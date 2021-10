11 lugares para pedir dulces toda la semana en Las Vegas y Henderson

Mary McClellan, a la izquierda, y Heidi Wade, de TR Realty, equiparon su cajuela con fantasmas y linternas para "Trunk or Treat". (Hali Bernstein Saylor/Boulder City Review)

Este Halloween, descubre 11 opciones para un “dulce o truco” seguro y otras celebraciones familiares en el Valle de Las Vegas.

26 de octubre

Nevada State College

La School of Education de Nevada State College invita a los miembros de la comunidad a traer a sus hijos al campus para la diversión de Halloween con un evento de “Trunk-Or-Treat” de 5 p.m. a 7 p.m. el martes. Además de “Trunk-Or-Treat”, los invitados son bienvenidos a ver dentro del nuevo Early Childhood Education Center (ECEC) de Nevada State College durante un evento de puertas abiertas. El evento gratuito “Trunk-Or-Treat” tendrá lugar en el estacionamiento del Christensen Education Building (CEB). Regístrense aquí.

27 de octubre

West Wind Drive-In

Únanse al Departamento de Policía de North Las Vegas para su 21ª celebración anual de Halloween seguro.

Las familias podrán disfrutar de una película doble gratuita en el West Wind Drive-In (4150 W. Carey Ave.) en North Las Vegas con “La Familia Addams” a las 6:30 p.m. y “Goosebumps” a las 8:30 p.m.

Cada vehículo debe traer al menos un niño de 12 años o menos y un adulto de 21 años o más para poder asistir.

Se entregará una bolsa de dulces de Halloween y un cupón para una caja de palomitas gratis por vehículo. La admisión está limitada a los primeros 385 vehículos que se hayan preinscrito. Regístrense aquí.

Safe and Sane Halloween

El Comando de Área de Spring Valley organizará “Trunk or Treat” de 6 p.m. a 8 p.m. en 8445 Eldora Ave.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas organizará una variedad de eventos de Halloween seguros y sanos. Las familias y los niños de todas las edades están invitados a interactuar con los oficiales, jugar y conseguir dulces en los eventos gratuitos.

28 de octubre

Safe and Sane Halloween

El Comando del Área Sureste organizará un evento de Halloween “Trunk or Treat” el jueves de 6 p.m. a 8 p.m. en Silver Bowl Park (6800 East Russell Road) cerca de Boulder Highway y Russell Road. School of Rock, Las Vegas proporcionará música en vivo, y habrá comida a la venta. También habrá juegos de carnaval y “dulce o truco” para los niños.

El Comando de Área del Centro de Convenciones y el Comando de Área del Centro Sur organizarán “Trunk or Treat” de 5 p.m. a 8 p.m. en 750 Sierra Vista Drive.

Monster Mash Trunk or Treat

“Dulce o truco” gratis, música y juegos en The Crossing Church (7950 W Windmill Lane) de 5 a 9 p.m. Más información aquí.

Haunted in the Desert del 28 al 30 de octubre

“Haunted in the Desert” vuelve un año más. Un antiguo pueblo fantasma del oeste cobra vida para una experiencia espeluznante que es divertida para todas las edades de 6 a 9 p.m. durante tres noches. No hay trucos, ¡solo dulces! Los niños menores de 12 años recibirán una bolsa de dulces de recuerdo.

Viernes, 29 de octubre

Tivoli Village

Tivoli Village (400 S. Rampart Blvd.) invita a las familias a vivir una noche segura de diversión de Halloween con “trunk or treating” en todo el centro. Los vehículos decorados y los minoristas en el lugar ofrecerán dulces y más. El evento gratuito es de 6 a 8 p.m.

Tivoli Village también tendrá un laberinto para niños el viernes y el sábado y un “Museum of Monsters” muy “instagrameable” hasta el 31 de octubre.

31 de octubre

Fergusons Downtown

De 11 a.m. a 5 p.m. en Fergusons Downtown (1028 E Fremont St), Future Makers y Tofu Tees organizarán manualidades con bolsas de dulces, una búsqueda del tesoro de “dulce o truco”, pintura de caras y más. Se sugiere una donación de 10 dólares.

Town Scary

Town Square se convierte en Town SCARY e invita a los niños de todas las edades a traer bolsas o cestas y a pedir dulces en las tiendas y restaurantes participantes de 4 a 7 p.m. El evento es gratuito.

Halloween Ghost Walk

The District organizará su Halloween Ghost Walk anual patrocinado por Mix 94.1, de 4 a 7 p.m. en Main Street junto a The Courtyard at The District (2240 Village Walk Dr.)

Disfrázate para disfrutar de una noche llena de pedir dulces, concursos de disfraces y fiestas espeluznantes.

Los comercios participantes estarán esperando con tazones llenos de dulces, así que asegúrate de pasar por todos ellos.

Container Park

Container Park da la bienvenida a los niños disfrazados para una tarde de “dulce o truco”.

Los invitados podrán ir de negocio en negocio para conseguir regalos especiales y dulces desde las 4:30 p.m. hasta las 6:30 p.m., seguido de una proyección gratuita al atardecer en The Lawn de “Hocus Pocus”.

Celebra el Día de los Muertos con un concierto de mariachis de 3:30 a 4:30 p.m. a cargo de la Las Vegas Academy of the Arts.

La entrada es gratuita y se anima a disfrazarse.