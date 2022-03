Britney Spears visita Las Vegas y arremete contra su familia

En esta foto de archivo del 12 de abril de 2018, Britney Spears llega a la 29ª edición de los premios GLAAD Media Awards, en Beverly Hills, California. La lucha de Spears por poner fin a la tutela que controlaba amplios aspectos de su vida está poniendo de relieve los esfuerzos que se están llevando a cabo en los estados de Estados Unidos para reformar unas leyes que, según activistas, perjudican con demasiada frecuencia a las mismas personas a las que debían proteger. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP, Archivo)

[Columna]

La última vez que vimos a Britney Spears en público en Las Vegas, anunció su segunda producción de residencia en el Strip. Eso fue en octubre de 2018. El espectáculo era “Domination”, y nunca llegó al escenario.

Spears volvió a la ciudad este fin de semana. En lugar de bajar un tramo de escaleras entre luces estroboscópicas y ráfagas de música, avisó a sus legiones de fans sobre su llegada a través de redes sociales.

En un post de Instagram del domingo que luego borró, Spears dijo que en este viaje era más una civil que una cabeza de cartel.

Parece que también le gustó ese papel.

“¡¡¡Wow!!! Ser una invitada en Las Vegas es mucho mejor que ser yo… o espera… ¿fue porque mi familia eran las estrellas mientras yo trabajaba en Las Vegas?” escribió Spears en el post, que ya fue eliminado. “O sea… les daban un trato de estrellas… spas… alcohol… las 9 yardas completas. Pero ¡¡¡adivina qué!!! ¡Fue mi primera vez! Fue absolutamente encantador que me trataran como a una igual en Las Vegas por primera vez en 13 años… una gran diferencia!!!”

Spears ya no está sujeta a la tutela iniciada por su padre, Jaime Spears, en 2008, hace unos 13 años.

El presidente y director general de Resorts World, Scott Sibella, confirmó el lunes por la mañana que Spears y su prometido, Sam Asghari, se alojaron en una suite del hotel y recibieron tratamientos de spa en el mismo. El ejecutivo dijo que la visita fue “solo una escapada” para la pareja, que reservó la Suite Presidencial en la torre Crockfords. Sibella también dijo que no se habló de que Spears se presentara en el complejo.

Spears y Asghari disfrutaron de una cena privada en Wally’s el sábado por la noche. Los músicos de Las Vegas Otto Ehling (teclista de la Raiders House Band de David Perrico) y la cantante Katie Welch se presentaron en el escondite de la planta baja del local.

Asghari publicó fotos de una habitación de invitados y del spa de Resorts World Las Vegas.

En una de las fotos, Asghari aparece desde una suite con el Strip de fondo mientras lleva una chaqueta de cuero negro, mientras está de pie junto a una bolsa Louis Vuitton. El post dice “@ResortsWorld hizo todo lo posible para asegurarse de que tuviera la mejor experiencia en Las Vegas para UFC 272. Elegante, chic y con un servicio increíble. Son lo máximo”.

UFC 272 se celebró en T-Mobile Arena el sábado por la noche

En otra toma, se ve la torre Crockfords al fondo y Asghari también posa con un balón medicinal en el spa. No se menciona a Spears. El cineasta Kevin Ostajewski está acreditado por la serie de fotos.

En su post eliminado, Spears dijo: “Ya no tengo que entretener a mi familia y ser su marioneta”. Spears se ha enemistado pública y amargamente con su hermana, Jaimie Lynn. El hermano de Spears, Bryan, trabajó en la residencia “Piece of Me” de Spears en Planet Hollywood de 2013 a 2017.

En otro post, que no se ha eliminado, Spears escribe sobre su implacable agenda de presentaciones. “En un mundo en el que está bien encerrar a tu hija y hacerla trabajar siete días a la semana -de 8 a.m. a 6 p.m… sin días libres… 105 personas entran y salen de una pequeña casa remolque semanalmente… Sin baños privados… se la ve desnuda al cambiarse… drogada… no puede ni hablar…”

La letanía continúa mientras Spears dice que los que le han causado angustia no han rendido cuentas debidamente: “Quiero que se haga justicia y no pararé hasta que se haga algo con los que me perjudicaron”.