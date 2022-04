Adele despide a su diseñador en un intento de salvar su show en Las Vegas, según reporte

The Next Movement, que aparece en esta foto sin fecha, celebra sus 50 años como acto los viernes y sábados por la noche en la Nevada Room del Commercial Center. (The Next Movement).

Adele en el escenario para aceptar su premio a Artista del Año en los Brit Awards 2022 en Londres el martes 8 de febrero de 2022. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP)

Tomando prestado un término, Adele destripó su equipo creativo.

Al parecer, la cabeza de cartel de la residencia de Las Vegas despidió al aclamado escenógrafo Es Devlin, encargado de crear la residencia “Weekends With Adele” en el Colosseum del Caesars Palace. Se reportaron roces entre ambos menos de una semana después de que la superestrella cancelara su operación de residencia por problemas operativos relacionados con el COVID.

La publicación británica The Telegraph (que cita fuentes no identificadas) informa de que Adele ha recurrido a Kim Gavin, un veterano de la industria que ha trabajado con el grupo de pop británico Take that durante los últimos 30 años.

Las fuentes también reportan que Adele se separó de todo su equipo creativo de Las Vegas en un esfuerzo por montar una producción a tiempo para que se lleve a cabo este verano.

Para sustituir a Devlin, se informa que la superestrella contrató a Stufish, los diseñadores de producción de la próxima gira del 60 aniversario de los Rolling Stones. The Telegraph reporta que Gavin y los representantes de Stufish “cuidarán y desarrollarán un nuevo show, ya que todo el de Es fue desechado”.

Esos diseños incluyen una gran escalera y un lago en el escenario para el número “Skyfall” para abrir el espectáculo. Los rieles de techo para asegurar el aparejo aéreo, un elevador de banda para 20 músicos, una pantalla de video instalada frente a la pantalla de video original y la cortina de lluvia que iba a llenar el estanque ennegrecido fueron removidos. Los músicos y cantantes del coro contratado de Adele de 60 miembros siguen sin estar informados sobre el futuro del espectáculo.

Según se informa, los problemas entre Devlin (que diseñó la gira mundial de Adele en 2016-2017) y la superestrella fue captada por un equipo de video que hacía una crónica del desarrollo y los ensayos del show. Según The Telegraph: “Había un equipo de documentalistas que seguía la preparación en Las Vegas, y existen imágenes del estallido de Es y de la implosión total de la producción”, se cita a una fuente.

No se ha anunciado qué harán con dichas imágenes.

Los últimos comentarios públicos de Adele sobre sus planes para Las Vegas fueron el 11 de febrero, al presentador británico Graham Norton. Dijo entonces que planea “al 100 por ciento” llenar las 24 fechas que tiene previstas este año.

“Cuanto antes pueda anunciarlo, mejor, pero no puedo hacerlo por si no estamos preparados a tiempo”, le dijo a Norton. “Este año se va a celebrar al 100 por ciento. Tiene que ocurrir este año porque tengo planes para el próximo. ¡Imagínate si tengo que cancelarlo porque voy a tener un bebé!”.

Mientras tanto, el Caesars no tiene fechas reservadas en el Colosseum desde el cierre de la residencia “Viva Moz Vegas” de Morrissey, el 9 de julio, y la noche de apertura de “Rod Stewart: The Hits” el 23 de septiembre. Como hemos recordado anteriormente, “Weekends With Adele” podría tocar en ese horizonte temporal.

Hola, “Friends”

“Friends! The Unauthorized Musical Parody” se estrenará el jueves en The Venue at The Orleans. El show se presentará a las 7:30 p.m. de jueves a domingo. El show ha estado inactivo desde que se mudó del antiguo teatro Anthony Cools Experience en Bally’s en marzo de 2020. Antes de eso, se presentó en The D Las Vegas.

“Drag it”

El show “RuPaul’s Drag Race Live!” en Flamingo Showroom incorpora a Ginger Minj y Jasmine Kennedie a la producción en mayo. Minj llega desde la séptima temporada de “RuPaul’s Drag Race”. Kennedie apareció en la 14ª temporada de “RuPaul’s Drag Race”. Los recién llegados del Strip se unen a Eureka O’Hara, Jaida Essence Hall, Plastique Tiara, Trinity K Bonet, Asia O’Hara, Derrick Barry, Kameron Michaels, Naomi Smalls y Vanessa “Vanjie” Mateo. Recientemente nos hemos topado con el reparto de Las Vegas posando para fotos en la alfombra roja de los Grammys, a primera hora de la mañana. Fue una gran manera de empezar el día.

“Pack attack”

Una de las formas en que califico un espectáculo de Las Vegas es si a mi familia le gusta la experiencia. Así de fácil. Por eso “Bronx Wanderers” sigue siendo un favorito de la columna. A mi mamá le encantan los chicos. Esta semana tuve de visita a siete miembros de mi familia en la ciudad, y fuimos todos a “The Rat Pack is Back” en Copa Room de Tuscany Suites. No había visto un show completo desde antes de COVID. Había olvidado el talento de ese espectáculo, y a la familia le encantó. Incluso le daré un pase a Drew Anthony (como Dean Martin) por coquetear con mamá desde el escenario.

El equipo de Idaho sigue delirando con este espectáculo. Bien hecho, en todos los ámbitos, a Chris Jason (como Frank Sinatra), Kyle Diamond (Sammy Davis Jr.), el señor Anthony y la superior Rat Pack is Back Orchestra. Incluso vimos a Shelby Jordan (hija de otra favorita de la columna, Stephanie Sánchez, del equipo de entretenimiento del Palms) en su primer papel hablado en Las Vegas, como la Showgirl. Mágico, les digo.

Algo genial

No hay nada más genial que “The Next Movement” en The Nevada Room at Commercial Center. Este acto celebra su 50º aniversario el viernes y el sábado. Los cinco miembros se presentan juntos por primera vez en seis años. La primera presentación de los chicos en Las Vegas fue como teloneros de Redd Foxx en los años 70, en el antiguo hotel-casino Thunderbird. Horario de las dos noches: Cena a las 6 p.m., shows a las 8 p.m. El costo de la cena y el show es de 85 dólares por persona o 150 dólares por dos (o, si quieres, por pareja). Visita vegasnevadarooms.com/entertainment para conocer todos los detalles que mueven los pies.