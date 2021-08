Manilow es perseguido desde el escenario y canta por teléfono

Barry Manilow. (Cashman Photo)

(Columna)

Barry Manilow se siente mucho más cómodo con Henry Mancini que con el huracán Henri. Pero la superestrella de la grabación demostró que el show debe continuar a pesar de la tormenta que detuvo “The Homecoming Concert”.

Manilow cantó “I Made It Through The Rain” detrás de escenas y a través de su celular justo después de que la lluvia lo echara del escenario el sábado por la noche en Nueva York.

Manilow estaba transmitiendo su profunda decepción a Anderson Cooper de CNN mientras la emisión mostraba láminas de lluvia cayendo sobre el escenario. Manilow llamó bruscamente a un director musical que no se veía y de repente cantó: “I maaaaade it throuuuugh the raaaain”.

“¿Tienes un director musical a tu alrededor para cuando quieras cantar?” preguntó Anderson.

Manilow había estado en el escenario, habiendo entregado “Copacabana” y “Mandy” antes de que el espectáculo se apagara.

“¡Tenía un largo popurrí de éxitos!” Manilow llamó a Cooper. “¡Estaba tan emocionado! Ahora estoy tan decepcionado”.

Ese medley iba a interpretar “Can’t Smile Without You”, “Weekend In New England”, “Daybreak” y terminar con “I Made It Through The Rain”.

Antes, Jennifer Hudson, Andrea Bocelli y Carlos Santana (con la participación de Wyclef Jean y Rob Thomas) cantaron antes de la tormenta. Santana volverá al escenario el miércoles.

Manilow continuó diciendo que el evento estaba tan bien preparado y el local tan adherido a la salubridad, “entré en el baño de hombres, ¡y se podía comer en el suelo!”.

“Yo no lo recomendaría, Barry”, dijo Cooper.

Manilow terminó la entrevista con “I Can’t Smile Without You”. No se mencionó el próximo regreso de Manilow al Westgate Las Vegas’ International Theaters el 16 de septiembre.

Determinación obstinada

Gregory Popovich, de “Comedy Pet Theater” en V Theater at Miracle Mile Shops at Planet Hollywood, estrena finalmente “Popovich: Road to Hollywood” en los cines Art Houz el lunes por la noche. Las proyecciones en salas separadas están programadas para las 6 p.m., 6:15 y 6:30. Los coprotagonistas son Voki Kalfayan (creador de Gazillionaire en “Absinthe”), Jimmy Slonina (Cirque du Soleil, Spiegelworld, Pink World Tour) y Robin Slonina (“Skin Wars”), entre muchos otros.

El proyecto data de 2015 y fue dirigido y producido por Light Forge Studios de Las Vegas. Revelación: Hace unos cinco años hice un cameo no acreditado en esta película. Veremos si llegamos al corte final.