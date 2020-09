“El arte es sanador”: Gerard Flores

El artista argentino Gerard Flores ha lanzado el tema “Lovely”, el cual está disponible en todas las plataformas digitales. [Foto Cortesía, vía Santa Cruz Communications]

La industria del espectáculo puede llevar a quienes son parte de ella por caminos que probablemente nunca imaginaron, tal es el caso del artista multifacético, Gerard Flores, quien hace algunos años llegó a Estados Unidos con el objetivo de obtener nuevos conocimientos musicales tras haber conseguido el éxito en su natal Argentina.

“Hace ya siete años que estoy en Estados Unidos, no tenía planeado venirme a vivir aquí, fue una cosa que se fue dando, vine a estudiar, comencé a tomar cursos y a estudiar inglés, además de capacitarme más en la actuación, danza y canto. Paso a paso fui haciéndome un lugar, pero nunca fue planeado”, comentó Gerard en entrevista exclusiva con El Tiempo.

Además de ser un reconocido cantautor, Gerard Flores también ha incursionado en la actuación al participar en proyectos como “From Dusk Till Dawn: The Series”, “Harbinger: The Movie”, “My Secret Lake” y “Just Living: The Series”. Actualmente radica en Los Ángeles, California, pero su carrera lo ha llevado por otros estados del país como Nueva York y Texas.

“El trabajo, la paciencia, en Argentina me estaba yendo muy bien. Al llegar aquí yo no era nadie, no tenía ni un contacto ni nada, así que la paciencia y el trabajo son las cosas que más me han enseñado en estos años. También saber que uno debe seguir auto-produciendo, si las cosas no vienen a uno, uno las tiene que producir, no hay que quedarse con los brazos cruzados”, mencionó.

Gerard describe a la música como una “tabla de salvación”, ya que fue un factor que le permitió salir adelante durante su época de estudiante, en la cual vivió acoso escolar. Sin embargo, esta situación también le permitió conocer el impacto que la música puede tener en cada persona.

“Creo que el arte es sanador, ya sea el teatro, la música o la pintura. En una época de mi vida cuando era adolescente, la verdad que no pasé un muy buen tiempo, sufrí mucho bullying, y mi modo de escapar era la música, porque yo me ponía mis auriculares y me transportaba a un lugar mágico donde todo era mejor. Fue así como me di cuenta que la música es sanadora y transporta a lugares increíbles, entonces yo dije que también quería producir eso en la gente, hacer que se sientan felices y positivos”, compartió.

Actualmente, Gerard se encuentra promocionando su nuevo sencillo bilingüe de música pop, “Lonely”, el cual trabajó en colaboración con la compositora sueca Aleena Gibson y con el productor e ingeniero Trevor Muzzy.

“La escribimos junto con Aleena Gibson, mucho antes de la pandemia. Lanzamos la canción ‘Esta noche’ y nos agarra justo la pandemia, dijimos ‘¿Y ahora qué?’ porque era una cosa que nadie la esperaba. Pensamos que la siguiente canción debería ser ‘Lovely’ porque refleja justamente lo que estamos pasando muchos, estar solos o sentirnos solos”, dijo.

“Lovely” ya está disponible en todas las plataformas digitales, el video musical también puede ser disfrutado por medio de YouTube. Después de ver y escuchar este trabajo musical, El Tiempo preguntó ¿Por qué hacer una canción en español e inglés?

“Mi idea es tratar de huir y de romper barreras. En el video de ‘Esta noche’ tuvimos bailarines de distintas orientaciones sexuales y orígenes étnicos, siempre trato de romper esas barreras o estigmas que hay en la sociedad y creo que para eso está el arte, para poder abrir mentes. Creo que combinar las dos lenguas es algo fuerte, estamos uniendo a estos dos grupos demográficos tan grandes”, respondió.

Finalmente, Gerard envió un mensaje a la comunidad hispana de Nevada y les pidió mantener el buen ánimo ante la difícil situación global que se vive actualmente por la pandemia de COVID-19.

“Hay que ser pacientes y positivos porque esto también va a pasar. Lo vamos a superar porque estamos todos juntos, el mundo entero, agarrados de las manos y empujando hacia adelante”, concluyó.

Para más información sobre este artista argentino, sígalo en Twitter como @_GerardFlores_, y en Facebook e Instagram como @GerardFloresOfficial.

