Fallece Cloris Lechman a los 94

Cloris Leachman asiste al estreno de "The Comedian" durante el AFI Fest 2016 el 11 de noviembre de 2016, en Los Ángeles. Leachman stars in the faith-based film "I Can Only Imagine" which has made over $22 million in just six days of release on a $7 million budget. Leachman, una actriz de carácter cuya profundidad de talento le dio un Oscar por "The Last Picture Show" y Emmys por su trabajo cómico en "The Mary Tyler Moore Show" y otras series de televisión, ha muerto. Tenía 94 años. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo)

LOS ÁNGELES — Cloris Leachman, ganadora de un Oscar por su interpretación de un ama de casa solitaria en “The Last Picture Show” y una delicia cómica como Frau Blücher en “Young Frankenstein” y la vecina Phyllis en “The Mary Tyler Moore Show”, ha fallecido. Tenía 94 años.

Leachman falleció mientras dormía por causas naturales en su casa de Encinitas, California, según informó el miércoles su publicista Monique Moss. Su hija estaba a su lado, indicó Moss.

Leachman, una actriz de carácter extraordinario, desafiaba los encasillamientos. En sus primeros años de carrera televisiva, apareció como la madre de Timmy en la serie “Lassie”. Interpretó a una prostituta de la frontera en “Butch Cassidy and the Sundance Kid” y a Blücher en “Young Frankenstein” de Mel Brooks, en la que la sola mención de su nombre hacía relinchar a los caballos.

También tuvo un papel ocasional como Ida en “Malcolm in the Middle”, con el que ganó sendos Emmys en 2002 y 2006. A lo largo de los años, ganó un total de ocho premios Emmy, incluido un trofeo por la comedia de Moore.

En 2008, se unió a “Dancing With the Stars”, complaciendo al público con sus brillantes trajes de baile, sentándose en el regazo de los jueces y maldiciendo durante la emisión en directo.

Su papel más imborrable fue el de Phyllis Lindstrom en “The Mary Tyler Moore Show”.

Phyllis visitaba a menudo el apartamento de Mary, llevando lamentos sobre su marido, Lars, y comentarios cáusticos sobre Mary y especialmente sobre su adversaria Rhoda Morgenstern (Valerie Harper). Leachman protagonizó una serie secundaria propia, “Phyllis”, que se emitió en CBS de 1975 a 1977.

En 1953, Leachman se casó con George Englund, más tarde director y productor de cine, y tuvieron cinco hijos: Adam, Bryan, George, Morgan y Dinah. La pareja se divorció en 1979. Su hijo Bryan Englund fue encontrado muerto en 1986 a la edad de 30 años.