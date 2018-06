“El streaming es lo de hoy, nueva forma de ver y hacer TV”: Jerry O’Connell

[Foto Jeff Neumann / SHOWTIME]

Con más de tres décadas de trayectoria, el actor y director de cine y televisión estadunidense Jerry O’Connell asegura que le ha resultado fácil adaptarse a la evolución de la industria del entretenimiento, por lo que protagonizar la serie original de Sony: “Carter”, lo hace sentir “cool”.

En entrevista con Notimex, O’Connell, quien también ha participado en producciones como “Sliders” y “Stand by me”, señaló que se siente muy feliz de ser parte de esta evolución en la manera de hacer televisión. “El streaming es lo de hoy y que “Carter” llegue a “Crackle”, de Sony, me hace sentir cool”, anotó.

“El streaming es una nueva manera de hacer y ver televisión. Tengo dos hijas que tienen nueve años y sólo ven televisión vía streaming, así que me siento cómodo, moderno y cool”, compartió con gran emoción en su visita a la Ciudad de México como parte de la promoción de la serie.

El destacado actor sostuvo que: “Nuestras vidas están en nuestros dispositivos y siento que muchas personas obtienen entretenimiento de ahí. Hay personas que dicen que no quieren ver televisión en un dispositivo pero hacia allá es a dónde vamos”.

Confesó ser un fan de streaming y que fue la exitosa serie “Breaking bad” la que lo acercó a este servicio. “Vi 48 horas de televisión en seis días, mi esposa pensó que estaba loco y que estaba viendo algo malo frente a la computadora (…) y fue ahí cuando me di cuenta del poder del streaming.

De acuerdo con O’Connell, para la gente es muy grato tener todos los episodios a partir de una fecha, como en el caso de “Carter”, cuyos 10 capítulos podrán apreciarse a partir del 1 de junio próximo.

En la serie, Jerry O’Connell interpreta a un actor que tras una carrera exitosa en Hollywood y tras un escándalo, decide regresar a su pequeña ciudad donde se enfrentará a diferentes misterios y a uno que lo ha atormentado toda la vida.

Respecto a su personaje, detalló que se parece mucho a él porque por muchos años fue un policía en televisión “y soy muy como este tipo, aunque él es un poco más banal que yo, pero es muy divertido”.

“Veo muchas similitudes entre él y yo, no sé si sea bueno, pero es muy divertido interpretar a un actor porque puedo tomar emociones que siento como profesional, como cuando fracasas públicamente”, agregó.

Visiblemente contento por presentar este trabajo en México, O’Connell aseguró que a diferencia de él, su personaje “Harley Carter” es más inseguro. “Quiere que la gente lo tome enserio, es banal y le importa mucho lo que la gente diga, yo no necesito eso, a mí no me importa como a él le importa”, añadió.

Sobre una posible segunda temporada, señaló que si bien a lo largo de los 10 capítulos que han filmado hay un arco que deja en claro por qué quería regresar a su pueblo natal, hay un asesinato que los libretistas han creado para que esta serie se extienda. “Así que creo que sí habrá una segunda temporada”, anotó.

Además de Jerry O’Connell, el elenco lo integran Brenda Kamino, Denis Akiyama, Varun Saranga, John Bourgeois, Joanne Boland, Matt Baram y Sherry Miller, entre otros actores.

Escrita por Garry Campbell, la serie ha sido desarrollada por el escritor John Tinker y producido por Amaze Film + Television. La dirige Scott Smith, con la producción ejecutiva de Amaze Film + Television Teza Lawrence y Michael Souther, así como con la participación de la productora Victoria Hirst.