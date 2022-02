Estrena Kimberly Pleitez “La hielera del olvido”

Estrenó en Las Vegas Kimberly Pleitez “La hielera del olvido”, durante una presentación especial en la convención de Promotores Unidos de los Estados Unidos. Lunes 24 de enero de 2022 en el restaurante Mariposa Cocina & Cócteles. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Kimberly Pleitez compartió que le gustaría trabajar al lado de Julión Álvarez, Ana Bárbara y Jessie & Joy, además del Grupo Firme. Lunes 24 de enero de 2022 en el restaurante Mariposa Cocina & Cócteles. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Su vida, su batalla, su guerra.

“Estoy emocionada por presentarles ‘La hielera del olvido’, un material que llevo más de un año anhelando lanzar. Este tema representa para mí un antes y un después. Significa el comienzo de una nueva etapa en mi carrera”, externó a El Tiempo -visiblemente emocionada- la joven de origen salvadoreño, Kimberly Pleitez, durante una entrevista que se desarrolló el lunes 24 de enero de 2022 en el restaurante Mariposa Cocina &Cócteles.

Nacida en Florida, es la última de seis hermanos que crecieron bajo el amparo de su mamá Isabel, quien llegó a Estados Unidos huyendo de la guerra y la violencia en El Salvador, también conocido como “Pulgarcito de América”. “Mi madre emigró de Chalatenango en 1987, un par de años antes de que yo naciera, ella dejó a mis hermanos bajo el cuidado de mi abuela, ya que la situación en Centroamérica era muy grave en ese tiempo debido a la guerrilla. A los tres años de haberme concebido, se separó de mi papá y se hizo cargo de nosotros como madre soltera. Ella me llevaba a los campos de cosecha donde trabajaba para sostenernos”, recordó con nostalgia, agregando que “luego nos mudamos a Carolina del Norte en busca del ‘Sueño Americano’, donde viví rodeada de mexicanos y por eso me atrajo el género regional; de hecho, como mis padres no hablaban inglés yo tuve que aprender español para traducirle a mi mamá”.

Kimberly Pleitez afirma que seguirá rompiendo estereotipos, se considera una guerrera, motiva a sus seguidores a soñar en grande. “Llevo 13 años en esto y no me rajo, hoy –después de la pandemia- me siento más fuerte y firme que nunca. Con la bendición de Dios lograremos muchas cosas”, dijo.

Las influencias musicales que recibió Pleitez fueron de artistas como Gloria Trevi, Las Jilguerillas, La Mafia, Jennifer Peña, Diana Reyes, Isabella, Jesse &Joy. “Me fui enamorando de todo lo mexicano, de la cultura, de la cocina (comida) azteca; en mi adolescencia estaba fuerte el estilo ‘duranguense’, sin embargo, el pop, el sierreño y la banda conquistaron mi corazón”, aseveró.

Sin embargo, “la banda” fue su plataforma de lanzamiento en redes sociales, ya que durante la pandemia se convirtió en una herramienta súper valiosa para todos los artistas. “Empecé a difundir música, en mi canal de YouTube interpretaba ‘covers’ de Jenni Rivera, Marisela, Chuy Lizárraga. Mucha gente me criticaba argumentando que era una artista ‘del montón’ por interpretar esas canciones, pero estoy segura que –de alguna manera- todos empezamos así”, explicó sobre la cimentación de su contenido en redes.

Una estrategia que utiliza para darse a conocer consiste en subir contenidos, para ir sondeando a su base de apoyo, “estoy presentado canciones inéditas, este 2022 es muy importante; he analizado estrategias de mercado, imagen digital, qué tipo de canciones, grabaciones, etc. pero me hackearon mis cuentas y tuve que empezar desde cero”, compartió, destacando que “en esta ocasión ni siquiera la pandemia me detendrá. En diciembre de 2020 me detectaron un tumor en el útero, fue muy dolorosa la cirugía, me operaron y tuve que salir adelante otra vez”.

En la actualidad Pleitez maneja de manera independiente Diamante Music Records, que le permite explorar, con toda libertad, sus aspiraciones artísticas. “Estuve con un sello discográfico y no funcionó, por eso espero trascender y liberar toda mi creatividad”, acotó.

Su más reciente material discográfico titulado “La hielera del olvido” es un sencillo que viene en el álbum “Sigo de pie” que tiene ocho temas, dos de su autoría, todos inéditos. “En el material tenemos temas ‘cortavenas’, rancheros, pero también con la intención de generar conciencia sobre las relaciones tóxicas, el abuso y la codependencia. Son canciones que reflejan el acontecer actual y la necesidad de subir la autoestima. He recibido golpes –literal- sobre la defensa de los derechos de la mujer y la erradicación de la violencia, pero eso me llena de satisfacción”, apuntó.

“La familia es un hogar, hay altibajos, pero ellos nunca te dejan solos. Diamante tiene un significado muy especial porque cada artista es una gema que brilla, depende de cómo se pula y de qué ángulo se vea, brilla de distinta manera”, finalizó la cantante.