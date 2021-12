22 eventos para celebrar Año Nuevo en Las Vegas

diciembre 20, 2021 - 11:53 am

Fuegos artificiales explotan sobre la torre sur de Plaza en el centro de Las Vegas, el 1º de enero de 2021. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Dorsey, Rosina & Electra Cocktail Club ofrecen paquetes de Año Nuevo (The Venetian).

Fuegos artificiales de Año Nuevo estallan sobre el Strip de Las Vegas, el 1º de enero de 2020. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Minus5° Ice Experience (cortesía).

Rick Ross en Drai's Nightclub (Radis Denphutaraphrechar).

Es hora de hacer planes para recibir el año nuevo. Consulta estos eventos y lugares donde podrás celebrar el Año Nuevo en Las Vegas. Habrá fuegos artificiales junto con música en vivo, bailes y cenas mientras alzas una copa por el 2022.

Fuegos artificiales

Los fuegos artificiales vuelven al Strip de Las Vegas.

Ocho hoteles-casino participarán este año en la celebración de ocho minutos de fuegos artificiales y entretenimiento de Año Nuevo, bautizada como America’s Party 2022: MGM Grand, Aria, Planet Hollywood, Caesars Palace, Treasure Island, The Venetian, Strat y Resorts World Las Vegas.

La banda sonora del show (que incluye “Auld Lang Syne”, “Deuces Are Wild” de Aerosmith y “22” de Taylor Swift) se emitirá a través de las emisoras de radio locales KOMP 92.3 y 97.1 The Point.

En Plaza del centro de Las Vegas también habrá fuegos artificiales a medianoche (más información a continuación).

Fiesta Brooklyn Bowl Y2K

Brooklyn Bowl Las Vegas anima a los asistentes a la fiesta a que se reúnan con un grupo de amigos y reserven una pista de bolos privada de lujo para la exclusiva fiesta Truly Presents: Y2K NYE Party con DJ CO1 en Brooklyn Bowl Las Vegas. Disfruta de tus éxitos favoritos de la década del 2000, con un brindis de champán gratuito y una suelta de globos a medianoche.

El local musical de tres pisos con seis bares, más de 30 pistas de bolos de lujo y la galardonada comida de Blue Ribbon ofrecerá cubetas de Truly a 35 dólares durante toda la noche.

Las entradas cuestan a partir de 20 dólares. brooklynbowl.com

Eventos del Cosmopolitan

The Barbershop Cuts & Cocktails: Las puertas se abren a las 6 p.m. dentro de The Barbershop Cuts & Cocktails esta Nochevieja. Disfruta de música en vivo, whisky añejo y buena compañía mientras festejas con las interpretaciones musicales en vivo de la banda de la casa de The Barbershop.

The Chandelier: Celebra el Año Nuevo en The Chandelier desde las 10 p.m. hasta las 2 a.m. con barra libre, set de DJ en vivo, recuerdos de la fiesta y acceso exclusivo a un deslumbrante show de fuegos artificiales a medianoche. Las reservaciones cuestan 125 dólares por persona.

CliQue Bar & Lounge: El bar ubicado en el corazón de The Cosmopolitan of Las Vegas, tendrá una festiva velada de Nochevieja a partir de las 9 p.m.

El DJ V-Man lanzará a los invitados a la barra libre de primera calidad a partir de las 9 p.m. y culminará con un brindis con champán a medianoche. El exuberante bar de cócteles ofrecerá reservaciones de mesas con asientos de gran tamaño para hasta ocho personas. También estará disponible el menú de pequeños platos de CliQue, como el atún picante sobre arroz crujiente de Bill y los mini tacos de langosta. cosmopolitanlasvegas.com

Pista de hielo: Disfruta de las vistas del Strip de Las Vegas y recibe el 2022 con una celebración de fuegos artificiales en la pista de hielo.

Brinda por una experiencia de barra libre de tres horas a partir de las 9 p.m., ritmos de DJ D-Miles, asientos VIP, un brindis con champán a medianoche y mucho más. Las entradas cuestan a partir de 200 dólares.

Marquee Nightclub: Las puertas se abren a las 9 p.m. en Marquee Nightclub, donde tocará DJ Fisher.

Drai’s Nightclub

Rick Ross encabezará el concierto de Nochevieja de Drai’s LIVE y la cuenta atrás oficial hasta 2022. draisgroup.com

Gilley’s Saloon en Treasure Island

Gilley’s Saloon, Dance Hall & Bar-B-Que dará la bienvenida al nuevo año celebrando una electrizante fiesta de Nochevieja con música en vivo de Scotty Alexander, recuerdos de la fiesta y una vista del show anual de fuegos artificiales del Strip de Las Vegas.

Los invitados podrán disfrutar del cover gratis hasta las 8 p.m., cuando la entrada pase a costar 25 dólares en la puerta. La galardonada carne asada de Gilley y las bebidas estarán a la venta durante toda la velada.

Hakkasan Nightclub Las Vegas en MGM Grand

Hakkasan se transformará en un jolgorio lleno de confeti en el que los invitados darán la bienvenida a 2022 con estilo.

Baila toda la noche mientras el mundialmente famoso DJ Black Coffee toca en el escenario.

Las puertas se abren a las 8 p.m. Las entradas cuestan a partir de 50 dólares.

Jewel Nightclub en Aria Resort & Casino

El ganador del Grammy Lil Jon hará la cuenta regresiva para el nuevo año.

Las puertas se abren a las 8 p.m. Las entradas cuestan a partir de 50 dólares.

Minus5° Ice Experience

Con tres ubicaciones en el Strip de Las Vegas, Minus5° Ice Experience en The Venetian Resort y Mandalay Bay y Icebar en The LINQ Promenade permiten a los huéspedes relajarse con más de 100 toneladas de hielo mientras exploran una atracción inmersiva con esculturas temáticas y momentos “Instagramables”.

Las atracciones ofrecerán un brindis con champán de cortesía cada hora para celebrar el año nuevo en todo el mundo a partir de las 11 a.m.

Para los huéspedes que deseen celebrarlo con estilo, las atracciones de hielo ofrecen el paquete VIP definitivo de 250 dólares para la Nochevieja, que incluye dos cócteles servidos en vasos de hielo de la firma, un abrigo de piel de recuerdo, un gorro de nieve ruso de recuerdo y una foto enmarcada de 5 por 7 pulgadas. Minus5Experience.com

Money, Baby!

La cantante de R&B Kehlani celebrará la Nochevieja en Money, Baby! en Virgin Hotels Las Vegas.

Las puertas se abrirán a las 8 p.m. y habrá un bar disponible hasta las 10 p.m. A medianoche, los invitados podrán disfrutar del icónico show de fuegos artificiales del Strip de Las Vegas desde el patio exterior de 5,500 pies cuadrados de Money, Baby! mientras la celebración continuará dentro hasta bien entrado el año nuevo.

Las entradas cuestan a partir de 50 dólares para las mujeres y 75 dólares para los hombres. Compra de entradas y reserva de mesas VIP en línea en MoneyBabyLV.com/events/kehlani2022.

OMNIA Nightclub

OMNIA da la bienvenida a 2022 con la mejor fiesta de Nochevieja, que contará con la actuación especial del famoso productor y DJ Steve Aoki, nominado al Grammy.

Las puertas se abren a las 20.00 h. Las entradas cuestan a partir de 75 dólares.

Playa Playground at Area15

Playa Playground es una experiencia sensorial inmersiva e interactiva que se inaugura a las 8 p.m. en Nochevieja.

El festival de Año Nuevo se extenderá por tres locales de Area15, abiertos a miles de visitantes de Playa. Contará con cinco campamentos de sonido al estilo de Playa, seis escenarios de coches artísticos, instalaciones artísticas interactivas, camiones de comida, juegos, atracciones de feria y un sinfín de otras atracciones divertidas. area15.com

Plaza Hotel & Casino

Plaza celebrará la Nochevieja con un paquete de habitaciones y el único show de fuegos artificiales en vivo del centro de Las Vegas el 31 de diciembre.

La sala de espectáculos de Plaza también dará la bienvenida al cómico Doug Stanhope esa noche.

El show de fuegos artificiales de Nochevieja se montará desde varios puntos de los tejados y torres del Plaza. Una parte de Main Street, frente a la Plaza, estará cerrada durante los fuegos artificiales.

Plaza ofrecerá una fiesta para ver los fuegos artificiales en la azotea como parte de su paquete de Sala VIP de Nochevieja 2022. Los huéspedes recibirán dos entradas para la fiesta privada, así como un crédito de 50 dólares en comida y bebida para gastar durante su estancia (tres noches como mínimo), un brindis de champán gratuito a medianoche en la víspera de Año Nuevo y recuerdos del Plaza de edición limitada para conmemorar su 50 aniversario en 2021.

PT’s Tavern

En Nochevieja, todos los locales de PT’s Taverns ofrecerán un 50 por ciento de descuento en bebidas durante la hora feliz, de 5 a 7 p.m. y de medianoche a 2 a.m. A medianoche habrá un brindis con champán de cortesía, así como recuerdos de la fiesta. ptstaverns.com

Sahara

El pase de acceso al Sahara incluye entretenimiento en vivo y barra libre de primera calidad en el CASBAR Lounge, Chickie’s & Pete’s Crab House and Sports Bar y Azilo Ultra Lounge a partir de las 9 p.m.

Aquellos que quieran ver en primera fila el show de fuegos artificiales del Strip podrán unirse a la cuenta regresiva de Año Nuevo en Azilo Ultra Pool a partir de las 11 p.m.

Además, los clientes que compren entradas para la celebración de Nochevieja recibirán acceso a la New Year’s Day Recovery Station, con barra libre de Bloody Mary’s, mimosas y Red Bulls con vodka en The Tangier desde las 10 a.m. hasta las 2 p.m. del 1º de enero.

Las entradas cuestan 60 dólares por persona, más impuestos, tasas y propinas.

La celebración es de 9 p.m. a 1 a.m. Las entradas cuestan a partir de $100.

The Venetian

El Dorsey, el Rosina y el Electra Cocktail Club ofrecen ambientes impresionantes con cócteles artesanales y paquetes de botellas para una variedad de tamaños de grupos de fiesta. Para reservar una mesa, envía un correo electrónico a CocktailCollectiveVIP@VenetianLasVegas.com.

XS at Wynn

Los invitados verán que el XS se engalana con una decoración festiva, recibirán un botín de fiesta de Nochevieja (como sombreros y cuernos) disfrutarán de una cuenta regresiva en vivo con el dúo ganador de un Grammy, The Chainsmokers, y luego festejarán toda la noche. wynnlasvegas.com