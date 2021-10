Las Top 10 cosas que hacer esta semana en Las Vegas

Keira Wang, de cinco años, de Rosemead, California, observa la liberación de globos durante el festival RiSE el domingo 6 de octubre de 2019, cerca de Jean, Nev. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Alanis Morisette, Ween, un evento para fans de Unicon y un festival de linternas destacan las cosas que se pueden hacer en el Valle de Las Vegas y sus alrededores esta semana.

MÚSICA

1. Alanis Morissette

Ya se sabe que los años 90 fueron una época de reivindicación femenina en el mundo de la música, desde el lanzamiento del festival Lilith Fair, centrado en la mujer, hasta la aparición del movimiento riot grrl. Y uno de los motores que lo impulsó fue Alanis Morissette, cuyo exitoso álbum de 1994, “Jagged Little Pill”, fue una colección de himnos de control femenino que acabó convirtiéndose en uno de los discos más vendidos de la década. Ven a verla junto con otros grupos de rock alternativo liderados por mujeres, Garbage y Cat Power, el sábado a las 7:00 p.m. en T-Mobile Arena, 3780 Las Vegas Blvd. South. Las entradas cuestan a partir de $59; axs.com.

— Jason Bracelin

FESTIVAL

2. Henderson Hot Rod Days

Cientos de vehículos clásicos abarrotarán la plaza de Water Street en el centro de Henderson este fin de semana, pero también habrá mucho metal en el escenario. Asia, con John Payne como cabeza de cartel, tocará en el escenario principal el viernes a las 8 p.m. El festival se celebrará de las 5 a las 10 p.m. del viernes y de las 9 a las 8 p.m. del sábado, cuando habrá tres conciertos en vivo y la entrega de premios de la exposición de coches a las 7 p.m. La entrada al festival y el concierto de Asia es gratis; la inscripción en la exposición de coches cuesta $25 por adelantado o $40 el día de la exposición. Inscríbete previamente en bouldercitycruisin.com.

— Heidi Knapp Rinella

PELÍCULA

3. ‘The Many Saints of Newark’

Han pasado más de 14 años desde que “Los Soprano” cerraron su historia, dejando a los fans preguntándose qué pasó con Tony Soprano. Dada la prematura muerte de James Gandolfini en 2013, probablemente nunca lo sabremos. Pero podemos ver cómo surgió Tony Soprano, a través del hijo de Gandolfini, Michael, en la película precuela “The Many Saints of Newark”. Podrás verla a partir del viernes en cines y en HBO Max.

— Christopher Lawrence

MUSIC

4. Ween

¿Hay algún género musical que Ween no haya manchado todavía con sus pegajosas huellas? Country, funk, punk, prog rock, latín, canciones que suenan como melodías infantiles mejoradas con helio: aparte del death metal, este grupo lo ha hecho prácticamente todo. (Además, un álbum de death metal de Ween sería genial). Sumérgete de lleno en el catálogo de la banda, muy lejano y en órbita de Júpiter, cuando Ween llegue a la ciudad en tres conciertos a las 7 p.m. del viernes al domingo en el Brooklyn Bowl en The Linq, 3545 Las Vegas Blvd. South. Las entradas cuestan $59.50; brooklynbowl.com/las-vegas.

— Jason Bracelin

DRINK FOR GOOD

5. Bee’s Knees Week

Oh, ¡pobres abejas! Desempeñan un papel crucial en nuestro suministro de alimentos, pero cada vez están más amenazados. Pero tú puedes ayudar: Bar Hill Gin patrocina la “Bee’s Knees Week”, que celebra los giros del cóctel clásico. Toma un “Not the Beeeees!” en Sparrow + Wolf, 4480 Spring Mountain Road, o un clásico “Bee’s Knees” en Lotus of Siam, 953 E. Sahara Ave. hasta el domingo; por cada cóctel publicado en redes sociales con la etiqueta #beeskneesweek y @barrhillgin, la empresa plantará 10 pies cuadrados de hábitat para abejas. Visita caledoniaspirits.com para más información.

— Heidi Knapp Rinella

FESTIVAL

6. Rise Festival

Lanzar un globo encendido al cielo nocturno junto con otros cientos de personas, esas vainas ascendentes de luz parpadeante… debe sentirse catártico, sobre todo después del último año y medio. Si a esto le añadimos música, comida y la inmensidad del lago seco de Jean, parece una EXPERIENCIA en mayúsculas. Las entradas cuestan $119 para la noche del viernes y $169 para la del sábado, más $30 de estacionamiento (aunque hay un servicio de transporte, gratuito con la entrada, que sale del Mandalay Bay). Entradas e información en risefestival.com.

— Scott Dickensheets

FAMILY

7. ‘The Neverending Story (Atreyu and the Great Quest)’

Como la mayoría de las grandes aventuras, esta comienza abriendo un libro. Pero el texto que un niño llamado Bastian descubre en una extraña librería le hace emprender una aventura sin igual. Ve cómo se desarrolla todo esto en la producción de la Compañía de Teatro Juvenil Rainbow de “The Neverending Story (Atreyu and the Great Quest)”, que se estrena el viernes y se prolonga hasta el 10 de octubre en el Charleston Heights Arts Center, 800 S. Brush St. Las entradas cuestan $6 (sin incluir la tarifa). Las entradas y más información pueden encontrarse en rainbowcompany.org o en el 702-229-ARTS (2787).

— John Przybys

COMEDIA

8. Steve Hofstetter

Lo has visto en YouTube, donde sus mordaces videos de humor sociopolítico acumulan visitas. Lo has visto en la televisión, donde dice palabras divertidas a los presentadores. Lo has leído en Twitter, donde tuitea. Ahora tendrás la oportunidad de verlo en el Fremont Country Club el martes a las 7 p.m., siempre que tengas 21 años, por supuesto. Las entradas cuestan $25 en stevehofstetter.com.

— Scott Dickensheets

COMIDA

9. Happy Ice truck

El camión Happy Ice, con sede en Los Ángeles, llevará sus artísticos helados de agua veganos de primera calidad a Las Vegas South Premium Outlets, en Las Vegas Boulevard y Warm Springs Road, desde el mediodía hasta las 7 p.m. del sábado y el domingo. Happy Ice, que hace slushie/sorbetes al estilo de Filadelfia con sabores como Rainbow Rocket y Sour Apple Lush, abrió su primera tienda física en Melrose Avenue, en Los Ángeles, en junio de 2020, y ganó seguidores cuando su propietario, Lemeir Mitchell, repartió Happy Ice a los manifestantes de Black Lives Matter en Los Ángeles el año pasado. happyicela.com.

— Heidi Knapp Rinella

CONVENTION

10. Unicon Las Vegas Comic Convention

Los aficionados a los juguetes, los cómics, los deportes, los juegos, las cartas y el cosplay van enloquecer en Unicon, que se inaugura el viernes en la Expo del World Market Center. Además de expositores de todo tipo, el programa incluye apariciones de Jake “the Snake” Roberts, el cinematográfico Flash Gordon Sam J. Jones y Claudia Wells de “Back to the Future”. También hay un concurso de cosplay. El horario es de 2 a 8 p.m. el viernes, de 10 a.m. a 7 p.m. el sábado y de 10 a.m. a 5 p.m. el domingo. Las entradas cuestan a partir de $30 el pase de un día en unicon.vegas.

— John Przybys