Sammy Hagar listo para volver a rockear en The Strat

Sammy Hagar, a la izquierda, y Vic Johnson, a la derecha, tocan durante el concierto de Sammy Hagar & The Circle en The Strat Theater, el sábado 30 de octubre de 2021, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Michael Anthony, a la izquierda, Sammy Hagar, en el centro, y Vic Johnson, a la derecha, tocan durante el concierto de Sammy Hagar & The Circle en The Strat Theater, el sábado 30 de octubre de 2021, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Michael Anthony, a la izquierda, Sammy Hagar, en el centro, y Vic Johnson, a la derecha, tocan durante el concierto de Sammy Hagar & The Circle en The Strat Theater, el sábado 30 de octubre de 2021, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Sammy Hagar y el cofundador de Grateful Dead, Bob Weir, en The Strat Theater el viernes 5 de noviembre de 2021. (Wicked Creative)

Sammy Hagar toca con David Perrico y la Raiders House Band durante el descanso del partido de los Raiders contra los Cincinnati Bengals en el Allegiant Stadium de Las Vegas el domingo 21 de noviembre de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Sea como sea, en el Strip o en Cabo, Sammy Hagar trae la fiesta.

El Red Rocker fijó media docena de fechas para su residencia de 2022 “Sammy Hagar and Friends” en The Strat Theater. Los nuevos horarios y fechas son a las 9 p.m. (puertas abren a las 8 p.m.) los días 9, 11 y 12 de febrero; y 23, 25 y 26 de marzo (las entradas cuestan a partir de 100 dólares, sin incluir tasas adicionales, disponibles en TheStrat.com).

El espectáculo sigue un formato similar al de la serie inicial de seis fechas que Hagar ofreció en octubre y noviembre pasados en The Strat, un festival de libre acceso anclado por la banda actual de Hagar, The Circle. La banda cuenta con el ex bajista de Van Halen Michael Anthony, el baterista Jason Bonham (hijo de la leyenda del rock John Bonham, de Led Zeppelin, ya fallecido) y el gran guitarrista Vic Johnson.

En la lista de éxitos de Hagar siguen destacando “I Can’t Drive 55”, “There’s Only One Way To Rock”, “Right Now”, “Heavy Metal”, “Mas Tequila” y “Why Can’t This Be Love”. Como antes, espera cambios en la lista de canciones, incluso sobre la marcha, con alguna versión de Led Zep, Van Halen, AC/DC o The Doors. También se remontará a sus días con Montrose.

Hagar conoce bien las condiciones de las presentaciones en vivo en Las Vegas y en cualquier otro lugar. Su espectáculo en The Strat Theater requerirá que todos los asistentes presenten una prueba válida de vacunación completa contra el COVID-19, o una prueba negativa de COVID-19 dentro de las 48 horas previas al evento a través del servicio CheckVax (los poseedores de entradas recibirán un enlace en el sitio web de entradas de The Strat).

Ese proceso puede ser algo molesto, pero para Hagar es un pequeño precio a pagar por su regreso a The Strat.

“Seguiremos con lo mismo, le diremos a la gente que siga usando cubrebocas, que los que estén vacunados estén dentro, o que se hagan la prueba COVID, lo que haga falta”, dijo Hagar en una charla telefónica el sábado. “Debemos tomar todas las precauciones necesarias, si vamos a hacer una fiesta. Tenemos que hacer fiestas responsables hoy en día”.

La referencia a “Friends” en la producción de Hagar alude a los músicos invitados. El rockero de 74 años trajo a estrellas del rock como Bob Weir de The Grateful Dead y Dead and Company, Rick Springfield y Steven Pearcy de Ratt. Hagar planea mantener a The Circle como banda principal para esta edición.

“Tengo muchas ganas de que solo The Circle haga estos conciertos”, dijo Hagar. “Puede que haya algún invitado sorpresa, pero la última vez ni siquiera quise invitar a tantos amigos porque estaba muy estresado por tratar de organizar mis propios asuntos. Pero ahora, la puerta está abierta, el camino está pavimentado y podemos hacer lo que queramos”.

El Strat Theater volverá a estar engalanado como el club Cabo Wabo Cantina de Hagar. El local está siendo renovado y ampliado para que sea un poco más grande que su capacidad de 900 asientos, que Hagar llenó para su paquete original de seis fechas. El ambiente de fiesta de la sala llevó a otro acto de rock icónico, Cheap Trick, a reservar cuatro fechas en The Strat en 2022.

“Cheap Trick será genial para ese escenario y esa sala. Son como yo, son divertidos”, dijo Hagar sobre sus contemporáneos del rock. “La banda a la que le tendamos la mano para venir aquí tiene que ser genial y divertida. Tal vez deje algo de mis cosas de Cabo Wabo. Voy a tener que llamar a Rick (Nielsen) para preguntarle: ‘Rick, ¿quieres que deje estas cosas? Espero que diga: “¡Sí hombre!”. Queremos que todo el mundo se involucre, para que se convierta en un evento”.

Embajador de todo ello

Hagar está especialmente emocionado por haber sido nombrado la semana pasada Embajador Honorario de Los Cabos, México. El impacto de Hagar en el crecimiento de la región, y su capacidad para atraer la atención hacia la ciudad, es indiscutible. El pueblo pesquero mexicano situado en la punta de Baja California era un destino vacacional en gran medida desconocido cuando Hagar llegó hace 40 años. Solo se le pide que “represente y promueva la marca de Los Cabos a nivel internacional, utilizando su influencia para compartir y fortalecer la experiencia de visitar y hacer negocios en Los Cabos”, según las autoridades. Hagar ya lo ha hecho. Y este honor de embajador es bueno para sus negocios Cabo Wabo Cantina, Cabo Wabo Tequila y Santo Tequila.

“Esto valida la marca de tequila y todas las cosas que he hecho en México”, dijo Hagar. “Me pone un paso por delante de estos otros tipos que están haciendo tequila ahora, las cerca de 300 celebridades diferentes que tienen su propio tequila. Bueno, ¿adivinen qué, chicos? Yo empecé con esto”. Hagar se echó a reír. ¿Por qué no? Es el embajador.

Goldrake se marcha

El mago David Goldrake dejó Las Vegas a finales de año. Goldrake, que fue cabeza de cartel en Tropicana Theater, había presentado recientemente su espectáculo “M Is For Magic” en Notoriety Live. “Recientemente me ofrecieron la gran oportunidad de hacer una gira en el nuevo futuro”, publicó Goldrake en sus cuentas de redes sociales. Goldrake llegó a Las Vegas desde su Luxemburgo natal en 2017, y era un miembro muy querido y apreciado de la comunidad del entretenimiento. Esperamos, y deseamos, volver a verlo por estos lugares.

Así que esto sucedió …

Kid Rock tocó en la fiesta de Navidad de la UFC en la fortaleza Apex de la compañía el 12 de diciembre. No solo Kid Rock, pero su banda de 10 piezas. Y no solo un par de canciones, sino 90 minutos. O, como informa una fuente interna, 92 minutos. Kid Rock y el presidente de la UFC, Dana White, están muy unidos, es la razón.