10 cosas para hacer esta semana

Harry Styles

Un premiado y renovado musical, lugares embrujados y estrellas internacionales de la música destacan en nuestra lista de cosas que hacer esta semana.

MÚSICA

1. Harry Styles

Dirigiéndose a su propia dirección después de convertirse en un rompecorazones internacional en la banda de chicos británicos One Direction, Harry Styles estableció el récord de ventas de álbumes en la primera semana por un artista masculino inglés con el lanzamiento de su esfuerzo de 2019, “Fine Line.” Asegúrate de llegar temprano cuando Styles llegue a la ciudad este fin de semana: La nativa de Las Vegas Jenny Lewis abrirá el concierto. Vea a Harry Styles a las 8:00 p.m. del sábado en MGM Grand Garden, 3799 Las Vegas Blvd. South. Boletos agotados, pero consulta el intercambio de boletos en axs.com.

– Jason Bracelin

EVENTO

2. First Friday

Unas temperaturas comparativamente agradables recibirán a los que acudan al First Friday de 5 a 11 p.m. en Arts District. El Art Walk, con puestos de artistas locales en su mayoría, tendrá lugar en Boulder Avenue, frente al Arts Factory, y el jardín y bar de comidas, con unos 15 camiones de comida, estará en el estacionamiento de Arts Square. Pintura interactiva, entretenimiento en vivo y las galerías y tiendas abiertas también formarán parte de la noche. No será necesario llevar cubrebocas.

– Heidi Knapp Rinella

FAMILIA

3. “Annie!”

El musical ganador de un Tony sobre una huérfana implacablemente alegre llega a Las Vegas. Broadway in the HOOD actualiza su producción para los tiempos actuales, pero sigue basándose en el optimismo articulado en la canción que, admítelo, está pasando por tu cabeza en este mismo instante. Las funciones son a las 6:30 p.m. el viernes y el sábado y a las 3:00 p.m. el domingo en West Las Vegas Library Theatre, 951 W. Lake Mead Blvd. La entrada es gratuita y es necesario llevar cubrebocas. Llama al 702-482-8777.

COMEDIA

4. John Mulaney

Ya sea protagonizando elaborados números musicales sobre paisajes infernales neoyorquinos muy específicos, presentando un espectáculo infantil o habitando la anciana manivela George St. Geegland para una carrera en Broadway, suele ser difícil saber qué hará John Mulaney después. Este fin de semana, sin embargo, será una decisión fácil. Llevará su gira de monólogos, “From Scratch”, a Park Theater el sábado y el domingo a las 7:00 p.m. Boletos a partir de $54; parkmgm.mgmresorts.com.

– Christopher Lawrence

MÚSICA

5. Maluma

A sus 27 años, Maluma es un veterano de la industria musical y lleva grabando desde los 16 años. Su discografía, igualmente juguetona y apasionada, lo ha convertido en un referente del trap latino y le ha valido colaboraciones que van desde Shakira a Madonna, pasando por Ricky Martin o The Weeknd. Ve a verlo el sábado a las 9:00 p.m. en Michelob Ultra Arena, 3950 Las Vegas Blvd. South. Boletos a partir de $39.43; axs.com.

– Jason Bracelin

TEATRO

6. ‘Empanadas Loco’

La oscura comedia de “Sweeney Todd” ocupa un lugar especial en la mente oscuramente cómica del empresario teatral Troy Heard, por lo que no es de extrañar que “Empanadas Loco” (su último trabajo conjunto con el Majestic Repertory Theatre) vuelva a contar esa historia en un espectáculo de una sola mujer que cuenta con la participación de la actriz Amanda Guardado y está ambientado en los túneles de las profundidades de Manhattan. Del 9 al 26 de septiembre; $20 y $25; 1217 S. Main St.; majesticrepoertory.com.

– Scott Dickensheets

SHOW DE TELEVISIÓN

7. ‘Too Soon: Comedy After 9/11’

Codirigido por Julie Seabaugh, de Las Vegas, este documental nos traslada al periodo inmediatamente posterior al 11-S y a las decisiones a las que se enfrentaron los cómicos cuando intentaron decidir si debían ser graciosos, y cómo, ante la tragedia. Reflexivo y divertido. Inicia el miércoles a las 9:00 p.m. en Vice TV.

– Scott Dickensheets

PELÍCULA

8. ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’

Un valet felizmente fracasado (Simu Liu) es provocado para que regrese al negocio familiar –una oscura organización dirigida por su aparentemente inmortal padre (Tony Leung)– en esta última entrada del Marvel Cinematic Universe. A diferencia de otros estrenos recientes de Disney, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” solo está en cines.

– Christopher Lawrence

TOUR

9. ‘Haunted Boulder City’

Joshua P. Warren quiere mostrarte algunos de sus lugares favoritos. Warren, locutor de iHeart Radio, lanzó el tour de fantasmas y OVNIs “Haunted Boulder City”. El paseo, de una hora de duración, promete ilustrar a los visitantes sobre los fantasmas de los hombres que murieron construyendo la presa Hoover, un perro espiritual que ronda las calles y el primer asesino de la ciudad. La visita comienza el viernes a las 8:00 p.m., así que date prisa. Las entradas cuestan $19.95 para adultos y $12.95 para menores de 12 años; ve a HauntedBoulderCity.com.

– Christopher Lawrence

ARTE VISUAL

10. ‘A Conjugation of Light’

Imagina pinturas abstractas que no quieren que te pares frente a ellas tratando de decodificar sus significados. Imagina el contenido de las pinturas para que sirvan como potenciadores periféricos del estado de ánimo. Bueno, no imagines más: eso es lo que busca el artista José Bellver con esta colección de pinturas de campo de color inspiradas en Rothko, del viernes al 27 de noviembre en Sahara West Library; 702-507-3630.

— Scott Dickensheets