El club de Blake Shelton sacudirá el Strip al estilo country

Una representación de Ole Red Las Vegas, cuya apertura está prevista para mediados de 2023 en Grand Bazaar Shops at Bally's. (Ryman Hospitality Properties)

El pianista ELEW tocando en casa de Penn y Emily Jillette el martes 9 de noviembre de 2021. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

(Columna)

Blake Shelton está tocando la puerta de Bally’s.

Con fuerza.

La superestrella del country abrirá el club de música country Ole Red Las Vegas en Grand Bazaar Shops del resort.

Está previsto que el local de cuatro pisos abra sus puertas en 2023. Una parte del club de 27 mil pies cuadrados cubrirá la azotea del local, orientada hacia el Strip. El proyecto contará con 686 asientos. Ocupa la mayor parte del territorio del centro comercial en la esquina sureste del Strip. Eso incluye el antiguo Redneck Riviera, que operó en Grand Bazaar Shops durante aproximadamente un año que terminó en febrero de 2018.

Shelton dijo durante una conferencia de prensa en el local de Nashville que quería establecer una identidad country en el Strip. Señaló que ha estado rodando por la ciudad de forma intermitente durante 20 años y quiere ver más country.

“Nunca he sentido que haya suficiente presencia de música country”, dijo Shelton. “Evidentemente, hay conciertos que pasan por aquí, la gente toca en un lugar o en otro. Pero en lo que respecta a una base de presencia… no digo que no esté ahí, pero vamos a tener más por este lugar que está justo en el corazón de todo”.

Ole Red también ofrece un menú completo de cócteles y aperitivos sureños inspirados en Shelton.

El club es una asociación con Ryman Hospitality Properties, que tiene sucursales de Ole Red en Nashville, Orlando, Tishomingo, Oklahoma y Gatlinburg, Tennessee. La empresa también está planeando abrir un club en el Aeropuerto Internacional de Nashville, cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2022.

Durante el evento para los medios de comunicación del miércoles, el presidente y director general de Ryman Hospitality, Colin Reed, bromeó con Shelton sobre la posibilidad de tocar en el club junto a una posible residencia en el Colosseum de Caesars Palace.

“Creemos que será un lugar maravilloso para hacer rotar a los jóvenes artistas con los que estamos estableciendo relaciones, y esencialmente tener algunas residencias allí”, dijo Reed. “Y con suerte, Blake, cuando consigas un acuerdo con estos chicos y hagas una residencia en el Caesars, podrás venir a tocar allí también”.

Shelton se limitó a reírse de la sugerencia. Pero su esposa, Gwen Stefani, acaba de terminar su residencia en el Zappos Theater de Planet Hollywood, un local de Caesars Entertainment.

En Bally’s, la misión de Shelton es utilizar el club para hacer crecer a artistas emergentes.

La estrella del country es un graduado de la escena de clubes y tabernas.

“Sé lo que es ser un joven músico que toca en bares y locales pequeños, sin saber nunca qué esperar. Estoy orgulloso de que estemos construyendo una red de lugares donde los artistas pueden conseguir el tipo de exposición correcta tocando en vivo que es tan fundamental para hacer crecer su base de fans”, dijo en un comunicado antes de la rueda de prensa. “Tener estos lugares para que los artistas toquen en diferentes partes del país es un sueño hecho realidad”.

El nombre del club es una referencia al sencillo de Shelton “Ol’ Red”, de su álbum debut en marzo de 2002.

Shelton se encuentra en la misma parcela en la que se han montado varias leyendas de Las Vegas y espectáculos legendarios. Los Celebrity Roasts de Dean Martin, Sammy Davis Jr., Jerry Lewis y la icónica producción “Jubilee” se presentaron en Bally’s.

“Creo que el espectáculo de Gwen era en realidad parte de la familia”, dijo Shelton. “Es todo un poco abrumador, porque es donde van los iconos. Si pudiera tener una pequeña, diminuta parte de eso, pudiera poner mi nombre en un capítulo de ese libro, eso sería emocionante para mí”.

Una noche con David

El icono de la magia, titular del Strip y autor recién publicado, David Copperfield, grabó el miércoles una aparición en “Late Night with Seth Meyers”. Debía resolver el Misterio del Capitán del Mar.

Wynn está buscando

Wynn Las Vegas publicó ofertas de trabajo para puestos como director de escena para la producción que sustituye a “Le Reve”. Se espera que ese show se abra en el primer trimestre de 2022.

El gran Wicked

Penn y Emily Jillette ofrecieron una recepción para la presentación del alucinante pianista ELEW, que saca magia del instrumento. ELEW era conocido anteriormente como Eric Lewis, que cuenta con Wynton Marsalis, Cassandra Wilson, Jon Hendricks, Roy Hargrove y Elvin Jones como colaboradores en el pasado. Se transformó en ELEW al cabo de una década de carrera, fundiendo un estilo de tocar pop, rock y jazz que él llama simplemente Rockjazz.

ELEW reimagina con fuerza la música de The Killers, Lynyrd Skynryd, Nirvana, Steve Wonder, Michael Jackson y Coldplay. También coloca tocadiscos de DJ dentro del instrumento, creando un ambiente de EDM/club nocturno junto con su magistral trabajo de piano.

La sala estaba salpicada de espectáculos. Puedes ver la actuación de ELEW en mis cuentas de Twitter e IG. El hombre llena cada nota, abriendo la tapa y punteando a menudo tocando canciones separadas a diferentes tempos simultáneamente.

¿Qué hacer con todo esto? ELEW sería fantástico en The Portal at Area15, especialmente con todas las capacidades de video-mapping de ese lugar. Podría convertir el espectáculo de ELEW en una experiencia completa. Solo es una idea para alguien que merece una oportunidad.