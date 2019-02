EN CINES A TALE OF LOVE AND DARKNESS

“A Tale of Love and Darkness”, es un drama basado en la autobiografía del escritor Amos Oz. “A Tale of Love and Darkness” es la historia de la juventud de Oz y el final del Mandato británico de Palestina y los inicios del Estado de Israel. La película detalla la relación del joven Amos con su madre y su nacimiento como escritor, viendo que sucede cuando las historias que nos cuentan, se convierten en las historias que vivimos.