El ícono de la comedia, Louie Anderson, fallece en Las Vegas

El actor y comediante Louie Anderson aparece en la 68ª edición de los premios Primetime Emmy en Los Ángeles el 18 de septiembre de 2016. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo)

El comediante Louie Anderson se presenta en el showroom del hotel-casino Plaza en 1 Main St. en Las Vegas el jueves 18 de julio de 2013. (Bill Hughes/Las Vegas Review-Journal)

Louie Anderson en el Jimmy Kimmel's Comedy Club el jueves 27 de febrero de 2020. (John Katasilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Louie Anderson y Carrot Top en el camerino de Carrot Top después de la presentación de Anderson de Carrot Top en el Luxor el miércoles 28 de noviembre de 2018. (Carrot Top)

Louie Anderson como "Christine Baskets" en "Baskets" de FX. (Matthias Clamer/FX)

La madre de Louie Anderson, Ora Zella Anderson (Simon and Schuster)

El padre y la madre de Louie Anderson (Simon and Schuster)

Louie Anderson acepta el premio al actor secundario destacado en una serie de comedia por "Baskets" en la 68ª edición de los premios Primetime Emmy el domingo 18 de septiembre de 2016, en el Microsoft Theater de Los Ángeles. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP)

Zach Galifiniakis como Dale y Louie Anderson como Christine en "Baskets". CR: Ben Cohen/FX

Louie Anderson, el gran comediante que hizo de Las Vegas su hogar y ganó un premio Emmy interpretando una versión de su propia madre, murió el viernes en un hospital de Las Vegas, reportó Associated Press. Tenía 68 años.

Anderson había sido atendido recientemente de un linfoma difuso de células B grandes, el tipo más común de linfoma no Hodgkin que se reporta en Estados Unidos.

Anderson residía en Las Vegas desde 2006 y era un popular artista dentro y fuera del Strip desde mediados de la década de 1980. Era famoso por sus relatos caseros de su juventud en St. Paul, Minnesota.

Anderson era el segundo más joven de los 11 hijos de Ora Zella y Andrew Mortimer Anderson. Tenía cinco hermanos y cinco hermanas. Sus dos hermanos supervivientes son Lisa y Shanna.

Anderson siempre habló con cariño de su madre, diciendo que ella dirigía una familia “en la que todos los días había una disputa familiar”, debido al alcoholismo y los frecuentes abusos de su padre. (La frase de Anderson era también una referencia involuntaria al programa de juegos de televisión sindicado que presentó de 1999 a 2002).

“Siempre me daba cuenta de que mi madre se sentía incómoda con lo que decía en el escenario, porque cruzaba los brazos sobre el corazón, usando el lenguaje corporal de los padres que se sienten incómodos o no lo aprueban”, dijo Anderson en una entrevista de 2018. “Siempre que hacía material sobre mi padre, me acuerdo de eso, cuando bromeaba sobre que nos gritaba. La molestaba, y siempre tenía cuidado cuando estaba allí para una presentación”.

Anderson había basado su papel de Christine Baskets en la serie cómica de FX “Baskets” en su madre. El protagonista y co-creador de la serie, Zach Galifianakis, dijo que escuchó la distintiva voz nasal de Anderson en su cabeza al conjurar el personaje y rápidamente llamó a Anderson para ver si aceptaba el papel.

Dijo que sí y pasó a ganar el Emmy al Mejor Actor Secundario en una Comedia tras la primera temporada de la serie, en 2016. Anderson protagonizó la serie hasta su final en 2019 y también fue nominado a los Emmy como actor de reparto en 2017 y 2018.

“Es el papel de mi vida. Seamos sinceros, tenía 62 años cuando acepté el papel. No hay muchos papeles ahí fuera para comediantes de 62 años, pero puedo decir que hay más portales para llegar a la gente que antes, sobre todo en internet”, dijo Anderson tras recibir el premio. “Pero en cuanto a los papeles en televisión, no hay mucho trabajo para nosotros, los comediantes mayores”.

También apareció en varios papeles cinematográficos. En 1988, formó parte del reparto junto a Eddie Murphy y Arsenio Hall en “Coming To America”, y volvió a interpretar el papel en la secuela de 2021, “Coming 2 America”. Murphy y Hall, ambos amigos de Anderson, dijeron que al principio les dijeron que tenían que añadir “un personaje blanco” a la película. Anderson fue su primera, y única, llamada.

“No tenía ni idea”, dijo Anderson en una entrevista en marzo. “Solo me incliné por ello. No tengo ningún problema con ello”.

El gran debut de Anderson fue su aparición el 20 de noviembre de 1984 en “The Tonight Show Starring Johnny Carson”. Anderson era un comediante de club en ascenso cuando apareció en el influyente programa de entrevistas nocturno.

“El 21 de noviembre, me contrataron en el Comedy Store del Dunes”, recordó Anderson. “A la semana siguiente estaba abriendo para los Commodores en Bally’s”.

Anderson creó la serie animada “Life with Louie” y es autor de cuatro libros, entre ellos “Hey Mom: Stories for My Mother, But You Can Read Them Too”, que se publicó en 2018.

Anderson hizo varias apariciones en televisión y cine. Fue un invitado habitual en “The New Hollywood Squares” a finales de la década de 1980. En 1996, creó y protagonizó la serie de la CBS “The Louie Show”, en la que interpretaba a un psicoterapeuta de Duluth, Minnesota. La serie fue cancelada tras seis episodios.

Se presentó como invitado en series como “Scrubs”, “Grace Under Fire”, “Touched By an Angel”, “Ally McBeal” y “Chicago Hope”. Anderson participó en el programa de reality “Splash”. Durante los ensayos de un concurso de saltos de trampolín, un jadeante Anderson fue ayudado a salir de la piscina por la estrella de la NFL Ndamukong Suh.

El traslado de Anderson a Las Vegas coincidió con su espectáculo “Louie: Larger Than Life” en Excalibur, que se inauguró en 2003. Después, Anderson se cambió a Palace Station en 2010 para un show titulado “Louie LOL”, y pasó tres años en ese lugar antes de cambiarse de nuevo para presentarse en el Plaza. En 2017 fue presentado como cabeza de cartel en el Rocks Lounge de Red Rock Resort y, ocasionalmente, se presentó en sets no programados en el Brad Garrett’s Comedy Club y Jimmy Kimmel’s Comedy Club.

Anderson bromeaba con frecuencia sobre su peso, que en su punto álgido estaba en el rango de las 400 libras. A menudo movía el soporte del micrófono, diciendo: “Déjenme mover esto para que me vean”. Comentaba que en la playa, “cada vez que me tumbaba, intentaban empujarme de nuevo al agua”.

Pero Anderson se alejó de los chistes de su peso y el año pasado perdió 40 libras, principalmente mediante el ayuno intermitente.

“Me lo tomé muy en serio. Conseguí un entrenador. Hice ejercicio. Nadé. Esta ha sido una lucha de toda la vida para mí: la adicción a la comida”, dijo a Daily Blast Live. “He aprendido mucho y me siento bien. Ya no como compulsivamente como antes y eso fue lo más importante para mí”.

Los últimos shows de Anderson fueron el 8 y 9 de mayo en Laugh Factory del Tropicana, presentándose en el club operado por su amigo y compañero de monólogos Harry Basil. Apropiadamente, las fechas cayeron en el fin de semana del Día de la Madre. Anderson y Basil habían planeado que Anderson se presentara en residencia del 26 de julio al 6 de septiembre, pero Anderson se retiró de esa serie porque debía someterse a pruebas en Los Ángeles. Esos resultados revelaron el cáncer que acabaría con su vida.

Anderson realizó sus dos últimos espectáculos sentado. El comediante, que llegaría a dar 200 shows al año, solo se alegró de volver a estar delante de un público tras el cierre de la pandemia.

“Cuando me quitaron esto durante un año, me di cuenta de que esto es una parte muy importante de mi vida”, dijo Anderson. “No te das cuenta cuando lo estás pasando, pero ahora lo estoy sintiendo. Nunca he estado más emocionado por un nuevo set que ahora”.

Como dijo el famoso comediante en su momento, “Las Vegas ha significado mucho para mí”.