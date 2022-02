Billy Joel en Las Vegas: Clásicos, deep cuts y El Rey

Billy Joel canta un tributo a Elvis en el Allegiant Stadium el sábado 26 de febrero de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Billy Joel canta lo que quiere y dice lo que piensa. Así, el sábado por la noche en Allegiant Stadium, interpretó “Zanzíbar”, un corte del álbum en lo más profundo de su repertorio.

“Aquí hay otra canción que no fue un single de éxito…” dijo Joel en la introducción, mientras celebraba su 50º aniversario como artista discográfico. Más tarde nos daríamos cuenta de que no tocó un verdadero éxito, “Tell Her About It”. Cantó la canción sobre todos sus sueños locos, por sus recuerdos, y donde solía convivir.

Fue la decisión correcta ya que los fans de Joel se volvieron locos con ella. Acomodó la mesa para la noche, alabando al Allegiant como un “gran lugar”, y que había sido fan de los Oakland Raiders “y ahora me gustan los Raiders de Las Vegas”. Luego, se apresuró a decir en voz alta lo que los que estábamos en el público habíamos notado desde el principio. Teníamos un poco de eco en la Death Star.

“¡Ahora en el centro del campo, Billy Joel!”, dijo la superestrella, como si imitara al locutor de la megafonía del estadio de los Yankees. “Tenemos algunos aplausos”. Bien. Es mejor descartar lo obvio desde el principio. Su comentario sobre el sistema de sonido del recinto, en esta noche, puso a todos en el mismo plano.

A partir de ahí, Joel aplastó un set que no rebosaba de éxitos pero que era magistral en su ritmo. “Vienna”, con su deslizante introducción, estuvo presente, mientras que “She’s Got A Way” no tanto. Joel bromeó sobre cómo Linda Ronstadt le obligó a incluir “Just The Way You Are” en “The Stranger”, que sigue siendo una obra increíble. Joel tocó siete de los 10 temas y podría incluir fácilmente el álbum completo en su lista de canciones.

Para “Just The Way You Are”, Joel se inclinó ante lo obvio una vez más, señalando que la letra del álbum era de una época diferente, anterior al divorcio. Como en: “Dije, te amo, y eso es para siempre… no…”.

Joel también rindió homenaje al gran cantautor-pianista Gary Brooker, cofundador de Procol Harum, que murió el 19 de febrero. “Era un gran héroe para mí”, dijo Joel. “Esta fue una canción que salió en el Verano del Amor. ¿Alguien se acuerda del Verano del Amor?”.

Muchos lo hicieron, pero los que no lo hicieron reconocieron la perdurable “Whiter Shade of Pale” de Brooker (que también ha sido interpretada por Carlos Santana y Steve Winwood en el álbum más reciente de Santana, “Blessings and Miracles”.

Joel también hizo un hueco para que su banda de acompañamiento tocara “Tush” de ZZ Top. (Y Billy F. Gibbons dijo de un intervalo que le envié: “¡Parece una sólida excursión a la zona del groove! Muy bien”) El guitarrista y corista Mike DelGuidice destrozó esa canción. Poco después, convocó a su Bocelli interior para “Nessun dorma”. Un medley muy entretenido.

Joel incluso encontró un momento para recordar a Elvis, poniéndose unas gafas de sol y unas patillas al estilo Fremont Street Experience. También hubo una pizca de movimiento de caderas, en lo que fue como un homenaje de 10 segundos.

Finalmente, Joel parecía dispuesto a enviar a las masas a casa con “Piano Man”, que parecía cerrar mientras cantaba sobre el público del bar, vistiendo una ropa de hombre más joven y diciendo: “Es un público bastante bueno para ser sábado”, lo que provocó un rugido.

Pero justo después de cantar que su micrófono olía a cerveza (todavía), Joel siguió con un tramo de cinco canciones que fue tanto un canto extra como un golpe de gracia. “We Didn’t Start The Fire”, con llamas y viejos videos de iconos como Stalin y Marilyn Monroe; una especie de coreografía de “Uptown Girl”; “It’s Still Rock and Roll to Me”; un “Big Shot” y “You May Be Right” con una catapulta al “Rock and Roll” de Led Zeppelin.

Como dice el hombre, puede que esté loco, pero este espectáculo se presenta de forma recurrente en Las Vegas. Funk caliente, punk fresco, aunque sea basura vieja… para mí sigue siendo Billy Joel.

