¡Disfruta de los escalofríos de Halloween todo el mes!

FREAKLING BROS. HORROR SHOWS

Oct. 1-3, 7-10, 14-31

¿Quién está listo para entrar en las “Puertas del Infierno”? No, padres, no estamos hablando de llevar a los niños a Chuck E. Cheese, eso es otro tipo de Hades. Nos referimos al regreso de la mencionada atracción Freakling Bros. Horror Shows, que se presenta como la única atracción de clasificación R de Nevada. La novedad de este año: “The Men’s Room”, una “nueva experiencia provocativa, grotesca y envolvente” que suena como, bueno, casi todos los baños de hombres, siempre. Además, habrá adivinadores y camiones de comida, aunque te advertimos que la diversión que revuelve el estómago puede hacer que sea difícil mantener los nachos en el estómago. En el estacionamiento de Ikea, en 6555 de la calle Riley, los espectáculos comienzan a las 7 p.m. Entradas en $50 freaklingbros.com

Jason Bracelin

PARADE OF MISCHIEF

Oct. 1-30

Halloween es todo sobre travesuras: la tontería de las bromas suaves, la farsa de llevar una máscara y la diversión general de fingir que existen fantasmas, vampiros, zombis y otras criaturas terroríficas. Por eso es perfecto que Downtown Summerlin llame a su serie de desfiles de Halloween de un mes de duración “Parade of Mischief”. Los desfiles se celebrarán todos los viernes y sábados de octubre por la noche a lo largo de Park Centre Drive. Las macabras marchas comienzan a las 7 p.m. y duran aproximadamente media hora. Está previsto que participen zombis danzantes, fantasmas, brujas, magos e incluso lo que se anuncia como una “banda de esqueletos muertos roqueros”. Pero no te preocupes. Todo es familiar, gratuito y abierto al público. summerlin.com

John Przybys

NIGHTMARE ON SPRING MOUNTAIN

Oct. 1-Nov. 1

Halloween puede ser especialmente divertido para los adultos, y ahí es donde entra “Nightmare on Spring Mountain”. Los copropietarios de Sand Dollar Lounge, Anthony Jamison y Nathan Grates, han gastado más de 10 mil dólares en este evento que se celebrará desde el viernes hasta el 1º de noviembre, para cubrir todos los rincones posibles con fantasmas, duendes, linternas y otros signos de la temporada de miedo. Sus mixólogos prepararán algunas bebidas especiales temáticas, como el cóctel de champán Witchy Woman en un vaso negro, o el granizado de ron con especias de calabaza Peter Peter. Se prevén muchas noches temáticas, como la Noche Gótica del lunes, en la que podrás volver a vestirte como si odiaras a tus padres. thesanddollarlv.com

Heidi Knapp Rinella

HAUNTED CORN MAZE

Oct. 1-31

Durante la mayor parte del año, el maíz es un grano perfectamente respetable. Pero cuando llega el mes de octubre, el maíz y los tallos de los que procede se convierten en materia de (música de miedo) terror crudo cuando los buscadores de emociones celebran Halloween paseando por laberintos de maíz por la noche. El Moapa Valley Corn Maze, a unas 55 millas al norte de Las Vegas, no solo ofrece un laberinto de maíz, sino también otras atracciones como The Haunted Hayride, Zombie Paintball y The Shriek Shack, un granero embrujado, así como un montón de atracciones no terroríficas para niños. Precios a partir de $8. mvcornmaze.com

John Przybys

VEGAS FRIGHT NIGHTS

Oct. 2-31

¡Caramba! Si tu idea de pasarla bien es que te den un susto de muerte, las “Vegas Fright Nights” de Opportunity Village son el lugar ideal. La nueva atracción de este año es el “Blood Barn”, que se presenta como un “granero desvencijado… plagado de muerte y desesperación” y gobernado por malvados con sierras mecánicas que te harán gritar por Jack Reacher. Por si esto no fuera suficiente, está la “Nightmare Manor”, una casa victoriana amueblada con espíritus demoníacos, y la Invasión de los Payasos en 3D, por si los payasos bidimensionales no fueran suficientemente espeluznantes. Está recomendado para mayores de 12 años y comienza el sábado, repitiéndose los fines de semana posteriores. El costo es de $25 para las tres atracciones; las entradas deben comprarse por Internet con antelación. (La atracción HalloVeen, más adaptada a los niños, vuelve el 8 de octubre). 6300 W. Oakey Blvd. vegasfrightnights.com

Heidi Knapp Rinella

‘HAUNTED MUSEUM’

Oct. 2

El “Haunted Museum” de Zak Bagans es una fuente fiable de escalofríos y espantos en general cualquier día del año. Sin embargo, este mes de octubre, la macabra atracción de 30 habitaciones, situada en 600 E. Charleston Blvd., se convierte en Hollywood. “Haunted Museum”, que se estrena el sábado en Discovery+, es una colección de nueve cortometrajes, guionizados y producidos en colaboración con Eli Roth, que explora las historias que se esconden tras algunos de los artefactos más preciados de Bagans, como la muñeca Peggy, la mecedora del diablo y la caja Dybbuk. “Es una de las experiencias más emocionantes de las que he formado parte”, le dijo Bagans al Review-Journal durante el verano. “Y lo que estoy viendo ahora son algunas de las películas más terroríficas, creo, que han pasado por ninguna pantalla”.

Christopher Lawrence

‘GHOST(S)’

Oct. 7-30

Ahora, algo completamente diferente: teatro de miedo inmersivo. El montaje: La Pyewacket Society for Occultural Affairs está “reclutando nuevos miembros en su continua búsqueda de contacto con el más allá”. Tú y otros cinco candidatos serán llevados “más allá del velo” para, presumiblemente, tener contacto con los antiguos vivos y conocer sus opiniones sobre la vida después de la muerte. No se sabe lo que se puede encontrar, pero aquí hay una pista: “Esta representación no está recomendada para miembros del público que no se sientan cómodos de pie, caminando, subiendo escaleras” -y aquí vienen los que se agarran- “arrastrándose, o estando solos”. Se trata de una experiencia totalmente inmersiva, por lo que el contacto físico es posible, y no hay garantía de que sea con una entidad actualmente viva. Están advertidos. $35; The Usual Place, 100 S. Maryland Parkway. thepyewacketsociety.com

Scott Dickensheets

MUSEUM OF MONSTERS

Oct. 7-31

Si te gustan las películas de monstruos, sin duda tienes afinidad (incluso cariño) por los monstruos del cine, y ahí es donde entra la nueva atracción de Tivoli Village. El “Museum of Monsters”, que se autodefine como “una experiencia fotográfica embrujada de redes sociales”, traerá más de dos docenas de monstruos de tamaño natural, entre ellos Freddy Krueger, Drácula y, de forma especialmente oportuna, Pennywise, para una visita autoguiada que promete muchas fotos, así que ten a mano el botón de la cámara. Estará abierto a todas las edades, pero puede dar un poco de miedo a los más pequeños. El Museum of Monsters abrirá a las 6 p.m. los días laborables y a las 11 a.m. los fines de semana, y costará $20. museumofmonsters.com

Heidi Knapp Rinella

DAYS OF THE DEAD

Oct. 8-10

No estamos seguros de que vaya a traer su sierra de mano, pero Bruce Campbell, protagonista de “Evil Dead”, “Evil Dead 2” y “Army of Darkness”, es uno de los mejores protagonistas de películas de terror de todos los tiempos, y ahora tendrás la oportunidad de conocerlo. Campbell será uno de los muchos iconos de la sangre y las vísceras que asistirán a la convención de terror “Days of the Dead”, que también contará con un montón de vendedores de terror y proyecciones especiales. También estará presente: La estrella de “Jaws” Richard Dreyfuss, el actor de “Los Goonies” y “Matrix” Joe Pantoliano (Joey Pants para los buenos, buenos amigos como nosotros), Kristy Swanson de “Buffy The Vampire Slayer”, incluso Lou Gossett Jr. La diversión sangrieneta comienza a las 5 p.m. de viernes a domingo en Plaza, 1 N. Main St. Las entradas cuestan $25.99 por adelantado, $59.99 por un pase de tres días. daysofthedead.com

Jason Bracelin

HIDDEN CINEMA ROOFTOP GARDEN

Oct. 16-31

Por muy terrorífica que sea, la película “Notting Hill” no forma parte del ciclo de películas de miedo de “Halloween de Hidden Cinema”, que se proyectó el 24 de septiembre. No, el cine al aire libre en terraza, que se está instalando en el estacionamiento del 321 S. Casino Center Blvd. hasta el 18 de diciembre, se adentra en el terreno del miedo el 16 de octubre, con “Psycho”. Le siguen “The Exorcist” (22 de octubre), “Night of the Living Dead” (23 de octubre), una proyección doble de “The Addams Family” y “The Addams Family 2” (29 de octubre), una proyección doble de “Scream” y “Scream 2” (30 de octubre) y “Hocus Pocus” (31 de octubre). Las películas comienzan a las 8:00 p.m. y se proyectarán en una pantalla de 34 pies con capacidad para 150 personas. Una parte de la recaudación se destinará a aliviar algo realmente aterrador, la falta de vivienda en el centro de la ciudad. Las entradas cuestan a partir de $10, y el estacionamiento es de $12 (más gastos de tramitación). hidden-cinema.com

Scott Dickensheets

HAUNTED HARVEST

Oct 22-24, 29-31

Si tus hijos fans de Halloween son de los que no se asustan demasiado, quizá quieras aprovechar la “Haunted Harvest” del 22 al 24 y del 29 al 31 de octubre en Springs Preserve. Haunted Harvest incluye estaciones temáticas de dulce o truco, vendedores ambulantes con comida fantasmal, entretenimiento en vivo y actividades. Todo es al aire libre y con aforo reducido, y se recomienda el uso de cubrebocas, tanto de Halloween como de otro tipo (aunque no se admiten máscaras completas para los mayores de 18 años). Las entradas, de $9, se venderán únicamente por adelantado y solo por Internet. El estacionamiento es gratuito, con desbordamiento en Meadows Mall. 333 S. Valley View Blvd. springspreserve.org

Heidi Knapp Rinella

BODAS DE HALLOWEEN

En curso

¿Vampiros? ¡Ja! ¿Fantasmas? ¡Por favor! ¿Muertos vivientes? ¡Jamás! Si quieres hablar de cosas realmente aterradoras, ¿qué tal si te casas, ¡por el resto de tu vida natural!, en Halloween? Es algo muy popular, sin embargo, y los aspirantes a recién casados que opten por una boda temática deben actuar con rapidez y ser flexibles, dice Sarah Lester, directora de marketing de The Viva Las Vegas Wedding Chapel, 1205 S. Las Vegas Blvd, que ofrece paquetes que incluyen a la Parca, una imitante de Elvira y Beetlejuice. Esperemos que nunca te encuentres con la criatura más terrorífica de todas: ¡el poderoso abogado de divorcios! vivalasvegasweddings.com/las-vegas-wedding-packages/themed-weddings

John Przybys