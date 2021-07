¡Brooks y Yearwood son perfectos para Las Vegas!

(Columna)

Garth Brooks y Trisha Yearwood cantaron juntos el sábado por la noche. El Allegiant Stadium estalló en felices rugidos cuando Yearwood apareció para un dúo y un cover del éxito de Lady Gaga y Bradley Cooper, “Shallow”.

Brooks y Yearwood también discutieron un poco, como lo hace cualquier matrimonio, sobre… acordes de guitarra.

“Cariño, creo que estás en el tono equivocado”, le dijo Yearwood a Brooks durante la apertura de “Walkaway Joe”, en Allegiant Stadium. Los dos se acercaron mientras Brooks rasgueaba su acústica en una sesión de afinación en vivo. Fue la conversación más privada que pueden mantener dos personas mientras tienen un micrófono activado para 65 mil alborotados fans.

Finalmente, Yearwood se retiró y dijo: “Tengo que decir esto. Tú… Tienes… Tienes razón”. Eso hizo que Brooks se pavoneara por el escenario. No tiene razón siempre, ni lo suficiente, ni quizás nunca, así que esta revelación merecía una vuelta de la victoria. El triunfo duró poco, sin embargo, ya que Brooks tomó otra guitarra y descubrió que estaba en el tono correcto; creo que había estado tocando la guitarra en “F”, y necesitaba la “E” (no estoy seguro, ya que nos especializamos solo en la guitarra de aire).

“If you’re going to kick off a stadium tour, Las Vegas is the place to do it.” ⁦@garthbrooks⁩ @reviewjournal⁩ #GarthInVegas #RJNow ⁦@AllegiantStadm⁩ pic.twitter.com/yqSvAmBz3a

— John Katsilometes (@johnnykats) July 11, 2021