La maga Jen Kramer habla de su carrera en Las Vegas

La maga Jen Kramer, que encabeza "The Magic of Jen Kramer" en el Westgate, posa para un retrato en Las Vegas el lunes 18 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

(Columna)

Jen Kramer siempre ha jugado bien las cartas que se le han repartido, y las que te reparte a ti. La única mujer maga residente en Las Vegas hizo un trato con el Westgate hace más de tres años. Su mano ha sido ganadora.

Kramer ocupa el espacio de las 3 p.m. en el Westgate Cabaret, donde abrió en mayo de 2018. Es una pionera entre las mujeres magas, y como graduada de Yale que es cabeza de cartel en el hotel donde Elvis fue estrella.

Nos pusimos al día con Kramer de 29 años esta semana, ya que acababa de dar su espectáculo número 400 en el Cabaret. Aquí lo más destacado de nuestra charla:

Johnny Kats: ¿Qué recuerdas de tu show inaugural en el Westgate?

Jen Kramer: Fue increíble. Algunos de mis amigos y familiares vinieron a sorprenderme. Mi tío Steve, que me compró mi primer libro de magia, estaba allí, y fue muy especial para él formar parte de ello. Mi sueño desde hace mucho tiempo, desde que era una niña, era actuar en Las Vegas.

¿Cómo has superado el cierre de COVID y el retorno a los escenarios?

Me hizo darme cuenta de lo mucho que lo extrañaba, de que extrañaba a mi familia en el Westgate y de presentarme. Pero también me empujó a hacer algunos cambios creativos, a volver y a reimaginar cómo sería la nueva normalidad.

¿Cuál fue uno de esos cambios creativos?

Antes teníamos un voluntario que subía al escenario durante la rutina del “Game Show” y que tomaba una tarjeta de premio gigante y la seleccionaba físicamente. Pero ahora tenemos una forma de que alguien del público sea la estrella de la rutina desde su asiento, y haga una contribución legítima al espectáculo. Es algo que se me ocurrió durante la pandemia, y lo mantendré en el show.

¿Cuál era tu especialidad en Yale?

Estudios teatrales, y eso solo porque brujería y hechicería no era una opción (rió). Siempre le digo a la gente: “Fui a Yale porque Hogwarts no me aceptó”.

¿Supongo que eres una gran fan de Harry Potter?

Sí. Actué en muchos eventos de lanzamiento de libros de “Harry Potter” en Barnes & Noble en Manhasset, Nueva York, que está a pocos minutos de mi ciudad natal, Great Neck. De hecho, mi primera actuación consistente cuando tenía 14 años fue en ese Barnes & Noble. Llamé a la librería local y pregunté si podía hacer un espectáculo allí, como voluntaria. Me puse en contacto con la gerente, a la que no conocía, y estuvo dispuesta a reunirse conmigo. Me dejó intentarlo. Fue muy divertido, y me presenté cada dos semanas durante un par de años, en el escenario de la sección de cuentos.

¿Llamaste a la gerente de Barnes & Noble para un show?

(Ríe) Recuerdo que tenía mi primer celular y estaba en la hora del almuerzo de la escuela, salí a una glorieta para poder hacer la llamada. Así lo hice.

¿Cómo llegaste a Las Vegas?

Cuando iba en la universidad hice unas prácticas con Nathan Burton en el Flamingo durante dos veranos. Estaba pensando en cómo convertir esto que tanto me gusta en una carrera a tiempo completo. Llamé a varios hoteles de Las Vegas, fuera del Strip, y dije: “Si quieren a alguien que pueda hacer un show de magia por la tarde, cómodo y familiar, para la gente que no quiere ir hasta el Strip, yo puedo hacerlo”. Esto fue desde mi dormitorio en New Haven, Connecticut.

¿Quién fue el primero en querer contratarte?

Hubo muchos “no”, créeme. Pero finalmente, obtuve un sí de Wyndham Grand Resort. Luego conseguí un programa semanal en el Grand Desert Resort, y un mes después estaba en el Marriott Grand Chateau, y uno o dos meses más tarde añadí el Cancun Resort. Fui confeccionando un calendario de estos espectáculos y trabajando en un modelo que pudiera presentar a otros hoteles.

¿Entonces Westgate te encontró?

Sí. Hice un show de 30 minutos para los empleados del Westgate Cabaret, y me fue muy bien. Eso tuvo mucho que ver con que me invitaran.

Sé que te preguntan lo siguiente todo el tiempo por ser una mujer maga, un campo en el que los hombres han dominado: ¿Cómo es para ti ahora que has actuado durante varios años en Las Vegas?

Hay muchas mujeres maravillosas haciendo un trabajo maravilloso en la magia, y eso es emocionante. Me encanta cuando las jóvenes se acercan a mí en los “meet-and-greets” y me dicen: “Eso fue realmente genial”. Me encanta la emoción. Me uní a la Young Magicians Assembly No. 69 cuando tenía entre 12 y 18 años. Siempre había entre 15 y 20 chicos, pero solo una chica de forma constante en el grupo. Esa era yo (ríe). Pero los he estado contactando y ahora hay varias mujeres en el grupo. Eso es indicativo de dónde está la cultura ahora, y estoy orgullosa de ello.