El legendario ilusionista Siegfried Fischbacher fallece de cáncer

En esta foto de archivo del 22 de octubre de 2003, el mago alemán Siegfried Fischbacher del dúo "Siegfried & Roy" sostiene sus trofeos después de recibir el World Entertainment Award del ex presidente soviético Mijaíl Gorbachov, durante la ceremonia de entrega del "World Award 2003" en Hamburgo, Alemania. (AP Photo/Fabian Bimmer)

Esta foto de archivo muestra a Siegfried Fischbacher y Roy Horn en Frontier. (Las Vegas Review-Journal, Archivo)

En esta foto de archivo del 26 de abril de 2001, los artistas de Las Vegas, Siegfried & Roy, Siegfried Fischbacher, izquierda, y Roy Horn, derecha, sostienen cuatro leones blancos bebés en el zoológico de Cincinnati en Cincinnati. (AP Photo/Al Behrman)

En esta foto de archivo de 1976, el tigar Magic de tres semanas de edad hace un debut público con Siegfried Fischbacher y Roy Horn en su complejo de Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal, Archivo)

En esta foto de archivo del 12 de junio de 2008, Siegfried Fischbacher, a la izquierda, está de pie junto a su socio del mundo del espectáculo, Roy Horn, mientras presentan varios cachorros de tigre a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa en su casa de Las Vegas. (Las Vegas Review Journal, Archivo)

Esta foto de archivo sin fecha muestra a Siegfried Fischbacher, a la izquierda, y Roy Horn presentándose con un tigre. (Las Vegas News Bureau)

Las leyendas de Las Vegas, Siegfried, izquierda, y Roy, muestran sus estatuillas de Merlín después de ser nombrados Magos del Siglo por la Sociedad Internacional de Magos en The Mirage el martes, 1º de febrero de 2000. RJ Photo by K.M. Cannon

En esta foto de archivo del 3 de octubre de 1980, Siegfried Fischbacher, a la izquierda, y Roy Horn suben al escenario durante su espectáculo de magia Siegfried & Roy en el Hotel Stardust. (Las Vegas Review-Journal, Archivo)

En esta foto de archivo del 23 de septiembre de 1994, los ilusionistas Siegfried Fischbacher, a la izquierda, y Roy Uwe Ludwig Horn, posan para los fotógrafos con un cachorro de tigre blanco después de que revelaran su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Hollywood Boulevard de Los Ángeles, California. (AP Photo/Neil Jacobs, Archivo)

En esta foto de archivo del 26 de agosto de 2020, Siegfried Fischbacher está parado en el Strip mientras el porte cochere del Mirage es rebautizado como Siegfried & Roy Drive en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Siegfried Fischbacher, la mitad del legendario equipo de ilusionistas Siegfried & Roy, falleció de cáncer.

Su publicista, Dave Kirvin, confirmó la muerte de Fischbacher el jueves temprano. Fischbacher tenía 81 años.

“Los servicios funerarios serán privados con planes para un monumento público en el futuro”, señaló una declaración de Kirvin.

Las fuentes indican que Fischbacher murió anoche de cáncer de páncreas alrededor de la medianoche en Little Bavaria en Las Vegas.

A principios de esta semana, el Review-Journal informó que Fischbacher había estado luchando contra el cáncer de páncreas en Las Vegas. Se le extirpó un tumor maligno en una cirugía de 12 horas.

Fischbacher le comentó a su hermana Dolore que estaba bajo el cuidado de dos enfermeras de hospicio y pidió que lo atendieran en su casa de Las Vegas. La publicación alemana Bild informó el jueves por la mañana que Dolore, de 78 años, que vive como monja en Munich, dijo: “Durmió suave y pacíficamente”, añadiendo, “La muerte de Sigfrido fue una redención”.

Horn murió hace 8 meses

En mayo, el compañero de vida de Fischbacher, Roy Horn, murió después de sufrir síntomas de COVID-19. La última aparición pública de Fischbacher en Las Vegas fue el 26 de agosto, en la dedicación de Siegfried & Roy Drive en The Mirage.

El complejo es el hogar del Siegfried & Roy’s Secret Garden, y donde Siegfried & Roy encabezaron shows durante 12 años hasta que Horn fue arrastrado fuera del escenario por el tigre blanco Mantecore el 3 de octubre de 2003.

Como la mitad de la actuación debida a Siegfried & Roy (o, como su facturación lo puso, “Siegfried and Roy, Masters of the Impossible”), Fischbacher ayudó a llevar los espectáculos de magia de Las Vegas a un nuevo nivel. Con accesorios ornamentados, trajes brillantes, un estilo operístico y mucha magia, flash y felinos exóticos, Fischbacher y Horn crearon una plantilla que, pese a los intentos de otros por reproducirla, siguió siendo sólo suya.

Comenzó en un crucero

Fischbacher se crió en Rosenheim, Alemania. Él y Horn, que nacieron en Nordenham, Alemania, se conocieron en 1957 mientras trabajaban en un crucero.

Horn era mesero y Fischbacher, que se había interesado por la magia de niño, era un mayordomo que entretenía a los invitados con trucos de magia. Horn se ofreció como voluntario para ayudar a Fischbacher, y la pareja comenzó a incorporar animales (incluyendo un conejo y palomas y, finalmente, un guepardo mascota que Horn había contrabandeado a bordo) en el acto.

Fischbacher recordó que, después de un espectáculo, Horn dijo: “Siegfried, hacer desaparecer conejos es ordinario, pero ¿puedes hacer desaparecer a un guepardo?”

La respuesta de Fischbacher resumió el principio que guiaría su carrera juntos: “En la magia, todo es posible”.

“En el mundo del espectáculo, para tener éxito, hay que ser diferente”, declaró Fischbacher en Vanity Fair en 1999. “Y cuando Roy me mostró ese guepardo, marcó la diferencia. …puedo decirles esto: cuando desaparezco del salón de ese barco en medio del océano, y reaparezco como un guepardo, esto es mejor que sacar conejos de un sombrero. Sí, Roy y yo, estamos en camino. Es mejor que cualquier cosa”.

Llegó a Las Vegas en 1967

Llevaron su acto a cabarets, clubes nocturnos y teatros de toda Europa, incluyendo el Folies Bergere de París. En 1967, llegaron a Las Vegas, consiguiendo un lugar como acto especial en “Folies Bergere” en Tropicana.

Fischbacher le comentó a Vanity Fair que Las Vegas era “una ciudad de jugadores” en ese entonces, con entretenimiento “no más que un momento de descanso entre las sesiones de juego; ya sabes, trayendo a coristas poco vestidas, formar una banda, contar algunos chistes y ba-ba-ba-ba-boom, tienes un espectáculo”.

En 1970, comenzaron una carrera de tres años en el “Lido de Paris” en el Stardust como un acto secundario. De 1974 a 1978 aparecieron en “Hallelujah Hollywood” en MGM Grand original (ahora Bally’s), y luego volvieron al “Lido de Paris” para hacer un set extendido de 30 minutos.

Su primer espectáculo de duración completa fue “Beyond Belief” en Frontier, que duró siete años. En 1988, Steve Wynn contrató el acto para aparecer en su nuevo Mirage, presentándose en un teatro hecho a medida de mil 500 asientos. Se estrenaron en el Mirage en 1990 y finalmente encabezaron cinco mil 750 shows allí, todos los cuales se agotaban.

Última aparición en 2009

Siegfried y Roy actuaron en el Mirage hasta que Horn se lesionó al final de su carrera. Sin embargo, Siegfried & Roy hicieron una aparición más varios años después, el 28 de febrero de 2009, en la gala Keep Memory Alive Power of Love en Bellagio.

En un perfil de Vanity Fair de 1999, su amigo íntimo Arnold Schwarzenegger resumió el legado de Fischbacher y Horn llamándolos no sólo “los artistas de éxito más espectacular del mundo”, sino también “la mayor historia de inmigración que conozco: dos tipos que vinieron a este país, empezando con nada e hicieron su sueño realidad”.

Fischbacher y Horn eran residentes de Las Vegas desde hace mucho tiempo que podían ser vistos en el consultorio de algún doctor, en el gimnasio o en cualquier otro lugar al que fueran los otros residentes de Las Vegas.

“Tenían un profundo y duradero amor por Las Vegas. Creyeron que la ciudad les dio la oportunidad de crecer, prosperar y convertirse en los artistas que son”, dijo Feldman, quien el año pasado se encontró con Fischbacher y Horn cuando iban a ver una película en el Red Rock Resort.

‘Más grande que la vida’

“Eran ‘más grandes que la vida’”, dijo Feldman, “pero ambos, especialmente Siegfried, tuvieron momentos en los que pudieron ser increíblemente inferiores a la tierra”.

“Siegfried, durante los últimos años, no amaba nada más que ir al Secret Garden (en The Mirage) y simplemente interactuar con la gente”, comentó Feldman. Fischbacher posaba para fotos con los visitantes y les daría monedas de SARMOT (Sigfried And Roy, Masters of the Impossible) que sacaba de la nada.

“Lo vi suceder docenas de veces”, comentó Feldman. “Era simplemente extraordinaria esa alegría que emanaba al hacer magia. Le daba tanta alegría hacer que la gente dijera ‘¡wow!’”.

Kirvin, el publicista de Fischbacher, comentó que en lugar de flores, se pueden hacer donaciones al Centro de Salud Cerebral Lou Ruvo de la Clínica Cleveland en www.keepmemoryalive.org.