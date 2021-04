Life is Beautiful publica su alineación de artistas

Life is Beautiful reveló su alineación por días, con Tame Impala, Green Day y Billie Eilish como cabezas de cartel el viernes, sábado y domingo, respectivamente.

Megan Thee Stallion también se unió al festival de 2021.

Entre los artistas destacados de cada día se encuentran:

17 de septiembre

■ Tame Impala

■ Megan Thee Stallion

■ Glass Animals

■ Don Toliver

■ San Holo

■ Lany

■ Brittany Howard

18 de septiembre

■ Green Day

■ Haim

■ Illenium

■ Modest Mouse

■ Ludacris

■ Dillon Francis

19 de septiembre

■ Billie Eilish

■ A$AP Rocky

■ Young Thug

■ Fisher

■ St. Vincent

■ 6lack

El evento de tres días de duración se celebrará del 17 al 19 de septiembre en Downtown Las Vegas.

Daily lineups are OUT NOW! ⚡️⚡️Pre-register for Single-Day tickets today. You *MUST* pre-register to be awarded a ticket. Pre-registration closes Friday 4/16 at 6pm PT. Don’t miss out on your last chance to attend #LifeisBeautiful2021 https://t.co/a3GCJz1yGu pic.twitter.com/ljEAiJiK4g

— Life is Beautiful (@lifeisbeautiful) April 14, 2021