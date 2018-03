Consejera: Perros deben adaptarse a la urbanización de Las Vegas

Cathy Brooks, propietaria del Club de hidrantes saluda a los perros el miércoles 14 de marzo de 2018. en el parque para perros del club ubicado en 109 N 9th St en el Centro de Las Vegas. The Hydrant Club es una instalación educativa que ofrece servicios a los dueños de perros, incluida la guardería y el internado nocturno. Nicole Raz Las Vegas Review-Journal.

A medida que Las Vegas se vuelve cada vez más urbano, los perros de los residentes tendrán que adaptarse, informa una consejera conductual para caninos.

Cathy Brooks, dueña del Hydrant Club en el centro de Las Vegas, comentó que los perros son fácilmente estimulados en exceso y que se necesita entrenamiento para ayudarlos a mantener la calma y el enfoque.

The Hydrant Club es una instalación educativa que ofrece servicios que incluyen guardería y alojamiento durante la noche.

“Piénselo: está a un pie del suelo y hay autos, luces y personas parpadeantes, y está oliendo todo, y su sentido del olfato es exponencialmente mayor que el de un ser humano”, señaló Brooks. Antes de mudarse de San Francisco a Las Vegas en 2013, dijo, solía llevar a su perro desatado al parque y se sentaba cerca y no se agotaba.

Preparándose Para El Cambio

“Vivimos en una ciudad en crecimiento donde los perros necesitan aprender a estar en público”, mencionó Brooks.

El condado de Clark informó en febrero que su población creció a un récord de casi 2.25 millones de 2016 a 2017, un aumento de alrededor de 43 mil personas.

Rehan Choudhry, que fue cliente de Hydrant Club durante tres años, agregó que el club preparó a sus perros para su nueva vida en Nueva York.

Choudhry se mudó a Las Vegas en 2010 y recibió dos gemelos chihuahuas, un hermano y una hermana, poco después.

“Mis perros nunca habían estado realmente en un entorno urbano. Desde el día en que nacieron tenían un patio trasero y una casa”, comentó.

Choudhry dijo que esperaba que sus perros estuvieran más estresados por el ruido y el tráfico cuando se mudó al ambiente de alta energía de Manhattan hace aproximadamente un año.

El Mundo De Un Perro

El camino para socializar perros de manera más efectiva comienza con los dueños de perros más perceptivos, destacó Brooks.

“Los dueños de perros necesitan una comprensión más clara de cómo sus perros ven el mundo para comunicarse mejor con ellos”, detalló, y agregó que los perros tienen un “profundo paisaje emocional” y comprenden la jerarquía y el orden.

No todos los perros quieren estar a cargo, pero todos quieren saber que alguien es, expresó ella.

Para comunicarse claramente con los perros, los dueños deben ser decisivos y exudar el liderazgo que el perro busca, dijo Brooks.

“Siempre les digo a mis clientes que para ser el mejor líder posible de la familia para tu perro, debes ser la mejor versión de ti para hacerlo”, puntualizó. “Eso significa estar castigado, ser consciente de lo que te rodea y estar preparado para proteger a tu perro de cualquier peligro”.

Por ejemplo, los humanos a menudo confortan a sus perros de la misma manera que consolarían a otro ser humano, con un suave golpe o una voz suave.

“Eso solo le dice al perro que algo anda mal”, informó. Los perros deben ser consolados por un decisivo, “Está bien”, haciéndoles saber que usted todavía está a cargo y que no hay necesidad de preocuparse, agregó.

Los dueños de perros también pueden volverse más astutos al aprender cómo dar el nivel de atención adecuado.

Salir a caminar con un perro, por ejemplo, no debería implicar nada más. En cambio, señala Brooks, ella ve a muchos propietarios involucrarse más con su teléfono celular que su perro.

Resultados

Michelle St. Angelo comenzó a llevar a su cocker spaniel de 10 años, Nilla, al Hydrant Club este año.

“Cuando me enteré, me enganché”, confesó. “Trabajo mucho y no siempre estoy en casa todo el tiempo. Creo que a mi perro realmente le encanta estar con otros perros … También tiene un ambiente al aire libre realmente agradable, y realmente le gusta la oportunidad de salir a la luz del sol; muchos de los otros lugares que he encontrado están dentro de inmuebles”.

St. Angelo puntualizó que le da tranquilidad saber que su perro se está “enfriando” en ese ambiente, y aprecia el trabajo conductual que el club hace con su perro.

“Durante mucho tiempo mi perro tendió a salir corriendo por la puerta tan pronto como la abría”, confesó. “He notado que desde que fui al Hydrant Club, ese comportamiento se ha calmado, y Cathy me ha enseñado algunas cosas que puedo hacer en casa para trabajar en eso también”.

Contacte a Nicole Raz al nraz@reviewjournal.com o al 702-380-4512. Siga a @JournalistNikki en Twitter.