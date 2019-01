El primer show en español de Las Vegas ha cautivado al público

Ilusión Mental, el primer espectáculo en español en el Strip de Las Vegas, celebró su primer aniversario. [ Foto Cortesía ]

Ilusión Mental, el primer espectáculo en español en el Strip de Las Vegas, celebró su primer aniversario con un evento especial realizado el viernes 28 de diciembre en el Sin City Theater del casino Planet Hollywood, donde cientos de personas pudieron disfrutar de una de las atracciones más importantes que actualmente se ofrecen en la ‘Ciudad de las Luces’.

El protagonista de Ilusión Mental, Santiago Michel, habló en exclusiva con El Tiempo sobre lo que representa para él cumplir el primer aniversario de su espectáculo, donde ha brindado 202 eventos y ha ayudado al casino Planet Hollywood a reforzar su gama de entretenimiento, ofreciendo una atracción dedicada a la comunidad hispana.

“El mayor aprendizaje es la tenacidad, paciencia, saber que toma tiempo iniciar las cosas, en una ciudad turística hay temporadas altas y bajas. Pero aun así hay que ser positivos, aunque haya días malos siempre hay que salir adelante y darle lo mejor al público, no rendirse”, dijo el mentalista de origen mexicano.

Michel confesó sentirse sorprendido por cumplir un año continuo de su espectáculo, ya que sabe que en Las Vegas hay distintas atracciones que abren y cierran constantemente, incluso aunque en su cartelera anuncien a reconocidas celebridades del entretenimiento.

“Es sorpresa, creo que ni nosotros mismos esperábamos que durara tanto tiempo. De hecho hasta me dio risa porque los mismos técnicos del teatro no esperaban que duráramos tanto. Conforme fuimos avanzando y mejoramos la mercadotecnia hemos atraído a más gente. Creo que los directivos del casino se han dado cuenta que es viable y que para ellos es una imagen positiva dar algo diferente y acercarse un poco más a la comunidad latina”, compartió.

El mentalista agregó que en este año han cerrado de 30 a 40 espectáculos en Las Vegas por distintos motivos, uno de ellos es que siempre hay nuevas propuestas que llegan a los dirigentes de los casinos. No obstante, sabe que su proyecto ha sido bien aceptado por el público a pesar de las dificultades que enfrentó al principio por hacer algo que antes no se había hecho en la ciudad.

“Cuando haces algo que nunca se ha hecho, tienes todo en tu contra. El hecho de no ser tan conocido y animarse a hacer algo totalmente nuevo, siempre significa un riesgo… Cuando anunciamos el show, había gente en redes sociales que se burlaba, decían que no iba a funcionar, no hay latinos. Me acuerdo que guardé esas imágenes, las imprimí y las leí cuando sentía que las cosas no iban a nuestro favor, sin embargo usaba eso como motivación para demostrarles a los que dudaban que sí se puede”, comentó.

Al preguntarle sobre alguna presentación que haya sido especial para él durante este primer año, Michel respondió que se queda con los que han sido más difíciles, ya que le han ayudado para mejorar.

“Te vuelve invencible el hecho de que a veces tienes que dar un show donde el público no está respondiendo. Una cosa que nos dimos cuenta muy rápido es que hay tantos español (idioma) diferentes, no es lo miso el español de México al de los que nacieron en Estados Unidos o gente de otros países. Tuvimos que cambiar mucho del lenguaje y del humor para hacerlo atractivo para todos”, aseveró.

Incluso ha habido eventos donde el público llora debido a que el espectáculo también tiene como objetivo dar un mensaje positivo a los espectadores. Michel adelantó a este medio de comunicación que en 2019 llevará su show a países como México, España, Inglaterra y algunos otros por confirmar.

“Ilusión Mental es un anagrama que une a mil latinos, es un viaje donde la mente y la magia se unen, le demostramos al público que estamos unidos y pensamos de una manera más similar de lo que se puede creer. No estamos tan desconectados, al menos en la cultura y manera en que hacemos las cosas”, relató.

El evento de aniversario contó con la participación de la reconocida cantante juvenil, Noelle Chiodo, quien ofreció un número musical antes del espectáculo. También asistieron distintas personalidades del entretenimiento local.

“Fue muy emocionante porque tuvimos a muchos amigos de Las Vegas que fueron al show, lo hicimos en inglés y español. Fue memorable porque en lo personal ha pasado tan rápido y he estado tan metido que este show me hizo apreciar más todo”, concluyó el mentalista.

