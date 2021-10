Metallica y Billy Joel encabezarán noches consecutivas en Allegiant Stadium

James Hetfield de Metallica toca en el escenario principal durante el festival de música Rock in Rio USA en Las Vegas el sábado 9 de mayo de 2015. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) Follow Chase Stevens on Twitter @csstevensphoto

De izquierda a derecha, Robert Trujillo, James Hetfield, Lars Ulrich y Kirk Hammett de Metallica hacen una reverencia tras su actuación en el cierre de "MTVIcon: Metallica", un tributo a la banda, en Universal Studios de Universal City, California, el sábado 3 de mayo de 2003. (AP Photo/Chris Pizzello, Archivo)

El intérprete Kyle Martin toca una canción de Billy Joel durante un servicio conmemorativo público para el ex teniente de policía Erik Lloyd que murió de COVID hace un año en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el sábado 31 de julio de 2021, en Las Vegas. Lloyd era un fan de Billy Joel y su familia le sugirió que tocara una de sus canciones. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El músico Billy Joel canta durante su centenaria presentación en Madison Square Garden el miércoles 18 de julio de 2018, en Nueva York. (Evan Agostini/Invision/AP)

Metallica y Billy Joel no precisamente son co-cabezas de cartel en febrero en Allegiant Stadium. Pero llegarán en noches consecutivas para cerrar el mes.

Metallica, con su invitado especial Greta Van Fleet, tocarán en el estadio el 25 de febrero. Joel encabeza el 26 de febrero. Las entradas para ambos conciertos están a la venta para el público en general a las 10 a.m. del 29 de octubre en ticketmaster.com.

El show más reciente de Metallica en Las Vegas fue en noviembre de 2018 en T-Mobile Arena. Sus álbumes de platino incluyen “Kill ‘em All”, “Ride The Lightning”, “Master of Puppets”, “the Black Album” (formalmente titulado “… And Justice for All, Metallica”), (comúnmente conocido como The Black Album), “Load”, “Reload”, “St. Anger”, “Death Magnetic” y “Hardwired…to Self-Destruct”. Este último fue lanzado en 2016, alcanzando el número uno en 32 países.

Joel vuelve al Strip por primera vez tocando en T-Mobile en mayo de 2016. Ha registrado 33 singles en el Top 40 de Billboard. “Piano Man”, “My Life”, “We Didn’t Start The Fire”, “Scenes From an Italian Restaurant”, “Only The Good Die Young” y “The Longest Time” fueron los temas más destacados de su último concierto en Las Vegas.