Escuela de cocina vegana tiene la misión de educar a los que no son cocineros

Mindy Poortinga, a la izquierda, y Heather Heath, copropietarias de Vegas Vegan Culinary School & Eatery en Las Vegas, posan para una foto en su negocio el miércoles 10 de noviembre de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Heather Heath no intenta convertir al mundo al veganismo; cree que la gente debe decidir por sí misma. Pero intenta facilitarles la decisión.

“Hay una necesidad”, dice Heath. “Cuando ves a la gente que está interesada en una dieta basada en plantas o en aprender sobre el veganismo, parece que siempre se encuentran con personas que intentan hacérselo tragar a la fuerza. Y eso no es lo que queremos. Queremos que la gente explore lo que hay y lo haga en un entorno seguro y controlado”.

Así nació la Vegas Vegan Culinary School & Eatery, de la que Heath es copropietaria y directora ejecutiva. El negocio abrió el 5 de noviembre en 310 S. Third St. en el Arts District.

Heath aclara que no se trata de una escuela para alguien que quiera convertirse en chef en el Strip.

“Las clases son divertidas y educativas”, dijo. “No somos una escuela de certificados, en la que se paga una cuota global para estudiar durante meses para convertirse en chef”.

Su misión es presentar a la gente alternativas a los alimentos de origen animal. Por ejemplo, algo que suele escuchar es que alguien no puede hacerse vegano porque no puede renunciar a los lácteos, no puede vivir sin queso.

“Eso no es así”, dice Heath. “Se puede. Así que vamos a ofrecer soluciones. No es necesario comer queso; se pueden encontrar otras fuentes. Pero la gente no se da cuenta”.

Diana Edelman, fundadora de Vegans, Baby y líder de facto de la comunidad vegana local, dijo que la idea de la escuela le pareció “excelente”.

“Al ofrecer clases de cocina vegana no acreditadas, puede atraer a más gente y ayuda a que comer vegano sea más accesible y divertido”, dijo Edelman.

Los temas de las clases incluyen “Aperitivos rápidos y saludables que comerás: Bocados crudos con alto contenido en fibra y barritas de granola horneadas”, “Sopa de papa asada con queso y cerveza”, “Cómo hacer muffins mañaneros” e incluso “Galletas veganas saludables para perros”. Entre los chefs invitados estarán Kenny Chye de Chef Kenny’s y Lu Vuk de Go Vegan Cafe. Para el curso mensual “Qué hacer con tofu”, se asoció con la empresa Tofuture y cada participante recibirá una prensa de tofu. El precio oscila entre 45 y 70 dólares.

Heath, que lleva 30 años en el sector de la salud, abrió Vegas Vegan Culinary School & Eatery con Mindy Poortinga, que solía dirigir un negocio de preparación de comidas veganas aquí, y su tienda de delicatessen ofrecerá entre 16 y 20 productos frescos al día.

“Incorporamos muchas de las recetas y cosas que ella usaba”, dijo. Hay asientos para 80 personas. “La gente puede entrar, pero es más bien un concepto de comida para llevar. Haremos un brunch los domingos, sopas frescas. Todo es fresco; esa es la clave”.

También se pueden preparar comidas semanales.

“La gente puede pedir comidas y recogerlas el domingo por la noche o el lunes por la mañana”, dijo.

Heath es vegana desde hace cinco o seis años y también dirige una organización sin ánimo de lucro que se centra en el bienestar animal en Asia. Dice que su objetivo es cambiar las actitudes hacia el comercio de carne de perro.

“Trabajo con grupos en Tailandia, China y Corea del Sur”, dijo. “No se trata de rescatar, sino de ofrecer alternativas. No es (obvio) para nosotros por qué querrían comer un perro. Pero entendamos por qué es así, para poder trabajar desde dentro e intentar cambiarlo”.

“Cuando los ves en las granjas, siendo criados para el consumo, no puedo ni explicarlo. Tienes que alejarte, y sabes cuál será el resultado para ellos. Y espera un momento, hay una vaca justo a tu lado. Hay una conexión. No me costó mucho tiempo”.