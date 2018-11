Eligen a X Burlesque “Mejor Revista Femenina”

[Cortesía]

X Burlesque lo volvió a hacer. Es un “hat trick”, un triplete sensual.

Por tercer año consecutivo el show más candente del Strip fue nombrado Ganador de Oro 2018 a la “Mejor Revista Femenina”, por los lectores de Las Vegas Review-Journal.

El espectáculo de larga duración, producido por Matt y Angela Stabile, se presenta dentro del Bugsy´s Cabaret en el hotel & casino Flamingo Las Vegas. X Burlesque se ha venido presentando en Las Vegas durante más de 16 años, durante los cuales ha acumulado algunos números impresionantes.

“X Burlesque ha realizado más de 6,100 shows desde que abrió en The Aladdin en 2002. Desde entonces, las esculturales damas han usado más de 34,272 pares de pestañas en el escenario y han pasado por más de 8,568 tubos, así como la barra de labios rojos de Christian Louboutin, que define la mirada sensual por la que se conoce el elenco”, comentó Kelly Frey, mediante un comunicado enviado a El Tiempo.

La aclamación de la crítica especializada para X Burlesque ha destacado que Angela Stabile, quien es reconocida como una de las “Mujeres Dinámicas de Las Vegas” por la revista VEGAS, también presentó a Matt Stabile como un “Hombre moderno” en su edición de moda masculina.

Recientemente, una revista de circulación local proclamó al dúo de marido y mujer como “adultos de la revista Kingpins”, otro galardón a una impresionante colección de premios.

X Burlesque ha sido nombrado “Show más sexy en Las Vegas” por Travel Channel, “The Hottest Show on the Strip” por CNBC y “The Sexiest Show en Las Vegas” por What’s On, además de ser nombrado uno de “The 12 Sexiest Jobs” en Las Vegas ”por E! Noticias.

Entre las celebridades que han visto el show a lo largo de los 16 años, incluyen a P. Diddy, Toni Braxton, Holly Madison, Jenna Jameson, Frankie Muñiz, Wayne Brady, Sammy Hagar, Nicolas Cage, Dale Earnhardt Jr., Jim Belushi, Jerry Lewis, Tony Dovolani, Abby Lee Miller, Jimmy Jam y Terry Lewis, The Conspirators de Slash con Myles Kennedy y The Conspirators, el elenco de “The Sopranos”, Brian May de Queen, Cheryl James de Salt-N-Pepa y muchos más.

“Provocativa, atrevida y brillante, X Burlesque ofrece fantasías dirigidas a adultos en un show de producción burbujeante, liderado por una compañía de magníficos bailarines. Ha sido el show de revista ‘topless’ más candente de la ciudad durante más de 16 años, las bellezas de X Burlesque muestran sus morbideces mientras interactúan juguetonamente con el público. Con música musical de artistas contemporáneos, los números van desde juguetones a X, de ahí el nombre seductor del programa”, terminó diciendo Frey, de la firma The Publicity Lab, en el comunicado.