El Presente de Indicativo

(Simple Present)

Se forma en inglés con el infinitivo del verbo sin ‘to’ (forma básica) para todas las personas, a excepción de la tercera persona singular que añade una -s final:

I play Yo juego

You play Tú juegas

He plays Él juega

She plays Ella juega

We play Nosotros jugamos

You play Nosotros jugamos

They play Ellos juegan

Cuando el verbo termina en -s, -ss, -sh, -o, -ch, -x se añade a la tercera persona singular la terminación ‘-es’. Cuando termina en ‘y’ precedida de consonante cambia la ‘y’ por ‘ies’

I kiss / Yo beso

She kisses / Ella besa

I try / Yo intento

He tries / Él intenta

Formas Negativa, Interrogativa e Interrogativa-Negativa

A diferencia del español, para su construcción se recurre al verbo ‘to do’ que realiza una función auxiliar. En la tercera persona la forma ‘do’ cambia a ‘does’.

NEGATIVA:

sujeto + auxiliar + not + forma básica

I do not play Yo no juego

You do not play Tú no juegas

He does not play Él no juega

She does not play Ella no juega

We do not play Nosotros no jugamos

You do not play Nosotros no jugamos

They do not play Ellos no juegan

INTERROGATIVA:

auxiliar + sujeto + forma básica

Do I play? ¿Juego yo?

Do you play? ¿Juegas tú?

Does he play? ¿Juega él?

Does she play? ¿Juega ella?

Do we play? ¿Jugamos Nosotros?

Do you play? ¿Juegan Ustedes?

Do they play? ¿Juegan Ellos?

INTERROGATIVO-NEGATIVA:

auxiliar + sujeto + not + forma básica

Don’t you play? / ¿No juegas?

Doesn’t he play? / ¿No juega?

USOS DEL PRESENTE INDICATIVO

a.) Para indicar acciones o estados habituales

He smokes / Él fuma

Es un fumador. No se trata de que está fumando un cigarrillo en este momento, sino que lo que se indica es que es una persona que habitualmente fuma.

I get up at nine o’clock /

Me levanto a las nueve en punto

No estoy diciendo que me estoy levantando y que son las nueve, sino que habitualmente suelo levantarme a dicha hora.

b.) Dado que se emplea para indicar acciones o estados habituales, suele acompañarse de los adverbios de tiempo (usually, sometimes, never, etc.).

I often get angry with Rachel /

A menudo me enfado con Raquel

c.) Puede indicar una acción indeterminada en el tiempo:

I speak English / Hablo Inglés

He doesn’t drink coffee / No bebe café