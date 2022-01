Adele no cantó, pero recibió una serenata en el Strip

enero 24, 2022 - 11:09 am

Adele canceló su residencia de 24 shows "Weekends With Adele" en Caesars Palace. No se han programado nuevas fechas. (Cliff Lipson/CBS Broadcasting, Inc. Todos los derechos reservados)

Al principio de su aparición en Encore Theater el viernes 21 de enero de 2022, David Foster dio las gracias a los que llenaron el teatro. Admitió que para muchos, "yo fui su segunda opción esta noche", en referencia a que el estreno de la gira de 24 shows de Adele en Caesars Palace se canceló bruscamente el día antes de su apertura. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Así que el viernes por la noche pudimos disfrutar de un éxito de Adele en el Strip. Pero tuvo que ser David Foster quien lo cantara.

Al principio de su aparición en Encore Theater, Foster dio las gracias a los que llenaron el teatro. Admitió que para muchos, “yo fui su segunda opción esta noche”.

Si no estaba claro que eso era una referencia al estreno cancelado de Adele en Caesars Palace, lo fue cuando Foster se deslizó en unos segundos de “Someone Like You”.

Entonces, el gigante de la industria musical, de 72 años, dijo a su público: “Están en el lugar adecuado”.

Esta es Las Vegas del hoy. Una superestrella de la grabación abandona dos docenas de espectáculos. Un productor superestrella recoge los pedazos.

La retirada de “Weekends With Adele” llegó bruscamente el viernes por la tarde a través del inquietante video de Adele en redes sociales. La estrella internacional enumeró los problemas relacionados con el COVID como las razones, diciendo: “Mi show no está listo”.

La decisión de cancelar 24 conciertos que abarcaban todos los fines de semana hasta el 16 de abril ha tenido consecuencias, por decirlo suavemente. Esta decisión ha dejado en la estacada a Caesars Entertainment, a su socio de producción Live Nation y a unos 10 mil fans que esperaban ver los conciertos de este fin de semana.

Decenas de esos fans se adueñaron del Colosseum el viernes por la noche, comprando productos en la tienda de regalos de Adele (que vendía playeras a 50 dólares). La cantante se comunicó por FaceTime con los fans, ofreciéndoles en un principio bebidas gratis antes de darse cuenta de que muchos eran menores de edad. En una publicación del usuario de TikTok @JamesMasonFox, se escucha a los fans corear: “¡Está bien! ¡No pasa nada! Está bien!” mientras Adele miraba, secándose las lágrimas.

Los devotos también cantaron los éxitos de la superestrella frente a la entrada del Colosseum, congregándose a la hora de inicio del show, las 8 p.m. Este grupo organizó la actuación en redes sociales.

Mientras tanto, surgieron reportes sobre los problemas del show y los acontecimientos que llevaron al anuncio de Adele.

Al parecer, un ensayo en el Colosseum el miércoles (menos de 48 horas antes del anuncio de Adele) no cumplió los estándares de la cantante y los ejecutivos. Un aluvión de cambios de última hora resultó agotador para el equipo, que ya trabajaba más de 18 horas al día.

Según se informa, Adele no estaba uniformemente satisfecha con algunos de los efectos de gran impacto (incluido un lago real construido en el escenario) y un arnés aéreo para la apertura de “Skyfall” con el mencionado coro de 60 miembros. Se desecharon coreografías que requerían semanas de trabajo. Al parecer, algunas de sus piezas de vestuario se retrasaron -mencionó en su mensaje los problemas de la cadena de suministro-, entre otros problemas creativos.

El espectáculo es una gran empresa, se mire por donde se mire. El show ensayó durante cinco semanas en un estadio de Fresno antes de trasladarse al Colosseum (los reportes originales de que el espectáculo ensayó en Bakersfield eran incorrectos). Para la carga se necesitaron 25 camiones. Y Adele no se ha presentado en un espectáculo con venta de boletos en cinco años. Esto ha llevado a quienes conocen la producción, por no hablar de los tabloides británicos, a preguntarse si esta decisión tiene su origen en un caso agudo de miedo escénico.

Aun así, hasta el viernes, Ticketmaster había puesto a la venta cientos de boletos, que se filtraron a los sitios de venta de boletos secundarios. Incluso tres horas antes del anuncio de Adele, se podía conseguir un solo boleto para su concierto por 216 dólares. Cuando esos recibos se enviaron por correo electrónico, Adele canceló los conciertos.

La propia línea de tiempo muestra que el espectáculo que Adele pospuso estaba al menos en condiciones de presentarse el miércoles por la noche, pero el viernes se habían cancelado las 24 presentaciones programadas. La superestrella haría bien en explicar por qué había que descartar toda la serie. Si era posible suspender dos docenas de conciertos la semana del show, ¿por qué esperar hasta la víspera del estreno para eliminar la agenda?

En este momento, lo más pronto que Adele se presentaría en el Caesars es en mayo (y en un principio pensamos que el show se estaba construyendo para que durara todo un año, razón por la cual se pidió a los cantantes que audicionaban que bloquearan todo un año de fines de semana). Y, para no insistir en lo obvio, Caesars y Live Nation tienen ahora dos docenas de fechas de fin de semana que llenar, con efecto inmediato.

Los únicos shows en el Colosseum de aquí a mayo son las fechas de Van Morrison del 16 al 18 de febrero. El horario se estableció para que la producción de Adele pudiera “asentarse” en el teatro sin tener que desmontarla y volverla a montar para otros cabezas de cartel. También hay que desechar ese concepto.

Por lo demás, la tarjeta de baile de Las Vegas se llena rápidamente. Mientras Adele se iba apagando, Bruno Mars y Anderson .Paak anunciaron las fechas de Silk Sonic en el Dolby Live del Park MGM. Se trata de un total de 25 shows del 25 de febrero al 29 de mayo. Garth Books estará en el Dolby Live los días 4 y 5 de febrero. John Legend abre su residencia en el Zappos Theater de Planet Hollywood el 22 de abril.

Y Foster vuelve al Encore Theater para tres conciertos en abril. También él hará vibrar la casa antes de que Adele se presente en un escenario de Las Vegas.

Muéstranos el negocio

Los que compraron ducados para Adele tienen varias opciones, según el método de compra.

A los compradores de entradas que reservaron a través de Ticketmaster se les ha dado un plazo de 30 días para obtener el reembolso o usar el boleto para una futura presentación.

Si compraste un boleto a través de un sitio de intermediación secundaria, normalmente no tienes derecho a un reembolso (aunque StubHub ha estado emitiendo reembolsos a las tarjetas de crédito). En cambio, los compradores recibirán un correo electrónico en cuanto se publiquen las nuevas fechas. “Mantente atento a tus correos electrónicos”, aconseja noblemente un sitio. Esta es la política, independientemente de cuánto hayas gastado en un boleto, ya sea de unos 285 dólares (¡yo tengo uno de esos!) o de más de 12 mil dólares.

Ni Caesars Entertainment ni el presentador del show, Live Nation, ni el equipo de Adele se ofrecen a reembolsar a los fans sus vuelos a Las Vegas. Caesars Entertainment aconseja consultar con la compañía aérea que reservó el vuelo.

Caesars está ofreciendo a quienes reservaron habitaciones específicamente para el show “Weekends With Adele” la opción de cancelar la reserva, y un reembolso completo.

Mételo todo en la batidora de “Weekends With Adele” y se trata del mismo resumen de políticas para cualquier residencia del Strip cancelada o aplazada. Esto es directamente el mundo del espectáculo, señoras y señores. Estas empresas no se han hecho ricas repartiendo vuelos gratis, ¿verdad?

Opciones, tenemos opciones

Aparte de las referencias a los sofocos, “Menopause the Musical” en Harrah’s y el show masculino “Thunder From Down” en Excalibur no parecen tener nada en común. Pero ambos espectáculos han recibido un importante impulso en la venta de boletos este fin de semana. El coproductor de “Menopause”, Alan Glist, y Adam Steck, de SPI Entertainment, que presenta “Thunder”, dijeron que tuvieron recuentos inusualmente grandes el viernes y el sábado.

Además, Spiegelworld ha movido lo que el fundador de la empresa, Ross Mollison, describe como “un camión” de boletos tras la cancelación de Adele. La mayor parte del público se trasladó a “Absinthe”, también en el Caesars; pero hubo recuentos más elevados en “Opium”, en el Cosmopolitan de Las Vegas, y también en “Atomic Saloon Show”, en el Grand Canal Shoppes de The Venetian.