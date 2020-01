Estuvo “La Reina del Sur” en Las Vegas

“Para mí el ‘crossover’ tuvo un significado muy especial, es la primera vez que interpreto un personaje totalmente en inglés, pero además fue sobre el escabroso tema del narcotráfico y las mujeres en México. Me parece que la labor artística, aunque te hace sudar en demasía, también es gratificante cuando ves el resultado. Fueron seis semanas de arduo trabajo que se me hicieron eternas”, comentó Kate del Castillo, quien personifica a La Reina del Sur, una producción de la empresa NBCUniversal, durante una charla moderada por Natalie Morales, anfitriona de los programas Today, Dateline y Behind closed doors.

Kate del Castillo, quien personifica a La Reina del Sur, una producción de la empresa NBCUniversal, habla durante una charla moderada por Natalie Morales, anfitriona de los programas Today, Dateline y Behind closed doors. Miércoles 8 de enero de 2020 en Park / MGM. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Karen Chupka, vicepresidenta ejecutiva de Consumer Tecnology Association presentó a la moderadora de la charla, Natalie Morales. Miércoles 8 de enero de 2020 en Park / MGM. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Natalie Morales, izquierda conversa con Linda Yaccarino, presidenta de Publicidad y Alianzas de NBCUNiversal. Miércoles 8 de enero de 2020 en Park / MGM. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Kate del Castillo, quien personifica a La Reina del Sur, una producción de la empresa NBCUniversal, habla durante una charla moderada por Natalie Morales, anfitriona de los programas Today, Dateline y Behind closed doors. Miércoles 8 de enero de 2020 en Park / MGM. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Kate del Castillo, quien personifica a La Reina del Sur, una producción de la empresa NBCUniversal, habla durante una charla moderada por Natalie Morales, anfitriona de los programas Today, Dateline y Behind closed doors. Miércoles 8 de enero de 2020 en Park / MGM. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Kate del Castillo, quien personifica a La Reina del Sur, una producción de la empresa NBCUniversal, habla durante una charla moderada por Natalie Morales, anfitriona de los programas Today, Dateline y Behind closed doors. Miércoles 8 de enero de 2020 en Park / MGM. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Kate del Castillo, quien personifica a La Reina del Sur, una producción de la empresa NBCUniversal, habla durante una charla moderada por Natalie Morales, anfitriona de los programas Today, Dateline y Behind closed doors. Miércoles 8 de enero de 2020 en Park / MGM. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La conversación fue titulada: “Si la televisión se inventara hoy: NBCUniversal reimagina el futuro del entretenimiento”. Miércoles 8 de enero de 2020 en Park / MGM. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La conversación fue titulada: “Si la televisión se inventara hoy: NBCUniversal reimagina el futuro del entretenimiento”. Miércoles 8 de enero de 2020 en Park / MGM. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La conversación fue titulada: “Si la televisión se inventara hoy: NBCUniversal reimagina el futuro del entretenimiento”. Miércoles 8 de enero de 2020 en Park / MGM. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La conversación fue titulada: “Si la televisión se inventara hoy: NBCUniversal reimagina el futuro del entretenimiento”. Miércoles 8 de enero de 2020 en Park / MGM. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

“Para mí el ‘crossover’ tuvo un significado muy especial, es la primera vez que interpreto un personaje totalmente en inglés, pero además fue sobre el escabroso tema del narcotráfico y las mujeres en México. Me parece que la labor artística, aunque te hace sudar en demasía, también es gratificante cuando ves el resultado. Fueron seis semanas de arduo trabajo que se me hicieron eternas”, comentó Kate del Castillo, quien personifica a La Reina del Sur, una producción de la empresa NBCUniversal, durante una charla moderada por Natalie Morales, anfitriona de los programas Today, Dateline y Behind closed doors.

“La segunda temporada de La Reina del Sur tuvo menos episodios, en parte, debido a los cambios y transformaciones que se han dado en la industria. Estoy sorprendida de la respuesta del público, de hecho, le comenté a Arturo Pérez Reverte –productor- sobre el proyecto que a la gente le había gustado la serie”, señaló Kate del Castillo en su calidad de oradora ante cientos de representantes de los principales medios de comunicación congregados durante las sesiones de trabajo del “Consumer Electronics Show” en el hotel &casino Park / MGM, el miércoles 8 de enero de 2020.

Por su parte, Linda Yaccarino, presidenta de Publicidad y Alianzas de NBC Universal, destacó que “gracias al trabajo de Kate del Castillo en La Reina del Sur, Telemundo rebasó a su rival en cuanto a preferencia del público, consolidándose como la mejor opción televisiva para los hispanos”.

“Si la televisión se inventara hoy: NBC Universal reimagina el futuro del entretenimiento”, fue el título de la charla. El panel profundizó en la innovación futura para el mercado del entretenimiento, con tecnología de vanguardia, contenido que entretiene e informa en todas las pantallas. Sin restar importancia a la innovación comercial para los vendedores.

“Para mí es muy importante saber que hay un reconocimiento al trabajo que desempeñé, ya que también fue el primer rol femenino estelar en el mundo de ‘narcos’, un mundo dominado por los hombres”, precisó Del Castillo agregando que “los ratings –independientemente del idioma- se mantuvieron por encima de todas las televisoras, incluidas las que transmiten en inglés. También en Netflix”.

Los demás en el panel fueron: Terry Crews, anfitrión del show America’s Got Talent &America’s Got Talent: The Champions Star y Brooklyn Nine-Nine; Ester Dean, productora y mentora en “Songland”; Mandy Moore, estrella del show Somos nosotros y Linda Yaccarino, presidenta de Publicidad y Alianzas de NBC Universal. La charla fue moderada por Natalie Morales, presentadora de “Dateline” y “Behind Closed Doors With Natalie Morales” en el canal Reelz de NBC News.