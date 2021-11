11 eventos navideños y festivos en el Valle de Las Vegas

Mystic Falls Park en Sam's Town (cortesía).

Parejas caminan juntas por el Ethel M's Cactus Garden en Henderson, el martes 12 de febrero de 2019. (Las Vegas Review-Journal)

Este invierno, descubre bares pop-up únicos, festividades familiares y nuevas y brillantes formas de disfrutar de las fiestas en el Valle de Las Vegas.

Enchant

Un nuevo pueblo navideño y un laberinto de luces traerán la alegría de Navidad a Las Vegas desde el 26 de noviembre de 2021 hasta el 2 de enero de 2022.

Enchant tomará el Las Vegas Ballpark para transformarlo en el recinto en un país de las maravillas invernales.

Enchant contará con el laberinto “The Great Search”, una pista de patinaje sobre hielo, una aldea navideña en la que se servirán dulces de todo el mundo, un mercado navideño artesanal y visitas a Papá Noel.

El precio de las entradas es de 19 dólares para niños y de 20 dólares para adultos.

Enchant se asoció con los Vegas Golden Knights y la Vegas Golden Knights Foundation para organizar “Knight of Giving”, un especial el lunes 13 de diciembre. Las entradas para Knight of Giving cuestan 29 dólares para adultos y 19 dólares para niños de dos a 12 años. enchantchristmas.com

Glittering Lights

Glittering Lights, el espectacular drive-through navideño, es un deslumbrante despliegue de luces y sonidos navideños que cuenta con más de cinco millones de luces LED que se entrelazan a lo largo de un recorrido de 2.5 millas a través del speedway, brillando 21 años en estas fiestas.

La atracción estará abierta hasta el 9 de enero y la entrada cuesta 25 dólares por vehículo en Las Vegas Motor Speedway (7000 North Las Vegas Boulevard). glitteringlightslasvegas.com

Holiday Cactus Garden

El Holiday Cactus Garden de Ethel M Chocolates en Henderson (2 Cactus Garden Drive) estará abierto hasta el 2 de enero.

Los visitantes pueden pasear por el jardín de cactus de tres acres con más de un millón de luces parpadeantes desde las 5 p.m. hasta las 10 p.m.

Papá Noel estará en el jardín todas las noches hasta el 23 de diciembre y podrás tomarte fotos con él.

En lugar de recoger donaciones de juguetes y alimentos este año, se requerirá una donación no reembolsable de cinco dólares por grupo de seis personas al hacer la reservación al jardín. Los cinco dólares se donarán a Three Square Food Bank y HELP of Southern Nevada. ethelm.com

Holiday Parade

El desfile navideño en el centro de Summerlin vuelve a finales de este mes tras una pausa de un año.

Se celebrará todos los viernes y sábados por la tarde, a las 6 p.m., del 19 de noviembre al 18 de diciembre.

La tradición, que se completa con música navideña, nieve, bailarines y Papá Noel, recorre Park Centre Drive e incluye una nueva carroza inspirada en el Cascanueces. El desfile es gratuito y está abierto al público.

Lincoln County Christmas Express

Ubicado en el rancho Lincoln County de Western Elite, a 60 millas al norte de Las Vegas, el Christmas Express es un espectáculo navideño gratuito y familiar.

La celebración navideña incluye paseos en tren en un vagón clásico, paseos en carruajes y paja, una gran cantidad de luces y decoración navideña, animales de granja (incluidos camellos, caballos y cerdos), comida gratuita y chocolate caliente, apariciones del señor y la señora Claus, un nacimiento y mucho más.

El evento comenzará el viernes 3 de diciembre de 5 a 9 p.m., con fechas adicionales el sábado 4 de diciembre, el jueves 9 de diciembre, el viernes 10 de diciembre y el sábado 11 de diciembre. WesternElite.com

Encendido de la Menorah

El 1º de diciembre, Downtown Summerlin se asociará con Jewish Nevada para organizar una celebración de Hanukkah de una noche que incluye el encendido de la Menorah, noche de patinaje en familia, entretenimiento, actividades para niños y chocolate caliente con bocadillos.

Miracle on Spring Mountain

El bar emergente (o pop-up) con temática navideña Miracle on Spring Mountain vuelve a ocupar The Sand Dollar Lounge (3355 Spring Mountain Rd Ste 30) para la temporada.

El local de Las Vegas del famoso Miracle Bar Popup transformará The Sand Dollar Lounge en un país de las maravillas invernales totalmente inmersivo desde el 22 de noviembre hasta la celebración de la Nochevieja.

El horario del pop-up será de 3 p.m. a 4 a.m. los siete días de la semana, cerrado en Thanksgiving.

El pop-up cuenta con cinco noches de disfraces temáticos, incluyendo la noche del Vodka Latke y la noche de suéteres feos. thesanddollarlv.com

Mystic Falls Park

El Sam’s Town Hotel and Gambling Hall hace que la temporada sea alegre y brillante con el regreso de la exhibición del país de las maravillas inviernales de Mystic Falls Park, con una decoración festiva, más de 26 mil puntos de luz y el regreso de su espectáculo de luces láser navideño.

La atracción navideña se podrá disfrutar a partir de la puesta de sol del 24 de noviembre hasta el 1º de enero.

Vuelve por primera vez desde 2019 un espectáculo de luz láser navideño de nueve minutos.

Las actuaciones se realizan cada hora, entre las 2 p.m. y 10 p.m.. Mystic Falls Park® hará que nieve en el desierto de Las Vegas todas las noches hasta el año nuevo. samstownlv.com

Rock Rink

La pista de patinaje Rock Rink at Downtown Summerlin, ubicada en Sahara Avenue al este del 215 Beltway, volvió para las fiestas.

Downtown Summerlin dio el pistoletazo de salida a la temporada navideña el viernes con la llegada de Papá Noel y la apertura de la pista de patinaje Rock Rink. La renta de patines cuesta 16 dólares. Los horarios varían y es necesario concertar una cita. Consulta en summerlin.com para más detalles.

“This is Christmas” show

Con el apoyo de una banda de estrellas en vivo, “This is Christmas” llevará al público a un viaje mágico a través de la temporada navideña con los favoritos de siempre.

El espectáculo, que se celebrará en Palazzo Theatre, contará con un elenco de 10 artistas de televisión y Broadway, entre los que se encuentran las estrellas de “American Idol” Diana DeGarmo y Ace Young.

Las entradas están disponibles para el show de las 7 p.m. en las siguientes fechas: 26 – 28 de noviembre; 2 – 5 de diciembre; 9 – 12 de diciembre; 16 – 19 de diciembre; 22 – 25 de diciembre. Además, los días 19, 25 y 26 de diciembre habrá una función matinal a las 3 p.m.

“Winter at The Terrace”

Green Valley Ranch anuncia la temporada con su festivo salón emergente al aire libre con temática navideña, “Winter at The Terrace”. Desde el viernes 19 de noviembre hasta febrero de 2022, el patio del complejo, ubicado en The Backyard, se transformará en un paraíso invernal.

Esta experiencia navideña para mayores de 21 años contará con música alegre y zonas para tomarte fotos, con acogedores iglús, fogatas, luces parpadeantes, copos de nieve y mucho más.

La música en vivo de los viernes y los sábados marcará el tono de la fiesta.

“Winter at The Terrace” estará abierto de domingo a jueves de 3 a 9 p.m., y los viernes y sábados de 3 p.m. a 12 a.m.