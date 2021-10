Celine Dion retrasa su residencia en Resorts World por motivos médicos

(Columna)

Hace tiempo que se espera que la superestrella Celine Dion inaugure The Theater en Resorts World Las Vegas. Pero ese plan cambió el martes cuando Dion anunció que retrasaría su apertura por motivos médicos.

Las nuevas fechas de Dion son del 19 de enero al 22 de febrero, más de dos meses después de su apertura original programada del 5 al 20 de noviembre.

“Celine ha estado experimentando espasmos musculares severos y persistentes que le impiden presentarse”, decía un comunicado de prensa a primera hora del martes. “Su equipo médico sigue evaluándola y atendiéndola. Sin embargo, los síntomas que está experimentando le prohíben participar en los ensayos en curso para el nuevo show”.

I’m heartbroken by this. My team and I have been working on our new show for the past eight months, and to not be able to open this November saddens me beyond words. Now, I have to focus on getting better… I want to get through this as soon as I can. – Celine xx… pic.twitter.com/cEDLQt9HDg

