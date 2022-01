El Jardín del Bellagio celebra el Año Nuevo Lunar con el ‘Ojo del Tigre’

enero 12, 2022 - 11:45 am

La exposición del Año Nuevo Lunar en el Bellagio Conservatory de Las Vegas el martes 11 de enero de 2022. En honor al Año del Tigre, la exposición se llama "The Eye of the Tiger". (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El Año del Tigre cayó sobre el Bellagio Conservatory & Botanical Gardens con una exhibición festiva del Año Nuevo Lunar.

El “Ojo del Tigre” (Eye of the Tiger) de esta temporada utiliza flores y plantas, estanques de agua y una iluminación innovadora para compartir la cultura y las historias de China y Asia.

“Hicimos algo diferente a lo anterior y básicamente dividimos la exposición en cuatro historias”, dice el diseñador del Conservatorio Ed Libby. “Este era mi sexto o séptimo año aquí, y quería hacer una inmersión más profunda en la cultura asiática”.

La cama sur presenta una representación del vendedor ambulante de chucherías, un tema popular en la pintura figurativa china.

“Es la historia de un erudito jubilado que enseña a los niños el valor del dinero dejándoles elegir cómo gastar su ahorro”, dice Libby.

Los niños del lecho sur llevan trajes de vibrantes flores rojas, que hay que cuidar y cambiar cada mañana.

En el lecho oeste, un tigre de ocho mil libras vigila a los visitantes del jardín.

“El tigre representa la fuerza, la pasión, la valentía y la ambición, que después del año que estamos teniendo no podían ser mejores rasgos”, dice Libby.

El lecho norte presenta una escena a la luz de la luna de una casa de té, un estanque de peces koi y un impresionante despliegue de peonías.

Si se observa con detenimiento, los huéspedes se darán cuenta de que las flores, más grandes de lo normal, son en realidad mosaicos de pétalos secos triturados y rosas preservadas de color rosa brillante.

Las flores de loto doradas se encuentran dentro de un estanque de nenúfares flotantes en el lecho este.

“El loto representa la flor más hermosa en un entorno feo”, dice Libby. “Crecen en el lodo. Así que este fondo turbio tiene las flores más gloriosas. Es un símbolo de renacimiento, renovación y belleza pura a partir de la fealdad”.

Otros elementos de la exposición son los candelabros de linterna de seda, un árbol de dinero de monedas de oro y más de 5,700 plantas.

“Siempre siento que venir al conservatorio es un lugar de alegría y conocimiento”, dice Libby. “Tenemos una hermosa señalización y placas que explican los distintos componentes. Creo que venir a ver algo hermoso y salir con conocimientos es muy especial”.

La entrada al Conservatory & Botanical Gardens es gratuita y se abrirá diariamente hasta el 5 de marzo.

El Ojo del Tigre al detalle:

8,000: Flores utilizadas para crear el vendedor de chucherías y los niños.

8,000: Libras del tigre de bronce.

5,700: Plantas en toda la exposición.

370: Monedas I Ching en el árbol del dinero de oro.

100: Árboles bonsái.

40: Peces koi.

30 pies: La altura de la cola del tigre

4: Número de medallones de jade colgantes creados con impresoras 3D.

4: Recipientes Ding.

3: Número de tigres en la exposición.