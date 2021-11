‘Ka’ y el Cirque están de vuelta en el Strip

Los artistas de KÀ del Cirque Du Soleil posan para una foto frente al teatro antes de la gran noche de reapertura de la producción en el MGM Grand, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Los artistas de KÀ del Cirque Du Soleil caminan hacia el teatro después de una actuación emergente en el vestíbulo del MGM Grand, antes de la gran noche de reapertura de la producción, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Los artistas de KÀ del Cirque Du Soleil posan para una foto con Eric Grilly, vicepresidente de la División de Espectáculos Residentes y de la División de Espectáculos Afiliados del Cirque Du Soleil Entertainment Group, en el centro, delante del teatro antes de la gran noche de reapertura de la producción en el MGM Grand, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Los artistas de KÀ del Cirque Du Soleil posan para una foto frente al teatro antes de la gran noche de reapertura de la producción en el MGM Grand, el miércoles 24 de noviembre de 2021, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

La Batalla Final tuvo un nuevo significado para un espectáculo que pasó 19 meses luchando por volver al escenario.

“Ka” volvió el miércoles por la noche en MGM Grand. Es la producción más fastuosa del Cirque du Soleil, con un gasto de 165 millones de dólares y 300 miembros del elenco. La producción marca la casilla final del Cirque entre los espectáculos que regresan al Strip tras la interminablemente larga pausa forzada por el COVID.

Es importante destacar que unos 1,250 empleados del Cirque vuelven a trabajar en Las Vegas.

El vicepresidente del Cirque du Soleil, Eric Grilly, asumió su cargo en la compañía unos cuatro meses antes del cierre universal del entretenimiento en marzo de 2020. Ahora ve regresar los cinco espectáculos del Cirque, con “Mystere” en Treasure Island, “O” en Bellagio, “MJ One” en Mandalay Bay y “Love” en Mirage, en ese orden, precediendo a “Ka” al escenario.

El show del MGM Grand inaugurado en febrero de 2005, se retrasó porque la grandiosa producción conllevaba problemas a gran escala. En un principio, estaba previsto que el espectáculo se reabriera en octubre, pero luego se retrasó hasta el fin de semana de Thanksgiving.

“Es un set enorme, con un elenco muy numeroso y un equipo técnico muy grande necesario para su funcionamiento”, dijo Grilly antes del relanzamiento del miércoles. “Añadimos un par de semanas más de ensayos, tiempo para tener en cuenta eso… Tuvimos que sustituir a varios técnicos, dado el momento del espectáculo, así como a varios artistas. Pero incluso con la integración de tanta gente, se verá un espectáculo precioso”.

The battle has been won, #IntermissionIsOver for #KA @MGMGrand! Thank you for an incredible Grand Reopening! pic.twitter.com/gUDdbO6WyH — Cirque du Soleil (@Cirque) November 25, 2021

Como ha sido evidente en todos los retornos del Cirque, la compañía pasó el cierre manteniéndose alerta. El show deleitó a la multitud en el teatro de 1,950 asientos. El show devolvió elementos característicos como la Rueda de la Muerte, los ataques en el escenario de arqueros y lanceros, los torpes personajes payasos de Valets y los artistas marciales de la Guardia Imperial.

Las dos cubiertas del escenario del show vuelven a estar presentes, incluida la cubierta del acantilado de arena, que gira 360 grados y se inclina hacia el público para permitir la proyección de videos.

“Hay un puñado de nuevos artistas que se han añadido al espectáculo, pero no se han hecho cambios materiales”, dijo Grilly, y mencionó que algunos elementos del espectáculo que se actualizaron justo cuando él entró en su función administrativa todavía permanecen. “El espectáculo se renovó un poco en 2019. Está en una forma hermosa. La ovación de la sala llena, de pie, sirvió como signo de exclamación de ‘Ka’”.

Acrobacias en taquilla

Como viene siendo habitual en el Cirque desde que reabrió “Mystere” el 28 de junio y “O” el 1º de julio, el elenco y el equipo están obligados a vacunarse y los artistas no verbales llevan el rostro cubierto. El personal del teatro esgrime carteles de “Masks Up” con la misma facilidad con la que los artistas blanden sus ballestas, ya que los miembros del público están obligados a usar cubrebocas cuando no están comiendo o bebiendo “activamente”.

El resultado, no solo para el Cirque, sino para varios shows de producción, ha sido un descenso de la asistencia tras el estallido original de la reapertura de “Mystere” y “O”, cuando esos espectáculos agotaron las entradas en casi todas las funciones durante julio y agosto.

Los productores han señalado los problemas de uso de cubrebocas como una de las principales razones de la caída de las cifras, que en algunos casos ha sido de hasta un 40 por ciento desde que se devolvió la obligatoriedad del uso de cubrebocas en interiores a finales de julio.

“Fue increíble haber vendido casi el 100 por ciento de las entradas para ‘O’ y ‘Mystere’ durante el verano, y luego vimos la tradicional caída estacional que hemos visto justo alrededor del Día del Trabajo”, dijo Grilly. “Tuvimos muchas más familias aquí que en años anteriores, y vimos un descenso debido a que volvieron a casa para que sus hijos volvieran a la escuela”.

Grilly dice que el negocio repuntó, como un acróbata del Circo con un arnés de bungee.

“Estamos teniendo un noviembre fantástico en todos los shows”, dijo Grilly. “Todos los shows estarán en los niveles anteriores a la pandemia, o los superarán”.

Lo que sigue

“Zumanity” fue el show del Cirque que no sobrevivió a la pandemia y cerró definitivamente en noviembre de 2020. Desde entonces, el Cirque ha estado desarrollando un nuevo espectáculo y refrescando el antiguo Teatro Zumanity. Aparte de un compromiso limitado del as de la ventriloquia Terry Fator, y una actuación única del espectáculo de drags “Bianca del Río”, el local ha estado latente.

El espectáculo tendrá una temática neoyorquina. Probablemente se estrenará en el segundo trimestre, o primavera, de 2022.

La producción será diferente de las extravagancias que han sido una marca registrada del Cirque desde que se inauguró “Mystere” en 1993. El teatro, aunque magnífico en la tradición del Cirque en el Strip, hace tiempo que debió haberse renovado.

“Vamos a introducir cosas que no se han visto antes en un espectáculo del Cirque”, dijo Grilly. “El teatro tiene 19 años, ¿verdad? Así que, obviamente, hay que actualizarlo. Ha habido muchos avances en la tecnología en términos de sonido, iluminación, mapeo de proyección, que vamos a poder aprovechar y que hemos usado en nuestros otros shows”.

“Además, será una experiencia muy diferente, tanto por la intimidad de los asientos como por el componente de alimentos y bebidas. Con ello, el Cirque tendría seis espectáculos en el Strip, sin incluir las asociaciones de adquisición como Blue Man Group y “America’s Got Talent: Live” (a través de The Works Entertainment), ambos en el Luxor.

La compañía que parecía prácticamente acabada en la primavera de 2020 se ha recuperado, de forma experta.