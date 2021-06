¡Celebra el 4 de julio con fuegos artificiales y eventos en Las Vegas!

El Strip no es el único lugar para ver fuegos artificiales el 4 de julio. Consulta nuestra lista de celebraciones del Día de la Independencia en todo el Valle de Las Vegas.

junio 18, 2021 - 11:12 am

Gente ve el espectáculo de fuegos artificiales del Red Rock Casino desde el centro de Summerlin el sábado 4 de julio de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Asistentes al desfile saludan a los espectadores en la multitud durante el 25º desfile patriótico anual del Concejo de Summerlin el 4 de julio de 2019 en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

Un espectáculo de fuegos artificiales se dispara en Caesars Palace en el Strip para dar inicio a una semana de festividades del 4 de julio en todo el valle, como se ve desde el APEX Social Club en la cima del Palms en Las Vegas el sábado, 30 de junio de 2018. (Las Vegas Review-Journal)

Fuegos artificiales disparados sobre M Resort en Henderson el sábado, 4 de julio de 2020. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Espectáculos y eventos pirotécnicos celebrarán el 4 de julio en todo el Valle de Las Vegas. Algunos de los eventos que vuelven este año son la Night of Fire en Las Vegas Motor Speedway y el Damboree de Boulder City. También están previstos espectáculos especiales de fuegos artificiales para el aniversario de los Station Casinos y The Plaza para el fin de semana festivo.

Boulder City

La 73ª edición del Damboree comenzará con el desayuno de panqueques de Rotary a las 7 a.m. del 3 de julio en el Bicentennial Park, en 1100 de Colorado St. A las 9 a.m., el Boulder City Veteran’s Flying Group realizará un show de vuelo y se iniciará el desfile. El recorrido del desfile comenzará en Colorado Street, bajará por Nevada Highway hasta Fifth Street y terminará en Broadbent Memorial Park (Avenue B y Sixth Street). El 4 de julio, el Veterans Memorial Park tendrá música en vivo, actividades, camiones de comida y mucho más, a partir de las 4 p.m. en 1650 de Buchanan Blvd. Los fuegos artificiales se lanzarán a las 9 p.m. El estacionamiento costará $10. La entrada es gratuita. Aún hay lugares disponibles para los interesados en inscribir un coche alegórico o participar en la ruta del desfile. La fecha límite para inscribirse es el 22 de junio y la cuota de inscripción es de $15. bcnv.org/Damboree

Henderson

La ciudad de Henderson presentará el Star-Spangled Sky 2021 con fuegos artificiales que se lanzarán a las 9 p.m. del 4 de julio desde Green Valley Ranch Resort de Station Casinos, Lake Las Vegas, M Resort y Galleria at Sunset. Durante los espectáculos se emitirá música patriótica en cuatro emisoras de iHeartRadio. El público podrá escuchar en Sunny 106.5, The Bull 95.5, 93.1 The Mountain y Real 103.9. cityofhenderson.com

Las Vegas Ballpark

Los Vegas Aviators se enfrentarán a los River Cats de Sacramento a las 7:05 p.m. del 2 al 3 de julio en Las Vegas Ballpark, ubicado en 1650 S. Pavilion Center Drive. Los precios de las entradas varían. Después de cada partido habrá un espectáculo de fuegos artificiales. aviatorslv.com

Las Vegas Motor Speedway

Las puertas abrirán a las 5 p.m. del 3 de julio en el Bullring at Las Vegas Motor Speedway, 7000 Las Vegas Blvd. North. Se celebrarán carreras de coches de serie sancionadas por la NASCAR, fuegos artificiales después de la carrera y mucho más. Las carreras comenzarán a las 7 p.m. y los fuegos artificiales seguirán de las carreras. Los precios de las entradas varían. lvms.com

Pahrump

El July Fireworks Spectacular del 4 de julio se presentará a las 9 p.m. el 4 de julio en Petrack Park, en la Highway 160 y Basin Avenue. La entrada es gratuita. “Fireworks Over Pahrump”, donde los visitantes pueden lanzar sus propios fuegos artificiales, se llevará a cabo desde las 7 p.m. hasta la medianoche del 26 al 27 de junio y del 1º al 6 de julio en el sitio de lanzamiento de Fireworks Over Pahrump, ubicado a uno milla al oeste en Gamebird Road, junto a la Highway 160. Hay que obtener un permiso especial en una de las cinco tiendas de fuegos artificiales de Pahrump. Los permisos cuestan cinco dólares por persona. El sitio de lanzamiento es por orden de llegada y los visitantes tienen un límite de tiempo de 30 minutos. visitpahrump.com/events

Resorts World

La celebración de la gran apertura del complejo el 4 de julio en Ayu Dayclub contará con un concierto de Miley Cyrus y un espectáculo de fuegos artificiales. Las puertas se abrirán a las 9 p.m. y los fuegos artificiales comenzarán a las 11 p.m. como parte del espectáculo de fuegos artificiales de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas. Los precios de las entradas varían. zoukgrouplv.com/events

Station Casinos

Station Casinos iniciará el fin de semana del 4 de julio con un espectáculo de fuegos artificiales para celebrar su 45º aniversario a las 9 p.m. del 1º de julio en Palace Station. El 4 de julio, lanzarán fuegos artificiales a las 9 p.m. desde Red Rock Resort y Green Valley Ranch Resort. Los espectáculos se transmitirán en vivo en todos los canales de redes sociales, incluido Twitch. stationcasinosblog.com

The Strat

Los fuegos artificiales se lanzarán desde la torre del Strat a las 11 de la noche del 4 de julio. La torre también se iluminará de rojo, blanco y azul a partir del atardecer. Las vistas de los fuegos artificiales de todo el valle podrán verse en el SkyPod, en el nivel 106 y desde las atracciones del Strat. A partir de las 7 p.m., la entrada a la torre para ver los fuegos artificiales costará 40 dólares. El estacionamiento y el valet son gratuitos. thestrat.com

El Strip

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas presentará fuegos artificiales a las 11 p.m. desde los tejados de Aria, Caesars Palace, Planet Hollywood Resort, Resorts World, The Strat, Treasure Island y The Venetian.

Summerlin

“America’s Birthday Party Parade: A Summerlin Community Celebration” ofrecerá un espectáculo de 30 minutos con carrozas, globos, bandas, actuaciones y mucho más, a partir de las 9 a.m. del 3 de julio. El desfile comenzará en Hillpointe Road y Hills Center Drive y viajará hacia el sur hasta Village Center Circle antes de girar hacia el oeste en Trails Center Drive y terminar en el Trails Park. summerlinpatrioticparade.com

Wet ‘n’ Wild Las Vegas

El “Red, White & Wild bash” del parque acuático contará con la actuación de Keelie Walker y un espectáculo de fuegos artificiales de 6 a 10 p.m. el 4 de julio en 7055 S. Fort Apache Road. Los precios de las entradas varían. wetnwildlasvegas.com