Revelan el plan de fuegos artificiales para la víspera de Año Nuevo en Las Vegas

Pirotecnia explotó durante la Convención de Visitantes de Las Vegas y Fireworks by Grucci que revelaron detalles de la Fiesta de América 2019 en la víspera de Año Nuevo y espectáculo de entretenimiento durante una conferencia de prensa en el Fashion Show Mall en Las Vegas el jueves 20 de diciembre de 2018. Mirando desde a la izquierda están la actriz Jennifer Gagliano, Pat Christenson, Presidenta de Eventos de Las Vegas, Presidenta de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas y el Comisionado del Condado de Clark, Lawrence Weekly; Matthew Sparker, anfitrión matutino de KOMP 92; Bob Coffin, concejal de la ciudad de Las Vegas; Phil Grucci, y la corista Porsha Revesz. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Más de 80 mil fuegos artificiales iluminarán el horizonte del Strip mientras los fiesteros disfrutarán de la celebración de fin de año en Las Vegas.

Fireworks by Grucci reveló el jueves los detalles de su programa pirotécnico de 8 minutos de duración, que se lanzará desde siete tejados de hoteles y casinos que se extienden desde el Stratosphere hasta MGM Grand.

Se espera que alrededor de 318 mil visitantes estén en la ciudad para celebrar, según la Asociación de Visitantes de la Convención de Las Vegas (LVCVA), lo que generará un impacto económico estimado de $400 millones. El espectáculo masivo de fuegos artificiales de Strip, titulado “America’s Party”, será visible desde todo el valle de Las Vegas.

“Ninguna otra ciudad en el mundo lo hace como Las Vegas, y es por eso que lo llamamos ‘America’s Party’”, señaló el presidente de la LVCVA, Lawrence Weekly, durante el anuncio en el Fashion Show Mall.

El tema de la pantalla es Vegas Nights. Los fuegos artificiales serán sincronizados con una banda sonora con canciones de Frank Sinatra, Aretha Franklin y Justin Timberlake. La canción de entrada de los Caballeros Dorados también será incluida.

“Celebramos la energía, el color, la emoción, la intensidad y todo lo que representa a Las Vegas en la noche aquí”, comentó Phil Grucci, CEO de Fireworks by Grucci.

La banda sonora se podrá escuchar en vivo en las estaciones de radio KOMP 92.3 y 97.1 The Point.

La pantalla comenzará con una cuenta regresiva de 10 segundos en la Torre Stratosphere antes de la medianoche y una interpretación de “Auld Lang Syne” de Mariah Carey.

Los fuegos artificiales se lanzarán desde el Stratosphere, MGM Grand, Aria, Planet Hollywood, Caesars Palace, Treasure Island y The Venetian.

El éxito de 2011 de la estrella pop Lady Gaga “Marry The Night” marcará el final del programa.

La fiesta no es sólo en el Strip. “America’s Party Downtown” se llevará a cabo en Fremont Street Experience y contará con 12 bandas en cuatro escenarios.

Los boletos cuestan $35 más impuestos y tasas. Se pueden adquirir en VegasExperience.com.

Soundtrack para los Fuegos Artificiales de Año Nuevo

“Auld Lang Syne” – Mariah Carey

“Luck Be A Lady” – Frank Sinatra

Vegas Golden Knights canción de entrada

“All Night Long” – Lionel Ritchie

“Night Time Is the Right Time” – Aretha Franklin

“Waiting for Tonight” – Jennifer Lopez

“Take Back the Night” – Justin Timberlake

“Round Here” – Florida Georgia Line

“I Drove All Night” – Celine Dion

“Marry The Night” – Lady Gaga