Las 10 mejores cosas para hacer en el Disneyland Pixar Fest

El Pixar Fest de Disneyland está oficialmente en marcha desde ahora hasta el 3 de septiembre. Siga estos consejos para aprovechar al máximo su próxima visita:

1. Mire “Together Forever – A Pixar Nighttime Spectacular”

Comienza con un personaje familiar de Disney volando por encima del Castillo de la Bella Durmiente. No, no es Tinkerbell. Para este nuevo juego de fuegos artificiales “Spectacular”, Buzz Lightyear inicia el espectáculo. Además de presentar nuevos personajes al elemento básico de la noche de Disneyland, “Together Forever” crea una experiencia inmersiva completa con pirotecnia, efectos especiales y proyecciones en cuatro lugares, incluyendo el castillo y Main Street, EE.UU. en una secuencia, el castillo y los edificios en Main St. se transforma en una ráfaga de colores mientras una gran cantidad de globos llevan a la casa (de Up) desde “Arriba” por encima de la multitud. Más tarde, cuando Miguel de “Coco” canta “El mundo es mi familia”, su familia de la Tierra de los Muertos emerge sobre Main Street.

2. Ver el desfile actualizado de Pixar Play

Pixar Play Parade se estrenó en Disney’s California Adventure. Y Pixar Fest ha inspirado un cambio a Disneyland, así como la inclusión de tres elementos nuevos. La lámpara Pixar y la bola Luxo ahora lideran el desfile. Russell, de “Up”, monta su ave preferida, colorida y no voladora, Kevin, delante de una carroza que transporta al Sr. Fredricksen y su casa voladora. Y Joy and Sadness se colocan sobre un montón de orbes de memoria en el flotador “Inside Out”.

3. Prueba pizza con hamburguesa con queso en Pizza Planet

Es una suposición segura que 9 de cada diez visitantes de Disneyland que visitaron por primera vez el Redd Rockett’s Pizza Port y dijeron en voz alta: “Esto debería ser un Pizza Planet”. Y finalmente así es. La adquisición de Pizza Planet ha traído pequeños alienígenas verdes al restaurante Tomorrowland. También trajo una pizza especial de hamburguesa con queso. Una corteza de semillas de sésamo se completa con todas las fijaciones de hamburguesas con queso clásico y, si bien no puede calificar como “pizza”, es muy sabroso.

4. Revisite “Paint the Night”

Tras un breve paréntesis de Disneyland, el desfile favorito de más de un millón de luces ha vuelto, solo que esta vez en California Adventure. El espectáculo presenta una gran cantidad de carrozas de las películas de Disney y Pixar, junto con una canción temática contagiosa que se quedará atascada en tu cabeza.

5. Conozca Nuevos Personajes

Nuevos personajes como Buzz Lightyear y Woody, Russell y Dug, Flik y Atta, Mike y Sully y Mr. and Mrs. Incredible están llegando a California Adventure. Puede encontrarlos, reunirse con ellos y saludarlos en Paradise Gardens.

6.Vuelva a ver sus cortos favoritos de Pixar

El Pixar Shorts Film Festival se ha hecho cargo del Teatro Sunset Showcase. Cada presentación incluye un trío de favoritos de Pixar: “For the Birds”, “Lava” y “Piper”. Pro-tip: métase en el cine para descansar los pies y escapar del calor del mediodía.

7. Coma un Alien Macaron

La más atractiva de las nuevas ofertas de alimentos, esta galleta verde brillante está rellena con una dulce cuajada de zarzamora y limón y es tan probable que deleite su paladar como alimentará su Instagram.

8. Parta un Pastel de Celebración de Pixar

El pastel de celebración de Pixar es de tres en uno. Está cubierto con limón, vainilla azul y bizcochos de terciopelo rojo con puré de frambuesa y glaseado de queso crema.

9. Compre en Knick Knacks

Un nuevo festival significa toneladas de mercancía nueva. Entre ellos se encuentran orejas nuevas decoradas con los mejores dúos de amigos de Pixar, un vaso de luz con un extraterrestre que busca “la garra” y una variedad de camisetas y recuerdos adornados con nuevos personajes.

10. Móntese en Atracciones Mecánicas de Pixar

El 23 de junio se llevará a cabo la apertura de Pixar Pier y el primer nuevo Pixar ride: La “Incredicoaster”. Hasta entonces, vuelva a visitar otros juegos que presentan personajes conocidos de Pixar, como Astro Blasters de Buzz Lightyear, Toy Story Mania. y el Finding Nemo Submarine Voyage.