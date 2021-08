Giles Martin: “Love” de los Beatles “es su show, realmente”

"The Beatles Love" del Cirque du Soleil en el Mirage del Strip de Las Vegas. (Cirque du Soleil)

Paul McCartney y Ringo Starr, supervivientes de los Beatles, son nombrados caballeros. Pero es Giles Martin quien domina el inigualable catálogo musical de la banda.

Aun así, el hombre al mando de todas esas grabaciones clásicas no muestra ni una pizca de ego. Martin habla con humildad y soltura sobre las canciones producidas originalmente por su padre, George Martin, que también es “Sir”.

Cuando el Martin más joven menciona despreocupadamente: “Hablé con Paul esta mañana, de hecho…”, no se molesta en ponerle el apellido.

Este Paul es McCartney, la leyenda del rock. En la vida de Martin, Paul también es un amigo de la familia. Los dos platicaron a principios de este mes sobre el relanzamiento de “Love” en The Mirage. El espectáculo se re-estrena el jueves por la noche, poniendo fin a su “intermedio” de 17 meses, como lo llama la compañía.

Martin ha remasterizado toda la música del show, y pasó por aquí hace un par de semanas para revisar el sistema de sonido y dar un empujón al reparto y al equipo. También se quedó para platicar dentro del teatro, visitando Las Vegas por primera vez desde marzo de 2020. Lo más destacado de nuestro tiempo juntos:

Johnny Kats: Ya que acabas de hablar con Paul, ¿qué tiene que decir sobre el show?

Giles Martin: Está muy orgulloso de que su legado, o el de ellos, continúe. Construimos este lugar donde la gente viene y disfruta de la música. Creo que en algún momento, toda la gente de todas las generaciones viene aquí.

Kats: ¿Paul sigue preguntando por la calidad del show?

Martin: Es curioso, le dije: “Anoche tuvimos un ensayo técnico y me dijo: “¿Qué tal estuvo?”. Y yo le dije: “Bueno, hay un par de cosas que necesito planificar, pero tengo que ir a Los Ángeles”. Y él dijo: “¿Vas a ir a Los Ángeles a solucionar todos los problemas?” Y yo dije: “No, no, voy a ir a Los Ángeles a hacer otra cosa”. Y él dijo: “Claro. Estás trabajando en otra cosa…” Tuve que decirle: “Estoy aquí viendo el programa”. Y él dice: “Bien. Bien. Asegúrate de que sea bueno”. Porque es su música, y es su show. Es su show, en realidad”.

Kats: Con el show “Love”, te has convertido en un cuidador del legado de los Beatles, al menos en lo que se refiere a presentaciones en vivo con boletos. Una gran responsabilidad, ¿verdad?

Martin: Bueno, yo personalmente no, hay gente muy, muy buena a nuestro alrededor que tiene mucho trabajo en esto. Pero sí, mirando hacia atrás, 15 años, había un enorme riesgo en hacer este show. Los chicos que trabajan conmigo aquí me preguntaban anoche sobre esto, y yo decía: “Sinceramente, existía el riesgo de que abrir un show de los Beatles en Las Vegas fuera visto como algo, no sé, cursi”.

Kats: Pero ha sido un hermoso espectáculo.

Martin: Para el legado de los Beatles, “Love” tiene una gran impureza y una gran intención. Cuando se estrenó, tuvo una respuesta tan increíble de todo el mundo. Sigue teniendo una respuesta tan increíble que se ha convertido en algo que forma parte de los Beatles.

Kats: El álbum del paisaje sonoro “Love” lleva bastante tiempo en el mercado. ¿Existe la idea de hacer un remake, o una segunda parte, una secuela o algo relacionado?

Martin: Creo que haré una segunda parte. El álbum tuvo un gran éxito, pero yo estaba muy nervioso porque mi padre había hecho todo el material de los Beatles para su hijo y se encargó de trocearlo. Pensé que me lincharían por ello y quería que esa creación existiera en este espacio. Me ponía nervioso que saliera de este espacio porque pensaba que no tendría mucho sentido. Pero luego salió y fue muy bien recibida. A la gente le encanta.

Kats: Tuvimos la oportunidad de hablar hace 10 años, con tu padre, en el quinto aniversario de “Love”. Fue un gran momento. ¿Cómo te sientes ahora sobre tu participación en su obra original?

Martin: Creo que mi padre tenía 79 años cuando empecé a trabajar en el show… era una especie de anciano, y empezamos a trabajar mucho antes de que lo hiciera el Cirque. La forma en que trabajamos es que dije que tal vez podríamos cortar la música para crear un collage de sonido. Planeé que los Beatles hicieran un concierto que nunca tocaron. Esa fue la idea original. Papá no estaba bien en ese momento, estaba siendo operado. Fui a la habitación del hospital y le toqué la apertura del show, y le gustó.

Kats: ¿Le preocupaba cómo iba a ser recibido?

Martin: Le preocupaba que yo fuera a molestar a los Beatles, de hecho. Pero Paul estaba contento.

Kats: Recuerdo que estuvieron mucho tiempo juntos debido a “Love”.

Martin: Sí, eso nos abrió la puerta a pasar mucho tiempo juntos. Yo trabajaba en el estudio y él venía un jueves o un viernes y yo revisaba todas las cintas con él. Yo revisaba y le hacía preguntas, y luego íbamos a comer juntos y pasábamos mucho tiempo juntos como padre e hijo. Es casi como Benjamin Button, ya sabes. Vivimos nuestras vidas al revés, hasta cierto punto.

Kats: Murió alrededor del décimo aniversario, sí, durante el período de refresco del programa.

Martin: Pasamos mucho tiempo convenciendo a la gente de que queríamos actualizar el programa. Mi padre cayó enfermo en enero, el año anterior a la renovación. Recuerdo que no pude salir, porque mi padre se estaba muriendo. La gente se vio perjudicada porque yo no estaba aquí. Me di cuenta de que tenía que salir. El médico de mi padre dijo que podría estar un mes más, o tres semanas. Mi padre dijo: “Debes ir. Tienes que irte”. Me fui a casa, y murió unos 10 días después, cuando hicimos el 10º aniversario (refresco).

Kats: Eso es increíble.

Martin: Fue un vínculo muy importante para los dos. Fue mucho más importante para mí que el propio programa, porque pasamos mucho tiempo juntos. Tuve la oportunidad de revisar su trabajo y de hacer algo realmente creativo con su obra, que a él le encantaba, que la gente escucha ahora. Es como si le demostrara mi valía. Fue una época increíble.

Kats: Cuando trabajabas con tu padre, ¿te dejaba algo en esas sesiones que te llevas, como perlas de sabiduría?

Martin: Lo que me enseñó mi padre fue a ser fuerte, a no aceptar nunca lo segundo, y también a ser humilde. A ser amable con la gente y a respetar a todo el mundo, no por lo que es, sino por el hecho de que todos son seres humanos. Eso era lo más importante, porque mi padre era un hombre muy amable y simpático. Musicalmente, por supuesto, me enseñó mucho. Pero lo más importante es que me enseñó a ser compasivo y amable.