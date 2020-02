El experimento del Cirque en el Strip de Las Vegas, ‘R.U.N’, cerrará el 8 de marzo

La última producción del Strip de Las Vegas del Cirque du Soleil, "R.U.N", cerrará pronto en el Luxor. (Matt Beard)

El cantante y compositor Alexis Krauss de Sleigh Bells, artista de grabación y compositor de “R.U.N, el primer thriller de acción en vivo" presentado por el Cirque du Soleil, Tyler Bates, el director y escritor de espectáculos Robert Rodríguez y el director de espectáculos Michael Schwandt, asisten a la gran noche de apertura del espectáculo en el Luxor Hotel y Casino el 14 de noviembre de 2019, en Las Vegas. (Ethan Miller/Getty Images for Cirque du Soleil)

Los miembros del elenco posan en la gran noche de apertura de "R.U.N - El primer thriller de acción en vivo”, presentado por el Cirque du Soleil en el Hotel y Casino Luxor el 14 de noviembre de 2019, en Las Vegas. (Ethan Miller/Getty Images for Cirque du Soleil)

“Riesgo” es la palabra clave en el epílogo de la historia de “R.U.N.” en Luxor.

Y como el Cirque du Soleil acaba de recordar, cuanto más audaz es el riesgo, mayor es el colapso.

“R.U.N” asumió un gran y costoso riesgo, solo para retirarse, su escena de persecución terminó en una pila de Dodge Chargers y motocicletas eléctricas. La producción de aventuras de acción en vivo del Cirque du Soleil cerrará después de las presentaciones del 8 de marzo.

“Estamos en el negocio de tomar riesgos”, aseveró el presidente y director ejecutivo del Cirque, Daniel Lamarre, en una charla telefónica el jueves, confirmando el cierre inminente del espectáculo. “Pensamos que teníamos un buen riesgo aquí. Todos creímos que era lo correcto, traer algo especial y diferente al Strip, desafortunadamente, no atrajimos tanta gente al show como esperábamos”.

La audaz retirada del Cirque de su probada fórmula artística abrió para pre-estrenos el 24 de octubre. La duración del espectáculo, de cuatro meses y medio, fue la más corta entre las producciones residentes del Cirque en Las Vegas, y se remonta al lanzamiento en 1993 de “Mystère” en Treasure Island.

Lamarre dio al elenco y a la tripulación la triste noticia tras el espectáculo del jueves por la noche en Luxor, volando desde la sede de la compañía en Montreal. Lamarre dijo que la decisión final se tomó la semana pasada, deteniendo efectivamente los esfuerzos de la compañía para renovar el espectáculo.

“Hemos hecho algunos cambios, aquí y allá, en el ritmo del espectáculo”, destacó Lamarre. “Pero vimos que la mayor parte funcionaba bastante bien. Pensamos que ajustando aquí y allá volveríamos con la calidad del espectáculo que estábamos filmando. Pero no creo que fuera la calidad del espectáculo lo que estaba en cuestión. Era más bien una mala alineación entre a quién tratábamos de llegar y nuestro nuevo tipo de contenido”.

Lamarre mencionó que él y los funcionarios del Cirque habían estado monitoreando la reacción de los compradores de entradas, lo cual era siempre problemático.

“Estábamos buscando un grupo objetivo muy diferente al que normalmente vería el Cirque du Soleil”, anunció. “Al tener nuestro nombre en la pancarta, muchas de las personas que se presentaban al Cirque se decepcionaban por el contenido, porque esperaban actos acrobáticos”.

No hay ningún plan para que un espectáculo se traslade al teatro “R.U.N” de Luxor. Lamarre señaló que el espectáculo de magia “The Illusionists” es una posibilidad, ya que el espectáculo se presentará el 27 de marzo en el espectáculo de caridad “One Night For One Drop” en Luxor. Esa noche servirá como prueba para el espectáculo en un lugar comparativamente grande.

“Me encantaría llevar a ‘Los Ilusionistas’ a Las Vegas, y creo que ‘One Night For One Drop’ será una buena prueba para ello”, expresó Lamarre. “Pero no creo que sea el teatro perfecto para ese espectáculo. Preferiría llevar a ‘Los Ilusionistas’ a otro lugar. También estamos buscando otras alternativas”.

Como complot secundario, el dueño del Circus Circus, Phil Ruffin, ha declarado que está en conversaciones con el Cirque por “The Illusionists” a su propiedad. Lamarre solo ha dicho que los quiere en Las Vegas, habiendo quedado impresionado con la versión que se presentó en Broadway en diciembre. “Quiero la mejor casa de Las Vegas para ese espectáculo”.

Cuando se le preguntó qué otros espectáculos se podrían representar para suplantar a “R.U.N.” en Luxor, Lamarre dijo que no hay nada en mano para dejar caer en ese teatro.

“Estamos teniendo muchas conversaciones, como puedes imaginar,” respondió Lamarre. “Estas son conversaciones nuevas y tomamos esta decisión recientemente. Espero que en unas semanas podamos volver con ustedes y responder a esa pregunta”.

Pese a que el espectáculo fue sorprendentemente corto, Lamarre indicó que las finanzas del Cirque son estables, con más de 50 espectáculos en su colección de producciones en todo el mundo.

Las preguntas sobre la viabilidad del “R.U.N.” surgieron a principios de enero, cuando la venta de entradas se detuvo después del 30 de abril. En las últimas semanas, los funcionarios mencionaron que el espectáculo debía ser “perfeccionado”, y su mensaje de marketing se optimizó para separar su formato de narración de historias de otros espectáculos del Cirque en el Strip.

El Cirque sigue produciendo seis espectáculos originales en Las Vegas: “O” en Bellagio, “Love” en The Mirage, “Ka” en MGM Grand, “Michael Jackson One” en Mandalay Bay, “Mystère” en Treasure Island y “Zumanity” en New York-New York.

“R.U.N.” fue un proyecto masivo, una extravagante producción de 62 millones de dólares que costaba alrededor de 500 mil dólares a la semana en gastos de operación (se estima que el espectáculo recaudaba la mitad de esa cifra semanal). La producción ha tenido un rendimiento muy bajo en la taquilla de su teatro en el Luxor de mil 500 asientos. En la primera semana de enero, los funcionarios del Cirque reportaron que planeaban revisar el esfuerzo de marketing del espectáculo y renovar la producción.

Sin embargo, mientras MGM Resorts intentaba salvar el proyecto, los funcionarios del Cirque du Soliel y la compañía propietaria, TPG Capital, no pudieron racionalizar el gasto de fondos adicionales (que ascendían a millones) para rehacer el espectáculo y devolverlo al escenario.

Coincidiendo con las dificultades del espectáculo, el Presidente del Cirque du Soleil y Director General de Negocios, Jonathan Tétrault, renunció a la compañía el 12 de febrero. Había sido empleado por el Cirque durante cuatro años, traído por TPG para supervisar los resultados de la compañía y sus muchas producciones. Tétrault autorizó todas las producciones del Cirque en el mundo, incluyendo “R.U.N” en Luxor.

En otros lugares, abundaban los signos de adversidades: “R.U.N” nunca regresó a sus fechas de venta en mayo o después. Los planes para poner en escena una sola actuación de “R.U.N” para el evento benéfico anual “One Night For One Drop” en Luxor se dispararon. El Cirque optó por una versión ya preparada de “The Illusionists”, de la cual es propietario a través de su adquisición de The Works Entertainment, en lugar de centrarse en un nuevo espectáculo creado por la compañía.

“R.U.N” tuvo un comienzo poco propicio cuando un artista sufrió una fractura de clavícula después de un derrame de una motocicleta eléctrica. El estreno VIP del show fue el 14 de noviembre, y la producción fue inmediatamente recibida con críticas negativas de los fans (ganando dos de cinco estrellas de los clientes de los sitios web de consumidores TripAdvisor y Yelp).

La producción se separó de los espectáculos existentes del Cirque en el Strip, haciendo hincapié en que sus artistas realizaban acrobacias cinematográficas en lugar de las tradicionales acrobacias del Cirque. El mapeo de video avanzado, mezclado con escenas de persecución en vivo a través de un Las Vegas ficticio, ya había sido empleado extensamente en el antiguo show “Criss Angel Mindfreak Live”.

El espectáculo también siguió un arco narrativo (en inglés) escrito por el renombrado director Robert Rodríguez (“Sin City”, “El Mariachi”, “Spy Kids”). Ese enfoque, también, fue una primicia del Cirque.

El director Michael Schwandt (“The Masked Singer”) diseñó los segmentos de combate del show. Tyler Bates (ex guitarrista de Marilyn Manson que compuso el soundtrack de “Hobbs & Shaw” y “300”, entre otras películas de acción) creó la atronadora banda sonora.

Ninguno de ellos pudo salvar “R.U.N”, que representó un noble riesgo, pero una costosa lección.