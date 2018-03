Expertos analizan el papel del porno en el cine

ARCHIVO.- El Festival Internacional de Cine en Guadalajara arrancó sus primeras actividades y prevé reunir a más de 110 mil espectadores, en esta edición reunirá a lo mejor de la cinematografía nacional, de Cataluña que es invitado de honor y de otros países. Guadalajara, 9 Mar. 2018 (Notimex-Lucía Lizárraga).

En el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG33), Erika Lust, directora del Premio Maguey y Jake Jaxson, CEO de CockyBoys, presentaron en la mesa “Pornismo: El porno como herramienta de resistencia”.

Erika Lust es directora, guionista y productora de entretenimiento adulto, y en su último proyecto “XConfessions” conjuga su estilo cinemático con las historias que el público le envió.

Jake Jaxson, por su parte es el CEO de CockyBoys, una compañía gay de entretenimiento para adultos, que ha producido numerosos documentales galardonados, programas de televisión y películas independientes.

Para dar comienzo a la discusión, el moderador Pavel Cortés se dirigió a los asistentes con una sencilla pregunta, “¿Quién de aquí disfruta el porno?”, con lo cual el público de manera abrumadoramente tiuvo una respuesta positiva.

“En la noche, 1/3 del tráfico de internet es porno, por eso es importante hablar al respecto”, abrió Erika Lust la conversación; muchas veces se cree que “el sexo es igual a muerte”, apuntó Jake Jaxson.

Lust comentó que ella comenzó a crear contenido para adultos porque “el porno tradicional no me representaba a mí”. Consideró que consumir porno, para muchas personas, puede crear un conflicto entre la mente y el cuerpo, ya que no siempre es aceptado por la sociedad o no los representa.

Mostrar diversidad en sexualidades, etnias y edades es parte del compromiso que Erika tiene al hacer sus películas. “Quiero mostrar que la humanidad puede ser expuesta en diferentes formas”, expresó Lust.

“El sexo es lo que nos hizo”, resaltó Jake Jaxson al reflexionar sobre el impacto que tiene el no hablar sobre sexualidad como sociedad, ya que esto es muchas veces la causa de dolor y ansiedad en el mundo.

“Quiero crear algo que no sea desechable”, aseguró Jaxson sobre su compromiso al crear pornografía, pues cree que el contenido pornográfico que se pone a disposición del consumidor en la actualidad es desechable.

Erika y Jake concluyen que el sexo es la historia de sus películas. “Grabar sexo es como grabar un diálogo”, expresa Lust sobre su libertad creativa. “No hay reglas”, termina Jaxson.