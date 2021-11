Sammy Hagar “rockeó” pero los Raiders no en Allegiant Stadium

Sammy Hagar dice que le encantaría volver a Las Vegas en 2022, y es difícil imaginar que no vuelva a The Strat o que se entretenga con otros pretendientes en la ciudad.

Sammy Hagar toca con David Perrico y la Raiders House Band durante el descanso del partido de los Raiders contra los Cincinnati Bengals en el Allegiant Stadium de Las Vegas el domingo 21 de noviembre de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

¿Cómo sonó? Ni idea. Pregúntale a alguien que lo haya escuchado. Es difícil decirlo desde detrás del escenario. Pero se sintió muy bien, como un verdadero espectáculo de rock, con Sammy Hagar dirigiendo la fiesta desde el descanso del partido Raiders-Bengals en Allegiant Stadium.

Los éxitos de Hagar fueron el punto culminante de una tarde por lo demás deslucida para el equipo local, que fue aplastado 32-13 por los Cincinnati Bengals. Pero Hager, vestido con una nueva chaqueta de los Raiders bordada con su nombre, parecía listo.

“Fue como disparar un arco y una flecha, ¡bam, hombre!” dijo Hagar tras repasar “There’s Only One Way to Rock” y “Right Now” con su guitarrista Vic Johnson y David Perrico y la Raiders House Band. “Me pareció que duró tres segundos. Me siento bien por ello. Ahora tengo que sentarme y averiguar qué pasó. ¿Acabo de hacer eso?”

Hagar fue acosado mientras se abría paso entre los fans al final del popurrí de dos canciones en la Al Davis Memorial Torch. “¡Sammy! ¡Huntington Beach! ¿Puedo tomarme una foto contigo?”, era el típico grito.

Pero aún se desconoce qué significa todo esto más allá de la experiencia. Hagar viene de una residencia de seis espectáculos en Strat Theater, promovida por un concierto de inspiración similar en la azotea del Beer Park de Paris Las Vegas.

“Creo que esta ciudad es muy valiosa en muchos sentidos. Es un lugar en el que puedo decir: ‘Voy a tocar aquí durante un mes’, a mis fans, y les garantizo que la pasarán bien”. dijo Hagar en la sala verde del Allegiant Stadium, que en realidad es el vestidor de los UNLV Rebels, justo antes de subir al escenario.

El Red Rocker, sencillamente, tiene la mano caliente. Pero nunca está seguro de cómo tocará.

“Es como tener su presencia aquí todo el tiempo que me imaginan saltando en el lado de la pared. Y quiero que siga siendo así”, dijo Hagar.

Hagar dice que le encantaría volver a la ciudad en 2022, y es difícil imaginar que no vuelva a The Strat o que reciba a otros pretendientes para su experiencia rockera al estilo de Cabo Wabo. Habla de tocar tres días al mes, todos los meses, en un local ampliado en The Strat o incluso en una nueva instalación. Es leal a la jerarquía del Strat, amigos desde hace mucho tiempo, especialmente el vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Golden Entertainment, Steve Arcana.

Los espectáculos de Hagar fueron mutuamente beneficiosos para la propiedad y para Hagar, que utilizó la plataforma para lanzar su línea de ron Beach Bar. Las pequeñas latas de bebida se han bebido con gran entusiasmo en The Strat, lo que ha dado a Hagar más motivos para volver a Las Vegas y hacer crecer su imperio.

“Quiero volver a Las Vegas, quiero hacer más residencias”, dijo Hagar. “Me gustaría hacer la mitad de espectáculos y tener la misma cantidad de gente, si sabes a qué me refiero. A mi edad, no quiero hacer 100 espectáculos al año, así que necesito un local más grande”.

Hagar tiene 74 años. Sabe lo que le gusta, y le gusta este lugar.

“Las Vegas es el tipo de ciudad a la que me gusta traer a los fans, porque tienen mucho que hacer. Me encanta este lugar. Realmente me gusta”.

El dueño en la casa

El propietario de los Raiders, Mark Davis, ha estado en escena recientemente, como homenajeado por la comunidad en la gala Camelot de Opportunity Village en su atracción Magical Forest el 11 de noviembre, cuando la banda de Perrico le sorprendió con una presentación de 15 minutos. El empresario y jugador de Las Vegas Billy Walters, que apoya a O.V. desde hace mucho tiempo y que da nombre al campus de la Familia Walters, y Nikki Fargas, de Las Aces de Las Vegas, también fueron homenajeados. También se presentaron los cantantes de Las Vegas Jasmine Trias y Ben Stone, que participan en el próximo espectáculo “This is Christmas” en el Palazzo Theater; Trapeze Las Vegas; y los O.V. Elvi.

Davis también estuvo en la charla de la serie de cenas de Óscar Goodman el miércoles por la noche, y de nuevo para echar un vistazo a la fiesta de apertura de Todd English’s Olives en Virgin Hotels Las Vegas el viernes. Como decimos de los restaurantes de Las Vegas, si Davis está allí, yo estoy allí.

Bradshaw cancela

La leyenda de la NFL, la estrella de Fox Sports y la estrella del Strip, Terry Bradshaw, canceló todas sus fechas en el Atrium Showroom de Luxor. “The Terry Bradshaw Show” estará en pausa hasta nuevo aviso, a menos que quieras verlo en Branson, Misuri, la próxima semana. Lo único que dijo es que quiere enfocarse en otros proyectos.

Pero Bradshaw también dijo desde el escenario que no le emociona la idea de volver para una tercera temporada del reality show de su familia en E!, “The Bradshaw Bunch”. Algo así como que no disfruta de la vida con un equipo de filmación en su cara.

Bradshaw también se está recuperando de una operación de prótesis de rodilla. Realizar un espectáculo de residencia en Las Vegas (en lugar de, por ejemplo, un solo fin de semana) es un trabajo agotador. Durante la temporada de la NFL, Bradshaw tenía que volar desde Los Ángeles los domingos por la tarde y se le llevaba directamente al escenario, estuviera o no vestido para el espectáculo.

Bradshaw ha demostrado que puede cantar de verdad (o “cantaba”, como dice él), y es muy divertido. Esperamos que pueda volver en 2022, pero podemos ver por qué no lo haría.