Usher añade fechas de agosto a su residencia en Caesars Palace

Usher aparece en el episodio 210 de la serie "Songland". La estrella musical tiene previsto ser cabeza de cartelera en Colosseum del Caesars Palace. (Trae Patton/NBC)

Una captura de video de la difunta leyenda burlesque Tempest Storm que aparece en el video de la canción "perdida" de Roy Orbison de 2016, ""One Of The Lonely Ones". El video fue ambientado en Las Vegas y producido por Ian Blair, hijo del cómico y músico titular de Las Vegas Dennis Blair y su esposa, Peggy. (Ian Blair)

Una captura de video de la difunta leyenda burlesque Tempest Storm que aparece en el video de la canción "perdida" de Roy Orbison de 2016, ""One Of The Lonely Ones". El video fue ambientado en Las Vegas y producido por Ian Blair, hijo del cómico y músico titular de Las Vegas Dennis Blair y su esposa, Peggy. (Ian Blair)

Una captura de video de la difunta leyenda burlesque Tempest Storm que aparece en el video de la canción "perdida" de Roy Orbison de 2016, ""One Of The Lonely Ones". El video fue ambientado en Las Vegas y producido por Ian Blair, hijo del cómico y músico titular de Las Vegas Dennis Blair y su esposa, Peggy. (Ian Blair)

Una captura de video de la difunta leyenda burlesque Tempest Storm que aparece en el video de la canción "perdida" de Roy Orbison de 2016, ""One Of The Lonely Ones". El video fue ambientado en Las Vegas y producido por Ian Blair, hijo del cómico y músico titular de Las Vegas Dennis Blair y su esposa, Peggy. (Ian Blair)

La residencia de Usher en el Colosseum del Caesars Palace se ha considerado un indicador de la recuperación de Las Vegas. El lanzamiento del 16 de julio es el más anticipado de cualquier residencia de una superestrella del Strip.

Si esa fecha puede mantenerse sin ser cambiada, hemos razonado, el promotor Live Nation y el propietario del hotel Caesars Entertainment habrán establecido un calendario para las residencias en Las Vegas.

Tenemos una respuesta, ya que las ventas anticipadas de Usher son lo suficientemente fuertes como para añadir media docena de fechas del 4 al 14 de agosto. Hay entradas limitadas para la docena de espectáculos previamente reservados en julio, y también para el fin de semana de Nochevieja.

“Ha habido una extraordinaria demanda de los espectáculos de Usher, y estamos encantados de añadir seis actuaciones más a su carrera de verano”, dijo el presidente de entretenimiento de Caesars, Jason Gastwirth. “Es una fuerte indicación del éxito de su residencia, y una señal positiva para Las Vegas en general”.

Las entradas para los espectáculos adicionales ya están a la venta. Las entradas cuestan a partir de 59 dólares (sin incluir otras cuotas), con paquetes VIP para el meet-and-greet. Varios habitantes de Las Vegas ya han conocido y saludado a la estrella musical, entre ellos el personal de Esther’s Kitchen, Area15 y el Sapphire’s Gentlemen’s Club.

El espectáculo de Usher es una muestra de lo mejor de sus 20 años de carrera, y (según algunas publicaciones en las redes sociales) incorporará pirotecnia y un amplio uso de las pantallas LED del Colosseum.

Un acto final

Al final de su vida, Tempest Storm apareció en el video de la canción “perdida” de Roy Orbison, “One Of The Lonely Ones”. Hay una conexión más allá de la residencia de Storm en Las Vegas; las escenas del video se filmaron en el club para adultos Little Darlings.

Ian Blair, hijo del cómico y músico de Las Vegas Dennis Blair y su esposa, Peggy, coprodujo el video junto con su novia, Kimberly Stuckwisch.

Ian Blair vive en Los Ángeles. Dennis Blair es el protagonista de The Comedy Cellar este fin de semana, cuando el club vuelve a abrir.

El video muestra a un caballero con sombrero de vaquero y chaqueta de raso con el nombre “Cash” entrando en Little Darlings. Está sentado solo en una cabina y se mete a una banda. Por la letra de Orbison, “I’m cold inside, the day just died, the night has just begun”, suponemos que ha fallecido.

Cash acude a ver a Storm, que está entre bastidores, maquillándose y alisando su vestido morado. Ella llega al escenario. Cash levanta la cabeza, sosteniendo una copa, y ella le lanza un beso. Orbison nos canta.

Precioso.

Reinicio de los Windjammers

El grupo de rock de yates predominante en la ciudad, y creo que el único, The Windjammers, volverá a Copa Room del Bootlegger Bistro el 15 de mayo. La copropietaria del restaurante, Lorraine Hunt-Bono, mencionó el regreso de la banda durante el espectáculo de Zowie Bowie el jueves por la noche en Italian American Club, porque #Vegas.

Los Windjammers, que ya estaban creando un grupo de seguidores en los tres meses anteriores a COVID, vendieron fácilmente las cerca de 80 entradas en su regreso al escenario el 11 de abril. A Jerry López y Jaime Hosmer, ambos de Santa Fe & The Fat City Horns, se les unen Jon Celentano (The Moonshiners) al saxo, Steve Grantham (del grupo de Las Vegas Friends) a la batería, Dan Grennes (“Rock of Ages”) al bajo y Larry Esparza (“Jersey Boys”) a la guitarra.

“27” y no 30

La mejor, y única, actualización que tenemos sobre el espectáculo “27” del que se informó anteriormente es que aún no está la venta. Debido a lo evidente, no esperes que se mantenga la fecha de estreno prevista anteriormente, el 30 de abril. El lanzamiento de un nuevo espectáculo en Las Vegas lleva su tiempo.

La producción es un homenaje en directo a las estrellas del rock ‘n’ roll que murieron a los 27 años, en el llamado “Club de los 27”, entre los que se encuentran Robert Johnson, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse.

Kimmel sigue en la cubierta

Los responsables de Caesars Entertainment informan de que la empresa sigue planeando recuperar el Jimmy Kimmel’s Comedy Club en Linq Promenade. El club es el único escaparate de comedia que queda en el Strip que no ha regresado. Ha demostrado ser muy prometedor y ha atraído a algunos grandes nombres (incluyendo una presentación de Louie Anderson poco antes del COVID) desde su apertura en mayo de 2019.

Blue Man en hielo

Un miembro de la operación de los Henderson Silver Knights recibió una buena noticia con el anuncio del Cirque du Soleil de que traería de vuelta “Mystere” en Treasure Island, “O” en Bellagio y Blue Man Group en Luxor. Marc Roberts, el pregonero de los Silver Knights, ha sido un Blue Man durante dos décadas.