¡Derrotan a James Holzhauer! Comenta sobre su racha en “Jeopardy!”

James Holzhauer y el anfitrión de Jeopardy!, Alex Trebek (Jeopardy Productions, Inc.)

Dos semanas después de que el final de “Game of Thrones” reiniciara el debate sobre el protocolo de spoilers y el intervalo adecuado antes de discutir cómo terminan las cosas, el New York Post publicó una historia que abordó el resultado del histórico episodio de “Jeopardy!” del lunes, un día completo antes de que saliera al aire. video tweet

Al informar sobre las imágenes filtradas de Final Jeopardy que habían estado circulando en línea, el tabloide no invocó una advertencia ni le dio a la historia un titular ambiguo.

El domingo por la noche, al escribir “Holzhauer” en un motor de búsqueda (tal como los espectadores lo han estado haciendo durante la mayor parte de los dos meses) mostraba los siguientes resultados: Clip viral de “Jeopardy!” parece mostrar la derrota de James Holzhauer”.

“Me imaginé que sucedería”

El lunes se perfilaba para ser un día absolutamente masivo para el programa de juegos.

Con el apostador deportivo de Las Vegas terminando el episodio del viernes con menos de 60 mil dólares por debajo de la racha de Ken Jennings de todos los tiempos, el lunes parecía ser el día en que caería el récord de 15 años.

Después de todo, Holzhauer estaba promediando más que eso durante sus 32 victorias, cuando había dominado el juego como nadie antes y a Estados Unidos le encanta un buen récord.

Luego, ese reportaje llegó, describiendo en detalle la derrota de Holzhauer, y se abrieron las compuertas. Para el lunes por la mañana, las noticias estaban en todas partes.

En una serie de correos electrónicos el domingo, Holzhauer confesó que no estaba muy contento de que la filtración arruinara el resultado para los espectadores, pero no se sorprendió.

“Me imaginé que sucedería”, escribió. “Honestamente, me alegro de que la gente haya mantenido el programa en secreto, considerando que esto fue grabado hace 12 semanas”.

Una apuesta modesta

Fue el primero de los 10 juegos que se grabaron esa semana. Dos días, cinco espectáculos al día.

Su preparación fue la misma que antes de cualquier otro espectáculo, a pesar de que ingresó en la cúspide de la historia.

“Sabía que estaba jugando una estrategia ganadora y no vi ninguna necesidad de cambiar nada”, escribió Holzhauer.

Luego se encontró con la bibliotecaria Emma Boettcher de Chicago.

Holzhauer la enfrentó por tres mil 200 – 26 mil 600 a 23 mil 400 dólares – yendo a Final Jeopardy. El hombre conocido por llevar su audaz estilo de juego deportivo al espectáculo apostó solo mil 399 dólares.

Después de leer la respuesta correcta de Holzhauer: “¿Quién es Kit Marlowe?” Alex Trebek pareció sorprendido cuando se reveló el número. “¿Su apuesta? Una modesta cantidad por primera vez”, anunció el anfitrión.

Cuando Boettcher también tenía la respuesta correcta, el destino de Holzhauer estaba sellado. No había manera de que pudiera atraparla. Caminó hacia ella para chocar las palmas mientras su total de 46 mil 801 dólares, estaba siendo anunciado.

“No me arrepiento”, escribió sobre su actuación final. “Jugué muy bien, pero Emma jugó mejor y acertó los Dobles Diarios cuando contaron más”. En todo caso, me alegra que haya sido necesaria una actuación de élite para noquearme. Muchos otros grandes campeones de “Jeopardy!” perdieron al afectarse a sí mismos”.

Un nuevo campeón

Después de 32 victorias, la idea de perder no entró de inmediato.

“Alex Trebek siempre agita la mano del campeón primero, y fue raro cuando no se dirigió directamente hacia mí”, escribió Holzhauer. “De vuelta en el camerino, uno de los productores gritó “champ” para llamar la atención de Emma, ​​yo ​​giré mi cabeza reflexivamente para responder. Fue entonces cuando realmente me golpeó que ya no era campeón.

En cuanto a su apuesta conservadora, Holzhauer confesó que era una salvaguardia contra terminar en tercer lugar.

“En Final Jeopardy, solo podía ganar si Emma respondía incorrectamente, ya que seguramente apostaría lo suficiente como para cubrir mi posible apuesta all-in. Ella era claramente una jugadora fuerte, así que tenía que esperar una pregunta difícil”.

Sus mil 399 dólares fueron para asegurarse de que, aunque fuera incorrecto, el otro concursante, el ingeniero de investigación de Atlanta Jay Sexton, no pudiera superarlo.

“A nadie le gusta perder, pero realmente sentí que estaba jugando con dinero de la casa en ese momento, así que nunca me molesté por eso. Cuando salí del escenario, tuve que consolar al coordinador de concursantes, que estaba triste por verme perder”.

Un ganador de ratings

Tómese un momento para pensar en lo sorprendente que fue todo esto.

¿Cuántos concursantes de juegos por televisión puedes nombrar aparte de Holzhauer?

Ahí está Jennings, por supuesto. Tal vez Charles Van Doren de “Quiz Show”. (Esto no cuenta a personas como Tom Selleck y Arnold Schwarzenegger, participantes de “The Dating Game” que se hicieron famosos por otras razones).

Y honestamente, ¿cuándo fue la última vez que escuchó a alguien hablar sobre “Jeopardy!” de forma regular? El espectáculo real, no los bocetos de “Saturday Night Live” con la loca Sean Connery de Darrell Hammond.

Sin embargo, durante la primer semana de mayo, el programa alcanzó su rating más alto en 14 años.

Según el Hollywood Reporter, “Jeopardy!” promedió 13.28 millones de espectadores para la semana que comenzó el 29 de abril. Eso fue mejor que las audiencias del mismo día para cada serie en horario estelar durante esos siete días, incluida la audiencia sin emisión de “Game of Thrones”, que fue de 11.8 millones.

Durante el torneo anual de maestros que adelantó a la carrera de Holzhauer la semana siguiente, los ratings bajaron un 27 por ciento.

“Estoy un poco sorprendido por la cantidad de atención que ‘Jeopardy!’ está recibiendo, pero me alegra ver tantos ojos en el programa”, agregó Holzhauer. “Ojalá los espectadores se queden. Es un espectáculo fabuloso”.

Una suma considerable

Puede que no le haya llegado a Jennings, pero la cuenta final de Holzhauer de $2,464,216 no es nada para menospreciar.

Dos veces al año desde el 2000, los participantes de “Survivor” se han matado de hambre y han estado expuestos a los elementos por hasta 39 días, solo por la oportunidad de ganar un millón de dólares, un premio que, aun teniendo en cuenta la inflación, todavía suena exótico.

Teniendo en cuenta las 33 apariciones de Holzhauer en “Jeopardy!”, eso equivale a 74 mil 673 dólares por show. Según Variety, eso es casi lo que el ganador del Emmy Sterling K. Brown generó por cada episodio de la primera temporada de “This Is Us” (75 mil dólares). Según los informes publicados, eso también es mucho más que “Jeopardy!”.

A 74 mil 673 dólares por juego jugado, eso se acerca al dinero de Marc-André Fleury (84 mil 559 dólares).

Calcular 22 minutos por episodio, según el tiempo de pantalla, es aproximadamente lo que Robert Downey Jr. (500 mil dólares) ganó por “Iron Man”.

¿Un récord más?

Holzhauer se retira de “Jeopardy!” con 23 de los 27 totales diarios más altos, obtenidos de un estilo descarado que pudo haber cambiado el juego para siempre.

“Ciertamente no rompí el espectáculo; nadie podría romperlo”, escribió. “No sé lo que depara el futuro, pero estaré emocionado de ver si los jugadores son más agresivos. … Creo que mi estilo es más emocionante de ver, así que espero que alguien lo intente”.

A pesar de que ya no está persiguiendo a Jennings, hay un récord más que puede romper. A través de una variedad de eventos especiales, incluido el Torneo de Campeones anual del espectáculo, Brad Rutter acumuló el récord general de “Jeopardy!” con $4,688,436.

No puede comentar sobre futuras apariciones, pero un Torneo de Campeones sin Holzhauer no tiene sentido. “Es difícil imaginar decirle que no a ‘Jeopardy!’ si me invitan a regresar”, aseguró.

En cuanto al pasado, él simplemente está agradecido.

“La mejor parte de la experiencia ha sido obtener dinero y una plataforma para retribuir a la comunidad de Las Vegas y ver el impacto que están teniendo las donaciones”, escribió Holzhauer. “Para los fans, quiero agradecerles mucho su apoyo y espero haber hecho un buen trabajo representando a Las Vegas y a los jugadores de deportes”.