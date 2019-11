Ephraim Sykes dará vida a Michael Jackson en Broadway

[Cortesía]

El actor nominado al premio Tony, Ephraim Sykes, será el encargado de dar vida a Michael Jackson en un musical de Broadway que rendirá homenaje a la vida y legado de “El rey del pop”, el cual será dirigido por Christopher Wheeldon.

“Ephraim Sykes es una auténtica triple amenaza y, además, una estrella dinámica en ascenso en Broadway”, aseguró Wheeldon, de acuerdo a Deadline. “Me siento honrado de trabajar con él en esta nueva y emocionante producción”.

MJ, the musical, que antes llevó por nombre Don’t stop ‘til you get enough, es producido por Lia Vollack y The Michael Jackson Estate, empresa que se dedica a preservar y proteger todo lo relacionado al músico fallecido en junio de 2009; además contará con la coreografía del mismo Wheeldon, quien recibió un Tony por An American In Paris en 2015.

Aunque se desconoce la trama que seguirá este musical, ya se ha confirmado que retratará algunos de los momentos más importantes de la vida del intérprete de Billie Jean.

La puesta en escena basada en los grandes éxitos de Michael Jackson, llegará al teatro Neil Simon de Nueva York en julio de 2020 para algunas presentaciones previas a su estreno, el cual ocurrirá el 13 de agosto.

Las opiniones respecto al ídolo musical se han dividido luego del lanzamiento del documental Leaving Neverland, que destaca las afirmaciones de dos hombres, Wade Robson y James Safechuck, de sufrir abusos sexuales cuando eran niños por parte del cantante.

Aunque la familia del músico aseguró que era “una repetición de acusaciones previamente desacreditadas”, el documental obtuvo un premio Creative Arts Emmy.