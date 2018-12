La película biográfica de Dick Cheney, ‘Vice’, lidera las nominaciones al Globo de Oro

La película biográfica “Vice” de Dick Cheney de Adam McKay se abalanzó para liderar las nominaciones para la 76.ª edición anual de los Golden Globe Awards, superando por poco a “A Star Is Born”, “Green Book” y “The Favourite”.

diciembre 6, 2018 - 11:58 am

Christian Bale como Dick Cheney, a la izquierda, y Amy Adams como Lynne Cheney en una escena de "Vice". El jueves 6 de diciembre de 2018, la película fue nominada a los seis mejores premios del Globo de Oro. (Matt Kennedy / Annapurna Pictures a través de AP)

Bradley Cooper como Jack y Lady Gaga como Ally en el drama "A Star Is Born". (Warner Bros. Pictures)

NUEVA YORK – La película biográfica de Dick Cheney de Adam McKay “Vice” tomó el control de la 76ª edición anual de los Golden Globe Awards con seis nominaciones principales, superando por poco a “A Star Is Born” de Bradley Cooper, al drama interracial de viaje por carretera “Green Book” y a “The Favourite”.

“Vice” superó a todos los contendientes el jueves, en las nominaciones anunciadas en el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California, que incluyen la mejor película, comedia y las nominaciones al mejor actor por la actuación casi irreconocible de Christian Bale como un ex vicepresidente. También obtuvo nominaciones para el papel secundario de Amy Adams como Lynne Cheney, George W. Bush de Sam Rockwell y tanto el guión como la dirección de McKay, el veterano cineasta de comedia que una vez ensartó a políticos como un escritor de “Saturday Night Live”.

Incluso para las selecciones a menudo extravagantes de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, una colección de 88 periodistas de cine independientes, en su mayoría menos conocidos, el fuerte apoyo a “Vice” (que llega a los cines el 25 de diciembre) fue una sorpresa. Incluso su categorización de la película, un retrato sumamente crítico de Cheney como un tirano tras bambalinas y hambriento de poder, como una comedia alzó la vista, al igual que las selecciones recientes de la comedia de Globes “Get Out” y “The Martian”.

Pero estuvo lejos de ser una victoria incontenible para “Vice”, ya que la asociación de prensa generalmente distribuye sus premios. Los favoritos de los Óscares: “A Star Is Born”, “Green Book” y “The Favourite” quedaron muy cerca, con cinco nominaciones cada uno.

Curiosamente, la prensa extranjera de Hollywood no considera las películas en lengua extranjera como mejor película, por lo que el aclamado drama “Roma” de Netflix, de Alfonso Cuarón, quedó fuera de la categoría principal de los Globos. Todavía estaba nominado a mejor guión, mejor director y mejor película en lengua extranjera.

Junto a “A Star Is Born” en la categoría de mejor película, drama estuvo la sensación de superhéroe “Black Panther” de Ryan Coogler, el urgente drama nacionalista blanco de Spike Lee “BlacKkKlansman”, la película biográfica de Freddie Mercury “Bohemian Rhapsody” y la adaptación de Barry Jenkins James Baldwin “Si Beale Street pudiera hablar”.

Todos ganaron la aprobación de la cabeza en otras categorías también, incluida la prótesis asistida por dientes de Rami Malek como Mercury y el giro principal de John David Washington (hijo de Denzel) en “BlackkKlansman”.

A la mejor comedia de películas, junto con “Vice”, se encuentra la lucha por el poder del palacio salvaje de Yorgas Lanthimos, “The Favourite”, el “Green Book” para el público de Peter Farrelly, la próxima secuela de Disney “Mary Poppins Returns” y el éxito de rom-com “Crazy Rich Asians”.

La película biográfica de Neil Armstrong de Damien Chazelle, “First Man”, que ha visto desaparecer sus premios en las últimas semanas, no logró despegar y no obtuvo ni un mejor guiño al cine, ni uno para la actuación principal de Ryan Gosling.

También lo que se dejó de lado, y se quedó sin aliento en las redes sociales, fue la actuación de Ethan Hawke como un pastor angustiado en “First Reformed” y Paunel Pawlikowski en la “Guerra Fría” de Polonia, su seguimiento de la ganadora del Óscar “Ida”. (Los nominados para la mejor película en idioma extranjero junto a “Roma” fueron “Capernaum”, “Girl”, “Never Look Away” y “Shoplifters”).

Pero los Globos también otorgaron nominaciones para algunos de los que están a punto de llegar, entre ellos Lucas Hedges (“Boy Erased”), Timothee Chalamet (“Beautiful Boy”) y Elsie Fisher, la estrella de 15 años actuando en “Eight Grade”.

Y también le dio espacio a algunos de sus viejos favoritos: Robert Redford, en lo que dijo que puede (o no) ser su actuación final, recibió su décima nominación al Globo por “The Old Man & the Gun”, en 1994 recibió el Premio Cecil B. DeMille.

Los nominados a la mejor película de animación fueron: “Incredibles 2”, “Isle of Dogs”, “Mirai”, “Ralph Rompe Internet” y “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Las calificaciones para la transmisión del pasado enero, organizadas por Seth Meyers y agraciadas con un discurso apasionado de Oprah Winfrey, cayeron un 5 por ciento con aproximadamente 19 millones de espectadores. Como la primera gran entrega de premios tras las revelaciones de Harvey Weinstein y el lanzamiento subsiguiente del movimiento #MeToo, la ceremonia generalmente más frívola tuvo una ventaja atípica de seriedad. En una manifestación organizada por el entonces famoso Time’s Up, muchas mujeres vestían de negro en la alfombra roja.

Si este año hace volver a los Globos a sus celebraciones más alegres dependerá en parte de su inesperada combinación de Andy Samberg y la estrella de “Killing Eve”, Sandra Oh, quien el jueves fue nominada a mejor actriz en un drama de serie de televisión. Fueron anunciados como anfitriones de la ceremonia del 6 de enero, para ser transmitidos en vivo por la NBC.