por el evento de la película “Dive-In Movie” con la película “Miracle” de 2004. Todo el personal militar recibirá admisión gratuita con identificación militar (incluye a los veteranos y dependientes con identificación militar). Los precios de los boletos varían. wetnwildlasvegas.com

The Strat

La plataforma de observación SkyPod del Strat y los juegos mecánicos ofrecerán vistas de los fuegos artificiales del valle de Las Vegas el sábado. La entrada de un día al SkyPod será de 20 dólares para los locales y 25 dólares para turistas, y los pases de un día de viaje ilimitado para X-Scream, Insanity y Big Shot serán de 34 dólares para los locales y 44.95 dólares para los demás. La ocupación de la cubierta de observación se limitará al 50 por ciento de la capacidad. El auto-estacionamiento y el valet serán gratis. thestrat.com

Cohetes en Pahrump

El espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Pahrump se presentará el sábado a las 9 p.m. en el parque Petrack en la Autopista 160 y la Avenida Basin. El parque y el área de la arena adyacente estarán cerrados a los espectadores. “Fireworks Over Pahrump”, donde los visitantes pueden lanzar sus propios fuegos artificiales, abrirá a partir de las 7 p.m. hasta la medianoche del jueves al domingo en el Pahrump Fireworks Launch Site, a una milla al oeste en Gamebird Road, fuera de la Ruta Estatal 160. Se debe obtener un permiso especial de una de las cinco tiendas de fuegos artificiales de Pahrump. Los permisos son de cinco dólares por persona. El sitio de lanzamiento es por orden de llegada y los visitantes tienen un límite de tiempo de 30 minutos. visitpahrump.com/events

Cohetes sobre Mesa Roja

El Casino Eureka, ubicado en 275 Mesa Blvd., Mesquite, presentará un espectáculo de fuegos artificiales a las 9 p.m. el sábado. Una banda sonora patriótica sonará en la estación de radio KNPR-FM, 88.1, en Mesquite. eurekamesquite.com nuevo

Eventos cancelados

Los eventos del 4 de julio cancelados para este año incluyen la Night of Fire en el Bullring de Las Vegas Motor Speedway, el Damboree anual de Boulder City, la Celebración Anual del 4 de julio de Henderson y Laughlin’s Rockets Over the River.