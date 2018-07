Dark Arts Market trae lo macabro a Las Vegas el viernes 13

Erin Emre, curadora y fundadora de The Dark Arts Market, besa "The Audrey" en Cornish Pasty Co. en Las Vegas, martes 10 de julio de 2018. Según Emre, la pieza de arte está hecha de vértebras de venado, tortuga oreja roja conchas y escamas . (Marcus Villagran / Las Vegas Review-Journal) @brokejournalist