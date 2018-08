“Entrena” en el Primer Viernes

Eric Calvillo exhibió su trabajo, basado en calaveras. Viernes 3 de agosto de 2018 en el Centro Cultural de Artes. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La diversidad se hizo presente en el Primer Viernes, el 3 de agosto, durante una jornada que tuvo como consigna principal, fomentar la práctica de nuestras habilidades, entrenar para mejorarnos en todos los aspectos.

La práctica hace al maestro.

El artista plástico destacado en la jornada fue Tony Castillo, residente local que es conocido por su trabajo multimedia.

Es conocido por su trabajo en la ilustración digital, en el tallado de madera, retrato, pintura y murales comerciales; los colores brillantes y el contraste definen las características fundamentales de su propuesta. Con frecuencia incorpora elementos digitales a su trabajo, resaltando la influencia pop y la cultura de los Comic Books.

En el edificio principal, sede de la mayoría de artistas, destacó el trabajo de Eric Calvillo, un joven nacido en San José, California, pero avecindado en esta ciudad desde hace 13 años. “Mi mamá es de Chihuahua, y mi papá de El Paso, Texas, aunque sus raíces son de Guanajuato. Mis dos progenitores son de México. Esta noche estoy exhibiendo pinturas, donde destaco los esqueletos, porque siempre me han fascinado estas obras. Yo no soy religioso, pero si tuviera un elemento espiritual lo depositaría en el esqueleto, creo que ellos pueden hablar por nosotros”, comentó en charla con El Tiempo.

Los esqueletos son el remanente de nuestros cuerpos. Lo último que queda como mudo testigo de nuestro paso por la tierra.

“La técnica que utilizo es óleo sobre madera, yo diseño los marcos, los hago manualmente, por eso son únicos. He pintado toda la vida, pero estos últimos cinco años lo he tomado más en serio, como una carrera”, destacó, agregando que “me considero un artista autodidacta, he tomado algunas clases, pero la mayoría de mi propuesta es más por inspiración, tomé clases de pintura, color, pero nunca formal. En tres cursos que hice en Chihuahua aprendí los secretos del trazo y el dibujo”.

La película Coco abrió un espacio importante para la expresión y manifestación de la cultura hacia la muerte, que fascina a mucha gente de origen mexicano. “Yo tengo años pintando esto, pero Coco sin duda hizo que mi trabajo se vendiera cada día más. Aunque en el norte no se celebra como en los estados del sur en México, mi madre siempre colocaba una ofrenda en el Día de los Muertos, el dos de noviembre”.

A los artistas jóvenes Eric Calvillo recomienda no cesar en su esfuerzo, que entrenen para mejorar sus técnicas, que practiquen para ser mejores cada día. “Yo estuve alejado de la pintura como 15 años, pero al nacer mis hijos pensé que ellos deberían sentirse orgullosos de su padre, así que quiero ser un buen ejemplo para ellos. Yo los impulsaría en cualquier cosa que quiera estudiar en la vida”, dijo.

Para más información sobre su trabajo, la gente puede ir a: ericcalvillo. art, en Facebook y en Instagram, en ambas como Eric Calvillo.

First Friday Foundation, es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3.