¿Dónde cenar el Día de San Valentín en Las Vegas?

Borracha Mexican Cantina, en el Green Valley Ranch, pondrá la carne en el asador este Día de San Valentín.

Los restaurantes del valle de Las Vegas ofrecen ofertas gastronómicas para el día de San Valentín.

Todos los menús y ofertas se mantienen el 14 de febrero, a menos que se especifique lo contrario.

Bazaar Meat by José Andrés ofrece un menú especial de San Valentín el 14 de febrero por 195 dólares por persona más impuestos y propinas. El menú incluye foie gras de algodón de azúcar, aceitunas Ferran Adrià, cono de salmón ahumado, sashimi de atún y caviar, el clásico tartar, la Selección del Chef de carnes curadas, ribeye Texas rosewood, Wagyu/Black Angus, puré de papas a la mantequilla, champiñones de ostra rosa, espárragos asados a la jarra y pastel sin harina de chocolate blanco con fresas al champán y pop rocks. saharalasvegas.com

Beauty & Essex sirve Costillas cortas braseadas con sake y Wontons de langosta y Aguachili de Crudo de Hamachi. Para el postre, disfruta de una malteada con sabor a San Valentín o de una rueda maravillosa de la fortuna con temática de San Valentín. cosmopolitanlasvegas.com/restaurants/beauty-essex

Borracha Mexican Cantina en Green Valley Ranch traerá el calor este Día de San Valentín con platillos especiales y cócteles a partir de las 4 p.m. del 14 de febrero, incluyendo pulpo español a la parrilla, enchiladas de langosta y cangrejo y flan red velvet con coulis de fresa de postre. borrachavegas.com

Bottiglia Cucina & Enoteca en Green Valley Ranch ofrecerá un brunch con vino rosado sin fondo y un DJ en vivo para el Galentine’s Day el 13 de febrero y opciones de menú especiales para el Día de San Valentín.

El brunch del Día de San Valentín de Bottiglia incluirá opciones de menú como huevos benedictinos con jamón, ensalada caprese de mozzarella y tomate, tagliatelle a la boloñesa con San Marzanoe y picatta de pollo. El brunch puede disfrutarse con vino rosado sin fondo (25 dólares).

Los platillos del día de San Valentín incluirán betabel caprese (15 dólares), mejillones toscanos (20 dólares), callo de hacha a la plancha (32 dólares), osso Bucco de ternera estofado (54 dólares) y red velvet shoe de postre (18 dólares). bottiglialv.com

Bugsy & Meyer’s Steakhouse servirá un menú prix fixe, con un precio de 198 dólares por pareja, con un brindis con vino espumoso y opciones de aperitivo de pastel de cangrejo, sopa de bisque de langosta, ensalada picada o ensalada César. Las opciones de platillo principal incluyen un filete tomahawk de 32 onzas envejecido en seco, un costillar de cordero asado o un branzino entero al estilo mediterráneo. Las guarniciones incluyen macarrones con queso, puré de papas Yukon gold, espárragos o champiñones de temporada. El postre es un parfait de fresa y mousse de chocolate.

Cañonita ofrece un menú prix fixe a 95 dólares por persona del 11 al 14 de febrero.

Incluye un relleno de camarones, un entrante de filete mignon a la parrilla o cola de langosta y un postre de brûlee de chocolate azteca. .grandcanalshoppes.com

Cinnaholic, la pastelería de origen vegetal, tiene un menú de San Valentín que incluye fresas cubiertas de chocolate, el rollo de fresa cubierto de chocolate y cajas de corazones dulces que incluyen dos fresas cubiertas de chocolate, dos brownies, dos galletas y dos rollos.

Ferraro’s Italian Restaurant and Wine Bar ofrece una cena especial a precio fijo el 14 de febrero por 115 dólares por persona. El primer platillo incluye una elección de pastel de cangrejo jumbo o burrata. El segundo platillo es una elección de rigatoni alla spilinga o ñoquis al pesto. El platillo principal es una elección de filetto di Manzo o lubina chilena. El postre es un pastel de chocolate sin harina servida con gelato fiore di latte. ferraroslasvegas.com

The Front Yard at Ellis Island ofrece reservaciones para Galentine’s Brunch y la cena del Día de San Valentín. El 12 de febrero, el Brunch de Galentine, de 10 a.m. a 2:30 p.m., ofrece un menú de brunch a la carta con Red Velvet Pancakes, mimosas sin fondo y cócteles con temática de San Valentín, como el Mojito de fresa y la Poción de amor. ellisislandcasino.com/the-front-yard

Giada ofrecerá un menú de degustación para parejas por 140 dólares por persona. El menú incluirá un aperitivo y las opciones incluyen la elección de ñoquis de papa Tartufo o fettuccini de red velvet. Las opciones de platillo principal incluyen un bogavante escalfado en prosecco o un filete con hueso a la parrilla. Los comensales pueden disfrutar de un fondant de chocolate con centro de chocolate espresso fundido o amore de fresa. caesars.com/cromwell

Gordon Ramsay Fish & Chips ofrecerá menús especiales para el Día de San Valentín, incluyendo pasteles de cangrejo servidos con papas fritas con sal marina natural, remoulade, una salsa a elegir y una bebida por 21.99 dólares. Como complemento dulce, el restaurante ofrecerá paletas de cheesecake con galletas y crema por 8.99 dólares. thelinq.com/restaurants

Guy Fieri’s Vegas Kitchen & Bar condimentará el Día de San Valentín con un menú prix fixe para dos personas para compartir por 85 dólares. Este menú incluirá platillos como el cóctel de camarones borrachos, la ensalada de cuña verde, un filete de Nueva York con costra de mostaza y pimienta de 16 onzas y el Guy’s Cheesecake Challenge. thelinq.com/restaurants

JING Las Vegas, en Downtown Summerlin, presenta un menú especial a precio fijo para el día de San Valentín.

El menú de tres platillos para el Día de San Valentín, conocido como “The Sweethearts Package”, costará 195 dólares por pareja. Hay un maridaje de vino y champán por 50 dólares por persona.

Incluye la elección de dos aperitivos que incluyen ostras y perlas, tataki de atún de ojo grande, langostinos a la “reina” y “corazones” de romana césar, una elección de dos platillos principales que incluyen “surf and turf”, filete a la pimienta negra y langosta y la famosa cena de pato pekinés de Jing. La elección del postre incluye “amor” de chocolate y fresas bañadas en chocolate. jingrestaurant.com

Kona Grill ofrece bocados dulces y salados, como crudo de salmón, tartar de atún, filete con crema de langosta, pez espada con costra de hierba de limón, surf and turf y New York cheesecake servido con una fresa cubierta de chocolate. konagrill.com

Lawry’s The Prime Rib ofrece una comida perfecta para los amantes del bistec del 7 al 28 de febrero por 65 dólares, que incluye un aperitivo a elegir entre la ensalada de tazón giratorio de Lawry’s, la bisque de langosta o una ensalada en cuña de la casa, un platillo principal a elegir entre el corte de costilla de primera de Lawry’s, un filete mignon a la parrilla de ocho onzas o un bistec a la plancha de 10 onzas, y un postre de pastel de chocolate sin harina, creme brulee de vainilla o trifle inglés. lawrysonline.com.

Mercato della Pescheria, en Grand Canal Shoppes, lo celebrará con un menú de cuatro platillos del 12 al 14 de febrero. La cena incluye una copa de Prosecco y un dúo de crudos de salmón y atún, seguido de un risotto de hongos y trufa. El platillo principal es un filete cortado al centro y camarones asados al carbón con papas asadas y rúcula y tiramisú en la mesa por 140 dólares por pareja. mercatodellapescheria.com/lasvegas

Peyote, dentro del Fergusons Downtown Motel, ofrecerá un menú exclusivo del 11 al 13 de febrero.

La oferta de Peyote, hecha para dos (115 dólares), incluye bocados de caviar y jamón country (40 dólares) y el cóctel para compartir Love Potion #9 (28 dólares) y una caja de bombones de Happy Ending (15 dólares). El paquete incluye un ramo de flores recién cortadas (32 dólares).

Otras opciones para la cena son el bistec al fuego de leña y las papas fritas, con una punta de solomillo de ternera de 10 onzas y béarnaise al humo; el chile relleno de nopales, el sándwich de pollo frito Peyote y más. peyotedtlv.com.

Pinkbox Doughnuts tiene una gama de donas hasta el 14 de febrero, entre las que se incluyen la Love Note XOXO, un corazón inflado escarchado de color rosa y cubierto con decoración XOXO, el Text Me, un corazón inflado escarchado de chocolate relleno de mermelada de fresa y cubierto con las frase “Text Me” y el Unicorn Flirt, un pastel de velvet rosa escarchado y cubierto con decoración de unicornio de San Valentín. pinkboxdoughnuts.com

STK Steakhouse ofrece ofertas para el Día de San Valentín del 11 al 14 de febrero con crudo de huachinango de seis oz. A5 wagyu spinalis, A5 wagyu spinalis surf & turf y tostadas de mermelada de wagyu, salmón real salvaje curado y asado y pastel de malvavisco de lava de chocolate servida con mermelada de frambuesa y helado de vainilla. stksteakhouse.com

Sugar Factory lo celebra con ofertas especiales en febrero, como Crazy For You Insane Milkshake (21 dólares), con una mezcla de helado de fresa y New York cheesecake y cubierto con nata montada, corazones de gomitas de cereza, M&M’s, corazones de chocolate y bombones, y servido con dos popotes. sugarfactory.com.

Trattoria Reggiano, en Downtown Summerlin, recibirá a sus clientes con una rosa el 14 de febrero. El restaurante italiano ofrecerá ofertas como polipo con puttanesca (18 dólares), surf and turf con filet mignon de 4 oz, cola de langosta de 6 oz, puré de papas con gorgonzola y salsa bordelaise (69 dólares) y zabaione con látigo de Marsala, sorbete de melocotón y bayas mixtas (11 dólares). trattoria-reggiano.com

Triple George Grill ofrece un menú prix fixe de San Valentín para dos personas por 175 dólares, que incluye un crudo de ostras, una selección de ñoquis caseros de langosta de Maine o Antipasto Triple George y Chateaubriand para dos personas, seguido de pudin de pan de plátano para dos. triplegeorgegrill.com